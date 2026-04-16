Làm rể Việt, nhiều anh Tây mê ẩm thực: 'Càng ăn càng yêu TP.HCM'

Ẩm thực chính là một trong những điều đặc biệt giúp những anh Tây lấy vợ Việt thêm yêu TP.HCM nói riêng cũng như yêu đất nước, con người Việt Nam.

Triệu view hành trình anh Richard trải nghiệm ẩm thực ở TP.HCM

Nhiều năm qua, những clip về anh Richard Peter (41 tuổi, quốc tịch Anh) do vợ là chị Hồng Vân (34 tuổi) chia sẻ lên mạng xã hội nhận về "mưa tim" cũng như sự chú ý của cư dân mạng, nhiều clip đạt hàng triệu lượt xem.

Anh Richard hào hứng trải nghiệm các món ăn Việt Nam tại TP.HCM ẢNH: NVCC

Nội dung các clip chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường nhật của gia đình anh Richard tại TP.HCM, đặc biệt là hành trình trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của thành phố với sự phong phú và đa dạng.

Văn hóa Việt Nam, ẩm thực TP.HCM với anh Richard luôn ẩn chứa nhiều điều thú vị. Anh kể với PV Thanh Niên là bản thân rất thích cảm giác đi xe máy cùng vợ rong ruổi trên nhiều con đường TP.HCM, thưởng thức ẩm thực. Bún bò Huế, phở, bánh canh cua hay những món cơm gia đình Việt Nam… đều là "món tủ" của anh.

Anh Richard có cuộc sống gia đình hạnh phúc ở TP.HCM ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, anh cũng rất thích được thử nhiều loại trái cây lạ ở Việt Nam mà Xứ Wales quê hương anh không có, cảm thấy rằng ẩm thực nơi đây ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Anh Richard chia sẻ mình thích cuộc sống làm rể ở Việt Nam. Anh chị hạnh phúc với cuộc sống hiện tại ở TP.HCM và sắp đón thêm thành viên mới.

Đầu bếp Mỹ lấy vợ Việt, thích nấu món quê vợ

Trên trang mạng xã hội cá nhân có gần 720.000 lượt theo dõi và gần 33 triệu lượt thích, nhiều năm qua, anh chàng người Mỹ Chad Richard Kubanoff (40 tuổi) sống ở TP.HCM gây thích thú khi chia sẻ nhiều clip nấu món ăn truyền thống Việt Nam như cơm tấm, phở, canh khổ qua nhồi thịt, bún thịt nướng, canh xà lách xoong, dưa chua xào trứng…

Bên cạnh đó, những clip anh trải nghiệm ẩm thực Việt tại TP.HCM cũng nhận được sự yêu thích của nhiều người. "Nếu bạn hỏi tôi món ăn Việt Nam nào mà tôi thích nhất, thì thực sự là một câu hỏi khó với tôi vì món ruột của tôi luôn thay đổi, món nào cũng ngon. Tôi nghĩ bún bò Huế rất đặc biệt vì đây là món đầu tiên tôi ăn ở Việt Nam và rất khác so với những món súp Việt Nam mà tôi đã thử trước đây ở Mỹ.

Đầu bếp Chad Richard Kubanoff được nhiều người Việt biết tới với trải nghiệm ẩm thực phong phú tại TP.HCM ẢNH: NVCC

Tôi chưa bao giờ thử một món súp nào có nhiều kết cấu như vậy, tôi ngay lập tức yêu thích nó. Tôi cũng thích ăn bún mọc, mì Quảng, bánh canh cá lóc và bánh đa cua… đều có thể tìm mua ngay tại TP.HCM”, anh Chad nói thêm.

Đầu bếp người Mỹ nói rằng những clip nấu ăn hay ăn các món Việt Nam được anh chia sẻ không chỉ giúp anh có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng về ẩm thực Việt mà còn hiểu thêm về văn hóa, cuộc sống của người Việt Nam hơn.

Vốn là một đầu bếp chuyên nghiệp từ trẻ, anh Chad từ bang Pennsylvania (Mỹ) đến TP.HCM sinh sống, làm đầu bếp năm 2008. Chad nói chính cố đầu bếp Anthony Bourdain đã giúp anh thấy được vẻ đẹp của đất nước Việt Nam, nhất là về ẩm thực. Chính sự tò mò và khát khao phiêu lưu đã đưa anh đến TP.HCM.

Theo chia sẻ của anh Chad, cố đầu bếp Anthony Bourdain giúp anh thấy được vẻ đẹp của đất nước Việt Nam, nhất là về ẩm thực ẢNH: NVCC

Không chỉ phải lòng ẩm thực Việt, anh cũng phải lòng một cô gái Việt Nam và chính thức nên duyên vợ chồng năm 2011. Anh tìm thấy hạnh phúc của cuộc sống tại thiên đường ẩm thực TP.HCM.

Người đàn ông Đan Mạch mê mắm tôm, thích món Việt vợ nấu

Đến TP.HCM làm việc năm 2004, anh Thomas Bindzus (48 tuổi), người Đan Mạch dành một tình yêu đặc biệt với Việt Nam và rồi về chung một nhà với một cô gái miền Tây xinh đẹp.

Làm việc trong lĩnh vực IT, năm 2004, anh Thomas được công ty phân công đến Việt Nam công tác và bắt đầu một cuộc sống mới ở TP.HCM. Ở đây, anh chàng đến từ đất nước Bắc Âu nhanh chóng phải lòng thành phố này không chỉ bởi thời tiết, sự thân thiện, hiếu khách của người dân mà còn vì những món ăn ngon, phong phú và đa dạng.

"Gần 20 năm sống ở Việt Nam, tôi rất thích ẩm thực Việt. Tôi mê thịt kho tàu, bún riêu, bún đậu mắm tôm, tôi cũng thích bánh mì nhưng không bằng những món kia. Tôi thích bún riêu, bún đậu mắm tôm là vì có mắm tôm trong những món ăn này, hương vị thực sự đặc biệt", anh nói bằng tiếng Việt khá sỏi.

Anh Thomas Bindzus và vợ ẢNH: NVCC

Tháng 8.2022, anh và người vợ Việt Nam, chị Phan Thị Bích Trâm (tên thường gọi là Miley Bindzus) về chung một nhà bằng một đám cưới ở Việt Nam. Gia đình hai bên hoàn toàn ủng hộ cặp đôi, nhất là nhà chị Miley rất cưng chàng rể quý, vì anh biết nói tiếng Việt và rất dễ thương.

Sau dịch Covid-19, vợ chồng anh Thomas chuyển công tác về lại Đan Mạch. Dù không còn sống tại TP.HCM, tuy nhiên vợ chồng anh chị vẫn thường sắp xếp về Việt Nam khi có dịp. Ẩm thực Việt trong trái tim anh chàng Đan Mạch này vẫn có một vị trí đặc biệt.