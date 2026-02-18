Một thói quen nhỏ với laptop có thể dẫn đến hậu quả lớn

Một vấn đề quan trọng khác khi đặt laptop trên đùi là việc cản trở sự thông gió của máy. Khi laptop được đặt trên đùi, nhiệt độ từ thiết bị có thể tích tụ và gây ra tình trạng quá nhiệt, không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất của máy mà còn có thể gây hại cho làn da.

Đừng biến đùi thành bàn làm việc cho laptop ẢNH: REUTERS

Nhiều laptop hiện đại được thiết kế với các lỗ thông hơi ở phía dưới để ngăn bụi bẩn lọt vào quạt. Khi các lỗ này bị che khuất, luồng không khí bị cản trở dẫn đến việc laptop có thể bị quá nhiệt. Hiện tượng này có thể làm giảm hiệu suất của CPU, thậm chí máy tính có thể tự động tắt khi nhiệt độ vượt quá giới hạn an toàn trong một số trường hợp. Do đó, các chuyên gia khuyên nên đặt laptop trên bề mặt cứng, phẳng để đảm bảo luồng không khí tối ưu.

Dùng laptop sai cách có thể ảnh hưởng sức khỏe sinh sản

Bên cạnh đó, một nghiên cứu được công bố trên Journal of Biomedical Physics & Engineering cho thấy việc đặt laptop lên đùi có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe sinh sản, như giảm chất lượng tinh trùng. Mặc dù đây không phải là nguyên nhân phổ biến, nhưng người dùng vẫn cần lưu ý. Các thiết bị điện tử, bao gồm laptop, phát ra bức xạ tần số thấp. Mặc dù thường được coi là an toàn, tuy nhiên nghiên cứu khác từ Archives of Environmental & Occupational Health cho thấy mức độ vừa phải của trường điện từ cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi nếu laptop tiếp xúc gần với tử cung của phụ nữ.

Nguy cơ lớn hơn đến từ việc laptop quá nóng. Nhiệt độ của laptop có thể lên tới 52 độ C, gây bỏng nếu tiếp xúc trực tiếp với da. Ngưỡng bỏng cho da người là khoảng 44 độ C. Việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với nhiệt độ cao có thể dẫn đến hội chứng da bị nướng, khiến da đổi màu và có thể liên quan đến ung thư da trong những trường hợp hiếm gặp.

Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị, người dùng nên tránh đặt laptop lên đùi, thay vào đó sử dụng trên các bề mặt cứng, phẳng.