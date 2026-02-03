Những điều cần cân nhắc khi mua laptop 8 GB RAM

Trong bối cảnh cơn sốt AI đẩy giá linh kiện lên cao chóng mặt, những chiếc laptop có cấu hình bộ nhớ 8 GB RAM bỗng trở thành lựa chọn vừa túi tiền. Nhưng liệu đây là một món hời hay chỉ là một 'tấm vé' dẫn bạn đến sự ức chế khi sử dụng?

Laptop chạy RAM 8 GB có còn đáp ứng nhu cầu sử dụng của năm 2026? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Thời của bộ nhớ RAM 16 GB đã tới

Hiện tại, tiêu chuẩn máy tính đã thay đổi rõ rệt. Nếu như trước đây mức RAM 16 GB là niềm mơ ước của dân văn phòng, thì nay nó đã trở thành mức sàn cho bất kỳ ai muốn sở hữu một hệ thống bền bỉ. Thậm chí, laptop gaming hiện nay thường xuyên 'chào sân' với con số 32 GB.

Tuy nhiên, nghịch lý lại xảy ra là khi AI tích hợp sâu vào hệ điều hành, chi phí sản xuất tăng cao khiến các dòng máy 8 GB vẫn bám trụ trên kệ hàng. Đối với nhiều người tiêu dùng, đây là lựa chọn duy nhất để không phải chi quá nhiều tiền.

8 GB RAM khi nào thì đủ?

Câu trả lời không nằm ở con số, mà ở việc bạn là ai, nhu cầu công việc thế nào. Trong thực tế, con số 8 GB RAM vẫn dùng tốt nếu thế giới của bạn chỉ xoay quanh:

Soạn thảo văn bản, bảng tính văn phòng.

Check mail, nhắn tin trên Slack, Microsoft Teams.

Xem phim trực tuyến và duyệt vài tab web cơ bản.

Nhưng hãy cẩn thận, với Windows 11, đặc biệt là các dòng Copilot Plus PC tích hợp AI, hệ thống có thể ngốn sạch bộ nhớ ngay khi khởi động. Nếu bạn dùng Chromebook hay MacBook chạy chip M-series, sự tối ưu hóa phần cứng có thể giúp 8 GB RAM hoạt động mượt mà hơn một chút so với các máy Windows truyền thống.

RAM 8 GB chỉ đáp ứng cho nhu cầu đơn giản như lướt web và công việc văn phòng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MONTCLAIR

Con số nên tránh của game thủ và dân sáng tạo

Nếu bạn có ý định sử dụng laptop có 8 GB RAM để chiến game AAA hay làm đồ họa chuyên nghiệp vào năm 2026, hãy chuẩn bị sẵn tâm lý... chờ đợi.

Dù các tựa game như Minecraft hay Red Dead Redemption 2 có thể chạy được, nhưng các siêu phẩm mới hơn sẽ khiến máy tính 'hụt hơi' ngay cả khi sở hữu card đồ họa mạnh. Trong thế giới sáng tạo nội dung, Adobe Premiere đã bắt đầu khuyến nghị mức 16 GB cho việc xuất video HD và 32 GB cho 4K. Riêng với trào lưu chạy AI cục bộ (Local AI), con số 8 GB gần như đã bị gạch tên khỏi cuộc chơi.

Kết luận

Mức RAM 8 GB vào năm 2026 được ví von như một chiếc xe hơi nhỏ gọn, thỏa tiêu chí tiết kiệm, đủ cho nhu cầu đi lại cơ bản nhưng sẽ gặp khó khăn khi lên đường cao tốc hoặc chở nặng. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ là bạn muốn tiết kiệm tiền hay muốn một chiếc máy không bị 'treo' sau mỗi lần cập nhật phần mềm?