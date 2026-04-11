Khách Tây quảng bá ẩm thực TP.HCM: Mê phở, bánh mì đến… hột vịt lộn, bún mắm

Từ khắp nơi trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, Bỉ, Colombia… nhiều khách Tây đến TP.HCM du lịch hoặc sống và làm việc đều say đắm ẩm thực của thành phố này. Sự phong phú, đa dạng và hấp dẫn của ẩm thực TP.HCM gây ấn tượng thế nào với những khách Tây? Phở, bánh mì có phải là món ăn số 1 trong lòng họ? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ thú vị.

Khi khách Tây quảng bá ẩm thực Việt qua mạng xã hội

Từng thưởng thức hàng chục món ăn Việt Nam như bánh mì chảo, bánh xèo, cao lầu, mì Quảng… anh Randy Oviedo (33 tuổi, quốc tịch Colombia) hiện sinh sống tại TP.HCM, đã "phải lòng" ẩm thực Việt. Anh lập kênh mạng xã hội “Randyotravels” chuyên review và chia sẻ lại những trải nghiệm ẩm thực của mình.

Trở lại TP.HCM lần thứ hai vào năm 2018, anh Randy đã rất ấn tượng với sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương. “Tôi đang ngồi uống cà phê thì được các bạn sinh viên đến bắt chuyện, rồi rủ đi ăn cơm tấm. Đó cũng là kỷ niệm đặc biệt với ẩm thực TP.HCM tôi nhớ nhất”, anh kể. Lần đầu tiên thưởng thức món cơm tấm, vừa ăn, vừa chia sẻ về cuộc sống cùng những người bạn mới quen, anh Randy đã có một trải nghiệm thú vị.

Tại TP.HCM, anh có cơ hội thử nhiều món đặc trưng vùng miền. Trong đó, mì Quảng là món để lại ấn tượng sâu sắc nhất với anh nhờ sự hòa quyện của nhiều tầng hương vị. Theo Randy, mỗi quán đều có cách biến tấu riêng, khác biệt không nhiều nhưng đủ tạo dư vị riêng sau mỗi lần thưởng thức.

Sau hơn 2 năm rưỡi sinh sống và làm việc, điều khiến anh gắn bó lâu dài với TP.HCM chính là sự đa dạng ẩm thực. Từ món nướng, món nước, món khô, đến các món xôi với nhiều loại nguyên liệu, hay từ hàng quán vỉa hè đến nhà hàng cao cấp, với người đàn ông Colombia, mỗi nơi đều ngon theo cách riêng. “Nói đơn giản, với tôi, TP.HCM là thiên đường dành cho những người yêu ẩm thực”, anh Randy bộc bạch.

Christian Weizenegger (30 tuổi, người Đức) là một nhà sáng tạo nội dung chuyên chia sẻ về hành trình ẩm thực tại Việt Nam, cho biết anh gần như đã quen thuộc với các món ăn Việt sau thời gian sinh sống và trải nghiệm tại TP.HCM.

Từ những món quen thuộc như bún bò, bánh xèo đến cháo ếch, các loại ốc, hải sản… anh đều đã thử qua. Không dừng lại ở đó, Christian còn chủ động tìm đến những món ít người biết để khám phá, bởi theo anh, ẩm thực Việt không chỉ đa dạng mà còn luôn mang đến cảm giác mới mẻ.

Anh Christian được nhiều người Việt yêu mến với hành trình trải nghiệm những quán ăn ngon ở TP.HCM, thậm chí có những quán nhiều người Việt còn chưa từng thưởng thức

Trong hành trình ấy, bánh mì hấp là món ăn gắn với một kỷ niệm đáng nhớ. Christian kể, những ngày đầu đến TP.HCM, anh từng cảm thấy khá xa lạ với cuộc sống mới. Một người bạn đã đưa anh đi ăn và giúp anh dần hòa nhập. “Cảm giác như có một người anh trong gia đình”, anh chia sẻ. Từ đó, món bánh mì hấp không chỉ là một món ăn mà còn gắn với ký ức về sự gắn kết nơi đất khách.

Bên cạnh đó, cà ri dê là món khiến anh ấn tượng nhất về hương vị. Theo Christian, món ăn có vị đậm, béo và tạo cảm giác rất khác biệt khi thưởng thức. Anh cũng cho rằng điểm đặc trưng của ẩm thực Việt nằm ở việc sử dụng nguyên liệu tươi.

Anh kể nếu ẩm thực Đức thiên về các món nhiều thịt, vị đậm, thì món Việt lại cân bằng hơn nhờ sự kết hợp của rau, thảo mộc và các thành phần tươi sống, chỉ một chút chanh hay rau thơm cũng có thể làm thay đổi hương vị món ăn.

Sau hơn 2 năm sinh sống tại TP.HCM, Christian nhận định chính sự đa dạng và không khí ẩm thực đặc trưng đã tạo nên sức hút riêng của ẩm thực Việt Nam. Với anh, đây không chỉ là nơi để thưởng thức món ăn mà còn là không gian để cảm nhận con người và văn hóa, điều khiến anh luôn muốn quay trở lại.

Người Mỹ phải lòng… hột vịt lộn, bún đậu mắm tôm, chuột đồng, đuông dừa

Bác sĩ Luke Alexander Hamman, quốc tịch Mỹ đã có hơn 10 năm sống ở TP.HCM nổi tiếng trên mạng xã hội không chỉ vì là một bác sĩ trị liệu thần kinh - cột sống - cơ - xương - khớp giỏi mà còn vì những trải nghiệm thú vị với ẩm thực ở thành phố.

Thông qua những clip được vợ là chị Phan Thị Thanh Nga chia sẻ lên mạng xã hội, bác sĩ khiến nhiều người hào hứng với những khoảnh khắc thường nhật trải nghiệm với các món ăn Việt Nam ở TP.HCM.

Theo lời kể của người vợ, dù là người Mỹ nhưng anh Luke không chỉ thích phở, bánh mì mà còn "rất hảo" các món ăn nặng mùi, thậm chí là "khó nhằn" với một số người Việt như bún đậu mắm tôm, bún mắm, hột vịt lộn, chuột đồng, đuông dừa, sầu riêng…

Vợ chồng chị lấy nhau từ năm 2023, tính đến nay đã có 10 năm quen biết, yêu nhau và cưới. Từ ngày quen nhau, anh chị thường xuyên lấy xe máy đi vòng quanh thành phố, trải nghiệm những món ăn Việt Nam.

Anh Luke tâm sự TP.HCM nơi anh sống cùng vợ vô cùng tuyệt vời, đặc biệt là ẩm thực. "Tôi chưa bao giờ ăn món nào ở đây mà cảm thấy không thích cả. Hợp khẩu vị đáng kinh ngạc", anh nói.

Lần thứ 4 ghé thăm TP.HCM từ thủ đô Paris hồi cuối tháng 3.2026, du khách Pháp ông Frederic Minh Layer (53 tuổi) và vợ là bà Anne Layer đã ăn nhiều món Việt Nam cho thỏa lòng mong nhớ.

Lần đầu ghé một nhà hàng bán món Việt Nam ở phường Xuân Hòa (Q.3 cũ), là nhà hàng 2 năm liền được Michelin Guide vinh danh, họ đã hào hứng gọi nhiều món như bánh xèo, bún thịt nướng, món cuốn… vốn là những món Việt khoái khẩu.

"Ẩm thực Việt chưa bao giờ hết mang lại cho tôi sự hào hứng. Bạn biết đó, mỗi lần về TP.HCM, chúng tôi lại khám phá ra một món mới, một quán ăn mới. Ẩm thực TP.HCM không chỉ là ẩm thực Việt đặc sắc mà còn là sự hòa trộn giữa nhiều nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới mà không ai có thể cưỡng lại được", ông Frederic chia sẻ thêm.