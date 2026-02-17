MacBook 'sinh viên' sẵn sàng làm dậy sóng thị trường laptop

Điểm nhấn đáng chú ý của MacBook mới không chỉ nằm ở chip xử lý hay giá bán, mà còn ở màu sắc nhằm tạo sự nổi bật trong thiết kế, đồng thời vẫn giữ được bản sắc của dòng Mac.

Màu sắc chính là một trong những nét đặc trưng trên dòng MacBook giá rẻ sắp tới ẢNH: MASHABLE

Chiếc laptop này sẽ nằm ở phân khúc thấp hơn MacBook Air và sử dụng bộ xử lý tương đương với dòng iPhone, đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược của Apple. Công ty đang tập trung vào việc tăng cường khả năng tiếp cận và doanh số bán hàng, thay vì chỉ chú trọng vào hiệu năng tối ưu. Đây là lý do tại sao thiết kế và màu sắc lại quan trọng hơn thông số kỹ thuật đối với dòng MacBook mới.

Những màu sắc khiến MacBook giá rẻ trở nên nổi bật

Theo báo cáo từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple dự kiến sẽ ra mắt thiết bị tại một sự kiện vào tháng 3 tới, với nhiều tùy chọn màu sắc thú vị nhằm thu hút người dùng trẻ tuổi và các trường học. Một số màu sắc đang được thử nghiệm bao gồm: vàng nhạt, xanh lá nhạt, xanh da trời, hồng, bạc cổ điển và xám đậm. Mặc dù không phải tất cả tùy chọn sẽ được phát hành, rõ ràng Apple muốn dòng MacBook cơ bản gần gũi hơn với dòng iPad, thay vì các mẫu Pro thường có tông màu trầm.

Về phần cứng, thay vì sử dụng chip dòng M tối ưu cho Mac, mẫu MacBook này sẽ trang bị bộ xử lý A18 Pro được phát triển từ dòng iPhone 16. Mặc dù hiệu năng thấp hơn MacBook Air nhưng vẫn đủ sức cạnh tranh với các máy Mac sử dụng chip Apple Silicon đời đầu, giúp thực hiện các tác vụ hằng ngày một cách mượt mà và giảm chi phí sản xuất.

Màn hình của MacBook giá rẻ có kích thước chỉ dưới 13 inch, chính xác hơn là khoảng 12,9 inch. Apple đã quyết định không dùng chất liệu nhựa cho mẫu máy này mà chuyển sang quy trình sản xuất vỏ nhôm nhanh hơn để giữ được cảm giác cao cấp trong khi giảm thời gian sản xuất.

Thiết kế bên ngoài đầy màu sắc sẽ là tín hiệu trực quan cho thấy đây là một dòng MacBook khác biệt. Nếu Apple ra mắt sản phẩm với mức giá dự kiến dưới 1.000 USD, các màu sắc của MacBook giá rẻ sẽ trở thành yếu tố bán hàng chủ chốt, giúp phân biệt sản phẩm với các dòng MacBook Air và Pro truyền thống, đồng thời mở rộng thị phần trong phân khúc máy tính giá rẻ của Apple.