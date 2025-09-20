Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cơ hội sở hữu MacBook giá rẻ sắp thành hiện thực

Kiến Văn
Kiến Văn
20/09/2025 08:41 GMT+7

Apple đang chuẩn bị làm mới dòng MacBook với hai phiên bản khác nhau phục vụ cả người dùng phổ thông lẫn chuyên gia cao cấp.

Trong năm 2025, người dùng có thể mong đợi một chiếc MacBook giá rẻ thực sự, trong khi vào năm sau, Apple sẽ giới thiệu một bản nâng cấp lớn cho các mẫu MacBook Pro với màn hình OLED. Phiên bản MacBook Pro OLED đánh dấu một bước tiến lớn về công nghệ hiển thị, với khả năng hỗ trợ cảm ứng.

Cơ hội sở hữu MacBook giá rẻ sắp xảy ra - Ảnh 1.

MacBook giá rẻ của Apple có giá khoảng 599 USD

ẢNH: REUTERS

MacBook giá rẻ có gì hay?

Nói về phiên bản MacBook giá rẻ, chuyên gia phân tích Ming-chi Kuo cho biết đây sẽ là mẫu MacBook có giá thấp nhất trong dòng sản phẩm máy tính xách tay của Apple, dự kiến ra mắt dưới dạng model cơ bản và nằm dưới MacBook Air.

Theo các báo cáo trước đó, chiếc MacBook giá rẻ này sẽ được trang bị chip dành iPhone (bộ xử lý dòng A), điều này có thể làm mờ ranh giới giữa iPad và MacBook. Ông Kuo cho biết thêm, MacBook chạy chip dòng A sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào quý 4 năm nay và không hỗ trợ cảm ứng. Mẫu máy này có thể được trang bị bộ xử lý A18 Pro như chip trên các mẫu iPhone 16 Pro, trong khi màn hình có kích thước khoảng 12,9 inch.

Apple MacBook Pro 16 and 14-inch M3 Series Review

Với sự kết hợp giữa MacBook giá rẻ và MacBook Pro màn hình OLED hỗ trợ cảm ứng, thế hệ máy tính tiếp theo của Apple hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của cả các chuyên gia sáng tạo và người dùng có ngân sách hạn chế.

Một điểm cần lưu ý là chip A18 Pro không hỗ trợ Thunderbolt, do đó MacBook mới có thể chỉ được trang bị cổng USB-C thông thường. Tuy nhiên, điều này có thể không phải là vấn đề lớn đối với những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc máy Mac giá thành phải chăng.

