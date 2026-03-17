Lan tỏa trên mạng xã hội: Bé 4 tuổi rủ mọi người cùng học bài

Bé Bơ, tên thật là Đoàn Mậu Triết (4 tuổi) hiện sống cùng cha mẹ ở P.Lái Thiêu, TP.HCM (Bình Dương cũ). Các clip do chị Nguyễn Thị Ánh Vân (30 tuổi, mẹ của Bơ) chia sẻ lên trang cá nhân nhanh chóng nhận được sự yêu mến của cư dân mạng, đặc biệt là phụ huynh và trẻ nhỏ.

Chơi mà học

Trong các clip, bé Bơ khá dạn dĩ, hoạt ngôn và hào hứng rủ mọi người học bài cùng mình với câu nói quen thuộc: "Xin chào mọi người! Mình là Bơ, mình 4 tuổi! Hôm nay mọi người cùng học với mình nha!".

Sau lời chào, với chiếc bút lông và tấm bảng đặt trong nhà, bé tự tin làm toán, học tiếng Việt, tiếng Anh, giải đố và thực hiện nhiều bài tập tư duy phù hợp với lứa tuổi. Bơ nói chuyện một cách tự tin, thuần thục trước máy quay.

Khoảnh khắc bé Bơ học bài gây sốt mạng

Chị Vân cho biết ban đầu chị nghĩ quay clip để lưu giữ những khoảnh khắc trong hành trình lớn lên của con trai. Tuy nhiên, từ những video đầu tiên đăng tải cuối năm 2025 thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người gửi bình luận mong muốn chị thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc học bài của bé.

"Mỗi ngày Bơ học ở trường mầm non, khoảng 16 giờ 30 cha mẹ sẽ đón về. Khoảng 17 giờ, Bơ đọc sách hoặc giải các bài tập tiếng Việt, tiếng Anh, toán và bài tập tư duy do mẹ thiết kế. Với gia đình mình, đây là hoạt động vui chơi chứ không phải học hành áp lực. Về nhà là con lại muốn mẹ cho "chơi tư duy", rồi thích quay video chia sẻ với mọi người", chị Vân chia sẻ.

Theo chị Vân, các bài tập tư duy dành cho con được chị tìm tòi từ sách và nhiều tài liệu trên mạng, phù hợp với độ tuổi của bé. Khi còn nhỏ, Bơ được làm quen với các câu đố về màu sắc, hình khối, tư duy không gian; sau đó độ khó tăng dần theo sự tiến bộ của con.

Mỗi ngày, Bơ dành khoảng 1 giờ cho hoạt động "chơi mà học" này. Sau đó, bé tham gia nhiều hoạt động giải trí khác.

Bé Bơ cho biết em rất thích được học và "chơi tư duy" cùng mọi người. Em cũng được mẹ cho xem nhiều bình luận động viên, khuyến khích của các cô chú, anh chị trên mạng. "Có cô khen con mặc áo đẹp, có chú khen con đẹp trai, chăm học nên con rất vui!", Bơ hào hứng kể.

Dành những điều tốt nhất cho con

Cha của Bơ là anh Đoàn Mậu Cảnh (32 tuổi), hiện làm nhân viên văn phòng, mỗi ngày cùng vợ chia sẻ việc nhà và chăm sóc con. Anh thường cùng con đọc sách, giải đáp các thắc mắc liên quan đến kỹ thuật, công nghệ - những lĩnh vực vốn không phải thế mạnh của chị Vân.

Cuối tuần, vợ chồng chị Vân thường đưa con đi ăn uống, đi chơi hoặc về quê để con có tuổi thơ với nhiều kỷ niệm.

Cha mẹ luôn nỗ lực dành những điều tốt nhất cho con ẢNH: NVCC

"Bơ là cậu bé hoạt ngôn, nói nhiều, hỏi nhiều và rất tò mò. Con thường muốn tìm hiểu đến tận cùng một vấn đề nào đó. Có lẽ vì vậy mà ở tuổi này, con có những suy nghĩ và hiểu biết nhỉnh hơn một chút so với một số bạn cùng trang lứa", chị Vân cho biết.

Chị hy vọng trong hành trình lớn lên, con trai vẫn giữ được sự tò mò và niềm say mê khám phá thế giới xung quanh.

Vợ chồng chị Vân thích nhất những dịp đưa con trai về quê Quảng Ngãi thăm ông bà. Cậu bé được cùng ông bà và anh chị em họ tận hưởng không khí trong lành, khám phá vườn tược và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ.

Với chị Vân và anh Cảnh, việc làm cha mẹ là hành trình với nhiều trải nghiệm và cả những bỡ ngỡ ban đầu. Hai vợ chồng vẫn đang cố gắng mỗi ngày để dành những điều tốt nhất cho con. "Vợ chồng mình quan niệm cha mẹ đóng vai trò định hướng, đưa ra lời khuyên phù hợp và tôn trọng lựa chọn của con, với hy vọng con sẽ lớn lên hạnh phúc và biết yêu thương mọi người xung quanh", chị Vân nói.