Windows 11 liên tục 'gây họa', Microsoft dồn toàn lực để cứu vãn

Sau hàng loạt bê bối về các bản cập nhật lỗi chồng thêm lỗi, Microsoft đã chính thức thừa nhận Windows 11 đang ở ngưỡng cửa mất lòng tin từ người dùng. Gã khổng lồ phần mềm đang dồn toàn lực vào một chiến dịch đặc biệt mang tên Swarming để sửa chữa những lỗ hổng cốt lõi của hệ điều hành này.

Khi các kỹ sư cùng hợp lực 'diệt lỗi' cho Windows 11

Theo báo cáo từ The Verge, Microsoft đang chuyển dịch một lượng lớn nhân sự từ việc phát triển tính năng mới sang cho dự án Swarming. Đây là một phương pháp phản ứng nhanh, tập trung các nhóm chuyên gia đa ngành để giải quyết triệt để các vấn đề nghiêm trọng thay vì chỉ vá lỗi tạm thời.

Microsoft dồn toàn lực sửa lỗi cho Windows 11 sau hàng loạt sự cố ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PCMAG

Chủ tịch Pavan Davuluri của mảng Windows và Thiết bị khẳng định rằng phản hồi từ cộng đồng đã chạm đến "điểm giới hạn". Ông cam kết năm 2026 sẽ không còn là năm của các tính năng AI rầm rộ, mà là năm của hiệu suất, độ tin cậy và trải nghiệm cốt lõi.

Sự thay đổi chiến lược này diễn ra sau một tháng đầy thảm họa. Bản cập nhật bảo mật đầu năm (KB5074109) đã khiến hàng loạt máy tính gặp lỗi khởi động, buộc hãng phải tung ra hai bản vá khẩn cấp liên tiếp chỉ trong vài ngày để xử lý sự cố OneDrive, Dropbox bị treo và lỗi không thể tắt máy.

Bên cạnh đó, Windows 11 còn bị 'bêu tên' khi một số bài kiểm tra cho thấy nó vận hành chậm hơn cả các phiên bản cổ điển như Windows 7 hay XP trong một số tác vụ cơ bản do bộ máy quá cồng kềnh.

Những mục tiêu cốt lõi trong chiến dịch Swarming

Theo đó, Microsoft hứa hẹn sẽ 'dọn dẹp' sạch sẽ những tồn đọng đã làm phiền người dùng bấy lâu nay:

Tối ưu hóa File Explorer : Khắc phục tình trạng phản hồi chậm và lỗi nháy trắng màn hình khi dùng chế độ Dark Mode.

: Khắc phục tình trạng phản hồi chậm và lỗi nháy trắng màn hình khi dùng chế độ Dark Mode. Cải thiện độ ổn định cho Driver : Giảm thiểu tối đa tình trạng 'màn hình xanh chết chóc' (BSOD) vốn đã trở lại khá thường xuyên gần đây.

: Giảm thiểu tối đa tình trạng 'màn hình xanh chết chóc' (BSOD) vốn đã trở lại khá thường xuyên gần đây. Hiệu suất chơi game và lưu trữ: Tăng tốc khả năng xử lý của BitLocker và tối ưu hóa tài nguyên hệ thống khi vận hành các ứng dụng nặng.

"Chúng tôi hiểu rằng lòng tin cần thời gian để xây dựng lại", ông Davuluri thừa nhận. Với chiến dịch Swarming, Microsoft hy vọng sẽ biến Windows trở thành một nền tảng ổn định thực thụ, thay vì là một nơi thử nghiệm các tính năng AI chưa hoàn thiện.