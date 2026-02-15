Top 5 thương hiệu laptop bền bỉ và đáng tin cậy nhất hiện nay

Trong bối cảnh thị trường công nghệ năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt mẫu mã mới, việc chọn mua một chiếc laptop ưng ý không chỉ dựa vào thông số kỹ thuật mà còn phụ thuộc lớn vào uy tín thương hiệu.

Dựa trên bảng xếp hạng uy tín từ Consumer Reports, dưới đây là danh sách 5 thương hiệu laptop dẫn đầu thị trường, chinh phục ngôi vương về chất lượng và độ tin cậy.

LG: Ngôi vương laptop bất ngờ

Thương hiệu LG đã xuất sắc vượt qua mọi đối thủ để đứng đầu bảng xếp hạng nhờ sự tập trung tối đa vào dòng sản phẩm siêu nhẹ.

LG Gram 17 là minh chứng rõ nhất cho triết lý thiết kế của hãng. Mẫu máy này sở hữu màn hình IPS 17 inch độ phân giải QHD+ với chất lượng hình ảnh đẹp mắt. Dù có kích thước lớn, nó vẫn giữ được độ mỏng nhẹ khó tin và độ bền đáng nể. Điểm nhấn hoàn hảo của thiết bị này là thời lượng pin lên đến 15 giờ, biến nó thành một văn phòng di động thực thụ.

Mẫu LG Gram 17 đứng đầu danh sách của Consumer Reports ẢNH: LG ELECTRONICS

Trong khi đó, mẫu LG Gram Pro '2-in-1' 16 inch thậm chí còn ấn tượng hơn khi nhận được số điểm đánh giá cao nhất trong lịch sử thử nghiệm của Consumer Reports. Thiết bị này được trang bị màn hình OLED độ phân giải 2.880 x 1.800, khung máy bằng magiê cao cấp và thời lượng pin 'khủng' lên tới 18 giờ. Với thiết kế xoay gập linh hoạt và trọng lượng siêu nhẹ, đây là đối thủ nặng ký có thể đánh bại MacBook Air về tính di động.

Apple: Tượng đài về độ tin cậy

Dù về thứ nhì, nhưng Apple vẫn là thương hiệu được tin tưởng tuyệt đối nhờ sự ổn định của hệ điều hành macOS và phần cứng đỉnh cao.

MacBook Pro thế hệ mới (dự kiến chạy chip M5) tiếp tục là cỗ máy mơ ước của giới chuyên nghiệp. Thiết bị này sở hữu thời lượng pin kỷ lục lên đến 24 giờ cùng màn hình Liquid Retina XDR sắc nét. Dù bạn làm lập trình hay sản xuất video, sức mạnh của MacBook Pro biến nó thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc.

MacBook Pro M5 mạnh mẽ của Apple ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE INSIDER

Mẫu MacBook Air lại là lựa chọn hoàn hảo cho người dùng phổ thông cần sự gọn nhẹ. Với mức giá khởi điểm rẻ hơn, những người dùng chấp nhận đánh đổi một chút về dung lượng lưu trữ và chất lượng màn hình so với dòng Pro, nhưng bù lại là thiết kế công thái học tuyệt vời và giá trị sử dụng cao.

Samsung: Chất lượng hơn số lượng

Thương hiệu 'quốc dân' từ Hàn Quốc đứng thứ ba, nhờ chiến lược tập trung vào dòng laptop cao cấp Galaxy Book, cạnh tranh trực tiếp với Apple.

Samsung Galaxy Book5 Pro được xem là kẻ thách thức MacBook Pro đích thực. Máy được trang bị màn hình AMOLED 3K rực rỡ, chất lượng hoàn thiện cao cấp và thời lượng pin hơn 10 giờ. Mức giá 1.649 USD (42,7 triệu đồng) tuy cao nhưng hoàn toàn xứng đáng với trải nghiệm hình ảnh và hệ sinh thái mà nó mang lại.

Galaxy Book5 Pro ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Ngoài ra, Samsung Galaxy Book5 Pro 360 là biến thể khác của hãng với khả năng xoay gập, giúp tận dụng tối đa màn hình cảm ứng. Với bản lề 360 độ, chiếc laptop mỏng nhẹ này dễ dàng biến thành một chiếc máy tính bảng, phù hợp cho những ai đã quen thuộc với hệ sinh thái Samsung và muốn trải nghiệm Windows 11 trên một thiết bị sang trọng.

Acer: Đa dạng và thực dụng

Acer giữ vị trí thứ tư nhờ khả năng đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ chơi game đến văn phòng với mức giá hợp lý.

Mẫu Acer Predator Triton PT16 là đại diện cho dòng gaming với giá dưới 1.700 USD. Được trang bị cấu hình mạnh mẽ với CPU Intel Core i7 13700H, RAM 16 GB và card đồ họa Nvidia GeForce RTX 4070 8 GB, mẫu máy này cho thấy nó dư sức đáp ứng nhu cầu chơi game độ phân giải 1.080p mượt mà của các tín đồ gaming.

Mẫu Acer Predator Triton PT16 mạnh mẽ cho game thủ ẢNH: ACER

Trong khi đó, mẫu Acer Swift Go 14 lại hướng đến người dùng văn phòng cần sự linh hoạt. Với thời lượng pin 11 giờ và màn hình OLED 2.8K sáng rõ, đây là chiếc laptop lý tưởng để làm việc và di chuyển hằng ngày.

Cuối cùng, Acer Chromebook Plus Spin là điểm sáng lớn nhất, được Consumer Reports chọn mặt đặt tên là 'tiêu chuẩn vàng' của dòng Chromebook. Với giá 579 USD (khoảng 15 triệu đồng), bạn nhận được một thiết bị có pin 15 giờ, thiết kế bền bỉ và hiệu năng mượt mà từ bộ xử lý Kompanio Ultra 910.

ASUS: Ổn định trên mọi phân khúc

Thương hiệu ASUS chốt lại top 5 với dải sản phẩm phong phú và chất lượng đồng đều đáng kinh ngạc.

Mẫu ASUS ROG Strix G18 là 'con quái vật' thay thế máy tính để bàn. Với mức giá 2.000 USD, bạn sở hữu màn hình 240 Hz, CPU Intel Core Ultra 9 (24 nhân) và card đồ họa RTX 5080 16 GB VRAM. Đây là cỗ máy đảm bảo mọi tựa game AAA đều chạy mượt như mơ.

ASUS Zenbook S 14 là mẫu máy được chấm điểm cao nhất của ASUS. Thiết bị này ghi điểm nhờ màn hình cảm ứng OLED, thiết kế thời trang và viên pin 72 Wh dùng thoải mái cả ngày, xứng đáng với mức giá 1.599 USD.

ASUS Zenbook S 14 với màn hình OLED và thời lượng pin dài ẢNH: ASUS

ASUS ProArt P16 dành riêng cho dân sáng tạo với màn hình OLED và thiết kế tối giản. Dù có giá cao (2.799 USD), nhưng khả năng cân bằng giữa làm việc và chơi game của nó là rất ấn tượng.