Chiếc MacBook cũ đáng mua hơn nhiều laptop Windows giá rẻ

Chip M1 không chỉ vượt trội hơn so với các máy Mac sử dụng chip Intel trước đó mà còn mang lại hiệu suất vượt bậc, đến mức nhiều người chỉ cần chiếc MacBook Air cơ bản nhất cũng đã đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng. Đến nay, sau hơn 5 năm, điều này vẫn đúng.

Sự vượt trội của MacBook Air M1

Theo đánh giá, MacBook Air M1 thậm chí vượt qua cả MacBook Pro 2019 với CPU lõi tứ từ Intel. Thời lượng pin dài gấp 3 lần cho nhu cầu thông thường và sức mạnh CPU cùng GPU cũng vượt trội hơn hẳn. Thậm chí, chiếc máy tính nhỏ bé này vẫn có thể chơi các tựa game gần như ở cấp độ tay cầm mà không cần đến quạt tản nhiệt.

MacBook Air M1 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dùng thông thường ẢNH: REUTERS

Khi mà các laptop Windows x85 cần nhiều năm mới có thể đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất và hiệu quả năng lượng như MacBook Air 2020, các mẫu laptop Windows ARM lại không đáp ứng được kỳ vọng cho đến gần đây.

Apple cũng đã không ngừng cải tiến chip M1, với phiên bản MacBook Pro M4 mang lại sự khác biệt rõ rệt khi sử dụng với cường độ cao. Tuy nhiên, trong các tác vụ hằng ngày như lướt web hay sử dụng ứng dụng văn phòng, sự khác biệt giữa M1 và các mẫu laptop mới không còn rõ ràng. MacBook Air M1 vẫn duy trì vị thế vượt trội cho các tác vụ điện toán hằng ngày dù đã ra đời từ lâu.

Ngoài hiệu suất, thiết kế cũng là yếu tố quan trọng khi chọn laptop. MacBook Air M1 vẫn giữ thiết kế "hình nêm" truyền thống của Apple, mang lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn so với các mẫu laptop có thiết kế vuông vức hiện nay. Màn hình, loa, bàn di chuột và bàn phím của MacBook đều vượt trội so với các sản phẩm cùng phân khúc chạy Windows.

Yếu điểm nhưng không đáng kể

Mặc dù giá của MacBook thường cao so với laptop Windows, nhưng phần lớn số tiền đó được đầu tư vào các linh kiện chất lượng cao, từ đó mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Điểm trừ lớn nhất ở MacBook Air M1 chính là thiếu hệ thống làm mát chủ động, dẫn đến hiện tượng giảm hiệu năng khi hoạt động ở mức tải cao liên tục. Tuy nhiên, ngay cả khi bị giảm hiệu năng, sản phẩm vẫn nhanh hơn trong hầu hết tác vụ cần thiết.

Hiện tại, Apple không còn bán MacBook Air M1 như một sản phẩm mới, nhưng người dùng vẫn có thể tìm mua phiên bản đã qua sử dụng với giá khoảng 12 triệu đồng cho phiên bản cơ bản. Đây là một lựa chọn hợp lý cho những ai cần một chiếc laptop đa năng để giải trí, học tập hoặc làm việc. Nếu có ngân sách từ 12 - 15 triệu đồng, một chiếc MacBook Air M1 đã qua sử dụng vẫn sẽ là một sự đầu tư xứng đáng với hiệu suất ổn định trong nhiều năm tới.

Nếu có đủ ngân sách, người dùng nên chọn bất kỳ mẫu MacBook Air cơ bản nào hiện có, vì Apple đã nâng cấp cấu hình tối thiểu của mình, với chiếc MacBook Air M4 rẻ nhất cũng có 16 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong, với giá dao động trong khoảng từ 24 triệu đồng.

Xét cho cùng, MacBook Air M1 vẫn là một lựa chọn xuất sắc cho những ai tìm kiếm một chiếc laptop mạnh mẽ, bền bỉ và đáng tin cậy.