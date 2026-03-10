Lan tỏa trên mạng xã hội: Thầy giáo biến rác thành tác phẩm nghệ thuật

Anh Khôi hiện là giáo viên mỹ thuật Trường tiểu học Tô Hiệu ở xã Chương Dương, TP.Hà Nội. Những sản phẩm tái chế từ chai thủy tinh, chai nhựa… của anh khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý nhờ tính sáng tạo và giá trị nghệ thuật.

Anh Khôi vẽ tranh lên chai thủy tinh ẢNH: NVCC

Hồi sinh rác

Năm 2019, trong một lần đi dạo trên đê sông Hồng, anh Khôi nhìn thấy nhiều chai lọ bị vứt trên bãi cỏ. Có chai còn nguyên vẹn, nhưng cũng có nhiều chai đã vỡ. Anh nghĩ nếu trẻ em chăn trâu hay người đi đường vô tình giẫm phải thì rất nguy hiểm nên định dọn dẹp, mang đến bãi rác.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, anh nhận ra nhiều chai thủy tinh có kiểu dáng rất đẹp. "Chắc chắn nhà sản xuất đã kỳ công thiết kế ra những mẫu chai này. Nếu vứt đi sẽ rất lãng phí nên tôi nảy ra ý tưởng vẽ tranh lên bề mặt chai", anh Khôi kể và cho biết đã gom tất cả mang về nhà. Từ đó, anh bắt đầu bén duyên với việc tái chế.

Một số sản phẩm của anh Khôi được cộng đồng mạng thích thú ẢNH: NVCC

Không chỉ dừng lại ở chai thủy tinh, anh nhận ra xung quanh còn nhiều vật liệu bỏ đi có thể sáng tạo lại. Từ giấy vụn, miếng gỗ nhỏ cho đến những viên sỏi ven đường, tất cả đều có thể trở thành chất liệu cho các tác phẩm mới.

Theo anh Khôi, thủy tinh là vật liệu khó xử lý hơn các chất liệu khác vì bề mặt trơn, khó bám sơn; chưa kể hình dáng chai cong, tròn khác nhau nên khi vẽ phải xoay thật khéo để nét vẽ mềm mại như mong muốn.

Sản phẩm của anh Khôi được chị Hồng mua về trưng bày trong góc làm việc, đọc sách ẢNH: NVCC

"Nhưng chính những khó khăn đó lại khiến tôi say mê khám phá và tạo ra những tác phẩm mới. Mỗi chai thủy tinh có hình dáng riêng nên tôi chọn nội dung phù hợp để thể hiện. Tôi thường vẽ hoa lá, hình ảnh người phụ nữ hoặc các họa tiết trang trí hiện đại", anh chia sẻ.

Để biến một chai thủy tinh bỏ đi thành tác phẩm nghệ thuật, trước tiên anh rửa sạch, loại bỏ toàn bộ nhãn mác rồi lau khô. Sau đó, anh sơn lót một lớp màu trắng lên bề mặt.

Tùy vào hình dáng của từng chai, anh phác thảo bằng bút chì các chi tiết mong muốn rồi dùng sơn acrylic để tô màu. Cuối cùng, anh phủ thêm một lớp sơn bóng để giữ cho sản phẩm bền đẹp. Những chiếc chai tưởng chừng bỏ đi nhờ vậy "tái sinh" với diện mạo mới đầy tính nghệ thuật.

Một số sản phẩm tái chế từ giấy vụn được anh Khôi kết hợp vào bài giảng cho học sinh ẢNH: NVCC

Lan tỏa lối sống xanh

Anh Khôi thường mất khoảng 2 ngày để hoàn thiện một sản phẩm. Ban đầu, anh làm để trang trí trong nhà hoặc tặng bạn bè. Sau này, khi nhiều người biết đến và yêu thích, anh bắt đầu nhận làm theo đơn đặt hàng. Trung bình mỗi sản phẩm tái chế có giá khoảng 200.000 đồng.

Nhiều khách hàng tìm đến anh không chỉ vì các sản phẩm độc đáo mà còn vì tinh thần bảo vệ môi trường từ việc tái sử dụng những vật tưởng chừng không còn giá trị. Chị Nguyễn Lê Hồng (43 tuổi, ở Hà Nội) là một trong số đó. Chị đã mua nhiều sản phẩm của anh Khôi để trang trí trong nhà. Theo chị Hồng, việc tái chế những món đồ bỏ đi thành tác phẩm nghệ thuật giống như "con đường không phải ai cũng chọn", nhưng khi nhìn vào từng sản phẩm, chị cảm nhận được niềm vui và sự tâm huyết của người làm ra chúng.

"Tôi thích hầu hết các tác phẩm của anh Khôi, từ những chai lọ tái chế cho đến những viên sỏi được thổi hồn bằng nhiều chủ đề hướng tới thiên nhiên và cảnh đẹp quê hương; đặc biệt là những bức vẽ hình Phật trên viên sỏi mang lại cảm giác rất bình yên", chị Hồng chia sẻ.

Không chỉ lan tỏa tinh thần sáng tạo và tiết kiệm từ những vật dụng bỏ đi, anh Khôi còn thường xuyên chia sẻ với học sinh về ý thức bảo vệ môi trường. Trong các giờ học mỹ thuật, thầy giáo cũng tổ chức cho học sinh làm các sản phẩm tái chế từ giấy vụn.

Khi có sản phẩm mới, anh Khôi thường mang đến lớp để giới thiệu cho học trò. "Tái chế không chỉ là sáng tạo, mà còn là cách chúng ta bảo vệ môi trường. Một chiếc chai cũ cùng một ý tưởng mới có thể trở thành một hành động sống xanh rất thiết thực", anh Khôi nói.



