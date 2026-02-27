Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Tiếng loa học bài !

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/02/2026 08:18 GMT+7

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

LỜI NHẮC NHỎ, THAY ĐỔI LỚN

Ở xã miền núi Ba Lòng, cứ sau bữa cơm tối, khi kim đồng hồ chỉ đúng 19 giờ, bản nhạc nền quen thuộc lại vang lên từ hệ thống loa truyền thanh: đã đến giờ học bài của các em học sinh. Khi tiếng loa vừa dứt, những âm thanh ồn ào quen thuộc của loa kéo, karaoke di động cũng lắng xuống. Ti vi trong nhiều gia đình được vặn nhỏ. Không gian buổi tối chuyển sang trạng thái yên tĩnh hơn, nền nếp hơn.

Tiếng loa học bài !- Ảnh 1.

Đều đặn, vào lúc 19 giờ mỗi tối, tiếng loa học bài ở Ba Lòng lại vang lên

ẢNH: THANH LỘC

Với em Phan Quỳnh Thư, học sinh lớp 9 ở thôn Xuân Lâm, tiếng loa học bài đã trở thành "chuông báo giờ" quen thuộc. Trước đây, dù có ý thức học tập nhưng giờ giấc của Thư chưa đều đặn, khi sớm, khi muộn, dễ bị xao nhãng bởi những tiếng ồn xung quanh. Từ ngày có lời nhắc qua loa truyền thanh, em chủ động ngồi vào bàn học đúng giờ hơn.

"Tiếng loa không tạo áp lực mà giống như một lời nhắc nhở chung cho cả xóm. Nhờ vậy, tụi em tập trung học hơn, bài tập cũng làm xong đầy đủ, nhanh hơn…", Thư chia sẻ.

Hàng trăm hộ dân ở Ba Lòng cũng dần hình thành thói quen sinh hoạt như thế. Lời nhắc học bài được phát đều đặn mỗi tối, từ thứ hai đến thứ sáu, thông qua hệ thống loa truyền thanh thông minh, cài đặt tự động, không cần người trực. Sự đều đặn ấy âm thầm tạo nên một nền nếp chung.

Tiếng loa học bài !- Ảnh 2.

Người dân xã Ba Lòng cho rằng "tiếng loa học bài" vừa nhắc con trẻ học tập, vừa khơi dậy trách nhiệm đồng hành của phụ huynh.

ẢNH: THANH LỘC

Tiếng loa học bài !- Ảnh 3.

Tiếng loa học bài đã trở thành "chuông báo giờ" quen thuộc với nhiều học sinh ở xã Ba Lòng

ẢNH: THANH LỘC

Tiếng loa học bài !- Ảnh 4.

Việc học tập của các em học sinh ở xã Ba Lòng bắt đầu từ 19 giờ mỗi tối đã thành thông lệ

ẢNH: THANH LỘC

CẢ LÀNG LẮNG LẠI CHO CON TRẺ HỌC BÀI

Với nhiều người dân Ba Lòng, "tiếng loa học bài" không chỉ dành cho học sinh mà còn là lời nhắc nhở với người lớn. Ông Hoàng Văn Bình, người dân thôn Xuân Lâm, cho rằng đây là cách làm rất nhân văn, vừa nhắc con trẻ học tập, vừa khơi dậy trách nhiệm đồng hành của phụ huynh.

"Trước đây, loa kéo hát rất ồn, không kể giờ giấc, ảnh hưởng đến việc học của trẻ và cả sức khỏe người già. Từ khi có tiếng loa học bài, làng xóm yên tĩnh hơn, ai cũng tự giác", ông Bình nói. Ba Lòng có 8 thôn với hơn 1.200 hộ dân, trong đó có nhiều thôn đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều. Điều kiện kinh tế còn khó khăn, việc quản lý, nhắc nhở con em học tập tại nhà trước đây chưa thực sự hiệu quả. Nhiều em buổi tối mải chơi, tụ tập ngoài đường hoặc bị cuốn theo các sinh hoạt ồn ào.

Tiếng loa học bài !- Ảnh 5.

Đúng giờ, học trò ở xã Lệ Thủy đều ngồi vào bàn

ẢNH: THANH LỘC

Xuất phát từ thực tế đó, đầu tháng 9.2025, UBND xã Ba Lòng ban hành văn bản triển khai khung giờ học tập tại nhà cho học sinh toàn xã. Mô hình tận dụng hệ thống loa truyền thanh phủ sóng 8/8 thôn, tạo sự đồng bộ và thống nhất. Không dừng lại ở lời nhắc, chính quyền xã còn phối hợp với nhà trường, hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể và lực lượng công an tuyên truyền, vận động các chủ dịch vụ karaoke lưu động ký cam kết không hoạt động trong khung giờ học tập. Những buổi tiệc không cần thiết gây tiếng ồn cũng được người dân tự giác hạn chế. Theo ông Phan Thanh Liệu, Phó chủ tịch UBND xã Ba Lòng, điều quan trọng nhất là sự đồng thuận của cộng đồng. "Khi tiếng loa vang lên lúc 19 giờ, mọi người đều tự giác tạo không gian yên tĩnh. Chính sự ủng hộ ấy làm nên hiệu quả của mô hình", ông nhìn nhận.

Từ một việc làm nhỏ, không tốn nhiều kinh phí, "tiếng loa học bài" đã cho thấy sức mạnh của sự đồng lòng. Khi cả cộng đồng cùng lắng lại trong một khung giờ ngắn mỗi tối, những bàn học sáng đèn trở thành hình ảnh đẹp của làng quê. Và trong sự yên tĩnh ấy, tinh thần hiếu học được vun bồi một cách tự nhiên như cách những điều tử tế thường bắt đầu. 

Từ Ba Lòng đến Lệ Thủy

Tại Quảng Trị, không chỉ ở xã Ba Lòng, mô hình "tiếng loa học bài" còn được triển khai hiệu quả tại xã Lệ Thủy. Đều đặn mỗi tối, lời nhắc qua loa truyền thanh vang lên như một tín hiệu quen thuộc, giúp "giờ học bài" trở thành nếp sinh hoạt chung của cả cộng đồng.

Tiếng loa học bài !- Ảnh 6.

Hệ thống loa phát thanh được lắp đặt dọc sông Kiến Giang ở xã Lệ Thủy

ẢNH: THANH LỘC

Thầy Lê Viết Cường, Hiệu trưởng Trường THCS An Thủy - người khởi xướng mô hình tại địa phương, cho rằng mục tiêu không chỉ là nhắc học đúng giờ, mà là hình thành thói quen tự học và tinh thần kỷ luật. "Khi giáo dục được cả cộng đồng quan tâm, hiệu quả sẽ bền vững hơn rất nhiều", thầy chia sẻ.

Nhiều em học sinh cho biết từ khi có lời nhắc, các em chủ động sắp xếp thời gian học hợp lý hơn, hạn chế xem ti vi, sử dụng điện thoại buổi tối, cũng như giúp các em có thêm động lực vì "cả xóm cùng học".

Tin liên quan

Trao tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật tại Quảng Trị

Trao tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật tại Quảng Trị

Đại diện Báo Thanh Niên vừa đến thăm và trao số tiền 59.545.000 đồng bạn đọc giúp em Võ Mai Trâm Anh (7 tuổi, trú xã Vĩnh Định, Quảng Trị), nhân vật trong bài Xin hãy giúp cháu bé 7 tuổi bị bệnh nặng đăng trên Thanh Niên ngày 12.8.2025.

Nhiều phần quà đến với học sinh nghèo Quảng Trị trong năm học mới

Trao quà, cắt tóc miễn phí cho học sinh vùng cao Quảng Trị

Khám phá thêm chủ đề

Học bài tiếng loa miền núi Quảng Trị loa truyền thanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận