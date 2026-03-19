Chuyện anh Tây mê ẩm thực bình dân ở TP.HCM

Không chỉ thưởng thức món ăn, anh Tây còn khiến nhiều người bất ngờ khi tìm đến những quán "núp hẻm" mà không ít người địa phương cũng chưa từng ghé thử.

Chủ nhân của loạt clip này là anh Christian Weizenegger (30 tuổi), hiện sinh sống tại TP.HCM. Chỉ sau 3 lần đến VN, anh đã dành tình cảm đặc biệt cho ẩm thực nơi đây và bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm của mình.

Anh Chris có thể thưởng thức hầu hết các món ăn Việt ẢNH: THÁI HÒA

Những thước phim chân thực

Loạt video giới thiệu các quán ăn ở TP.HCM của Chris nhanh chóng được nhiều người theo dõi. Thay vì tìm đến nhà hàng sang trọng, anh lựa chọn những quán ăn bình dân, gần gũi với đời sống thường nhật.

Chính sự giản dị này tạo nên nét riêng cho các video của anh, mang lại cảm giác chân thật. Nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú khi thấy một anh Tây biết nhiều quán ăn ngon hơn cả người địa phương.

Chris bắt đầu đăng tải video trải nghiệm ẩm thực Việt lên mạng xã hội từ khoảng tháng 5.2024. Trong quá trình sinh sống tại TP.HCM, anh phát hiện nhiều quán ăn ngon nhưng chưa được nhiều người biết đến, từ đó nảy ra ý tưởng ghi lại và chia sẻ.

Chỉ với điện thoại và chân máy, Chris ghi lại hành trình ẩm thực thu hút hàng triệu lượt xem ẢNH: THÁI HÒA

Ban đầu chỉ đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm cá nhân, nhưng dần dần các video nhận được sự ủng hộ nhờ cách thể hiện duyên dáng và khả năng giao tiếp tiếng Việt của anh. "Điều tôi muốn truyền tải là sự chân thật, cảm giác tận hưởng thực sự để người xem có thể cảm nhận và muốn thử ẩm thực Việt", Chris chia sẻ.

Mỗi buổi quay của anh diễn ra khá đơn giản, chỉ với một chiếc điện thoại và chân máy. Anh tìm quán qua mạng xã hội, bạn bè giới thiệu hoặc đơn giản là tình cờ bắt gặp quán đông khách rồi ghé vào. Không cần ê kíp hay kịch bản cầu kỳ, anh ghi lại trải nghiệm bằng những nhận xét mộc mạc, sau đó tự chỉnh sửa video.

Muốn gắn bó lâu dài

Anh Lê Quốc Cường (44 tuổi), người bạn gắn bó với Chris từ những ngày đầu anh đến VN, cho biết các video clip của Chris mang màu sắc đời thường, không dàn dựng để thu hút tương tác.

"Chris cảm nhận món ăn theo đúng cảm xúc của mình, không diễn. Có món không ngon, anh ấy nói thẳng ngay trên clip", anh Cường chia sẻ.

Những món ăn anh lựa chọn đều gần gũi với đời sống hằng ngày ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sinh ra và lớn lên tại Đức, nhưng Chris lại dành tình cảm đặc biệt cho VN. Không chỉ vì ẩm thực, mà chính con người và nhịp sống nơi đây đã níu chân anh ở lại. Sau 3 lần đến VN, anh quyết định chọn sinh sống ở đây để tiếp tục khám phá nhiều vùng đất khác.

Theo Chris, điều khiến anh gắn bó không chỉ là món ăn mà còn là sự thân thiện của người Việt. Trong quá trình quay video, anh nhận được nhiều sự giúp đỡ và những trải nghiệm đáng nhớ. "Có lần tôi được một cụ ông 86 tuổi mời uống cà phê dù cả hai chưa từng quen biết", Chris kể. Những trải nghiệm như vậy khiến anh cảm nhận rõ sự ấm áp và muốn gắn bó lâu dài với VN.

Bên cạnh việc sáng tạo nội dung, Chris còn tham gia các hoạt động thiện nguyện tại những vùng sâu, vùng xa. Anh cho biết mong muốn một ngày nào đó có thể trở thành "một người Việt thực thụ".

Thời gian tới, Chris dự định khám phá thêm nhiều địa điểm du lịch trên khắp VN. "Tôi biết rất nhiều nơi đẹp mà có thể mọi người chưa biết tới, nên muốn lan tỏa vẻ đẹp VN đến với nhiều người hơn", anh bày tỏ.