Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Windows 11 lại gặp sự cố nghiêm trọng sau khi cập nhật

Phong Đỗ
Phong Đỗ
27/01/2026 09:43 GMT+7

Đừng cập nhật Windows 11 lúc này nếu bạn không muốn mất quyền truy cập máy tính.

Những ngày vừa qua, cộng đồng công nghệ đang rúng động trước thông tin bản cập nhật bảo mật Windows 11 tháng 1.2026 gây ra lỗi nghiêm trọng trên diện rộng. Theo các báo cáo từ diễn đàn AskWoody, nhiều người dùng sau khi nâng cấp đã phải đối mặt với thông báo lỗi 'UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME' trên nền màn hình đen chết chóc. Thay vì vào được màn hình chính, thiết bị chỉ hiện ra dòng chữ 'Your device ran into a problem and needs a restart' (Thiết bị của bạn gặp sự cố và cần khởi động lại).

Windows 11 lại gây họa sau cập nhật, màn hình đen 'tái xuất' - Ảnh 1.

Sự cố màn hình đen đang khiến người dùng Windows 11 'than trời'

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BEEBOM

Bản cập nhật Windows 11 mới biến máy tính thành 'cục gạch'

Dữ liệu ban đầu cho thấy lỗi này tập trung chủ yếu vào hai phiên bản Windows 11 mới nhất là 24H2 và 25H2. Đây được xem là lỗi 'thảm khốc' nhất trong lịch sử cập nhật gần đây của Microsoft, bởi nó tước đi khả năng sử dụng máy tính của người dùng ngay từ bước khởi động.

Thực tế, bản cập nhật tháng này đã mang theo nhiều lỗi. Trước đó, chuyên trang Windows Central đã phản ánh tình trạng máy tính không thể tắt nguồn (Shut down) hoặc ngủ đông (Hibernate). Thậm chí, các ứng dụng đám mây thiết yếu như Outlook, OneDrive và Dropbox cũng 'đứng hình' không hoạt động. Dù Microsoft đã tung ra các bản vá khẩn cấp cho các ứng dụng đám mây, nhưng riêng lỗi 'treo máy' khi khởi động vẫn là một bài toán chưa có lời giải.

Trong khi chờ đợi Microsoft tìm ra nguyên nhân, cách duy nhất để cứu vãn tình hình là người dùng phải tự mày mò truy cập vào Windows Recovery Environment (WinRE) để gỡ bỏ bản cập nhật bảo mật vừa cài. Tuy nhiên, việc này cũng không hề dễ dàng khi các bản cập nhật hồi tháng 10 năm ngoái từng khiến bàn phím và chuột USB bị vô hiệu hóa ngay trong môi trường phục hồi này.

Việc Windows 11 chạy trên hàng triệu cấu hình phần cứng khác nhau đang khiến quá trình khắc phục trở nên phức tạp. Tuy nhiên, với một lỗi nghiêm trọng như hiện tại, áp lực dành cho đội ngũ kỹ thuật của Microsoft đang lớn hơn bao giờ hết.

Tin liên quan

Windows 11 dính lỗi nghiêm trọng khiến hàng loạt ứng dụng tê liệt

Windows 11 dính lỗi nghiêm trọng khiến hàng loạt ứng dụng tê liệt

Windows 11 lại khiến người dùng đau đầu với lỗi hệ thống mới, cập nhật xong... hư luôn máy.

Khám phá thêm chủ đề

Microsoft bản cập nhật Windows 11 lỗi nghiêm trọng màn hình đen
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận