Windows 11 lại gặp sự cố nghiêm trọng sau khi cập nhật

Những ngày vừa qua, cộng đồng công nghệ đang rúng động trước thông tin bản cập nhật bảo mật Windows 11 tháng 1.2026 gây ra lỗi nghiêm trọng trên diện rộng. Theo các báo cáo từ diễn đàn AskWoody, nhiều người dùng sau khi nâng cấp đã phải đối mặt với thông báo lỗi 'UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME' trên nền màn hình đen chết chóc. Thay vì vào được màn hình chính, thiết bị chỉ hiện ra dòng chữ 'Your device ran into a problem and needs a restart' (Thiết bị của bạn gặp sự cố và cần khởi động lại).

Sự cố màn hình đen đang khiến người dùng Windows 11 'than trời' ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BEEBOM

Bản cập nhật Windows 11 mới biến máy tính thành 'cục gạch'

Dữ liệu ban đầu cho thấy lỗi này tập trung chủ yếu vào hai phiên bản Windows 11 mới nhất là 24H2 và 25H2. Đây được xem là lỗi 'thảm khốc' nhất trong lịch sử cập nhật gần đây của Microsoft, bởi nó tước đi khả năng sử dụng máy tính của người dùng ngay từ bước khởi động.

Thực tế, bản cập nhật tháng này đã mang theo nhiều lỗi. Trước đó, chuyên trang Windows Central đã phản ánh tình trạng máy tính không thể tắt nguồn (Shut down) hoặc ngủ đông (Hibernate). Thậm chí, các ứng dụng đám mây thiết yếu như Outlook, OneDrive và Dropbox cũng 'đứng hình' không hoạt động. Dù Microsoft đã tung ra các bản vá khẩn cấp cho các ứng dụng đám mây, nhưng riêng lỗi 'treo máy' khi khởi động vẫn là một bài toán chưa có lời giải.

Trong khi chờ đợi Microsoft tìm ra nguyên nhân, cách duy nhất để cứu vãn tình hình là người dùng phải tự mày mò truy cập vào Windows Recovery Environment (WinRE) để gỡ bỏ bản cập nhật bảo mật vừa cài. Tuy nhiên, việc này cũng không hề dễ dàng khi các bản cập nhật hồi tháng 10 năm ngoái từng khiến bàn phím và chuột USB bị vô hiệu hóa ngay trong môi trường phục hồi này.

Việc Windows 11 chạy trên hàng triệu cấu hình phần cứng khác nhau đang khiến quá trình khắc phục trở nên phức tạp. Tuy nhiên, với một lỗi nghiêm trọng như hiện tại, áp lực dành cho đội ngũ kỹ thuật của Microsoft đang lớn hơn bao giờ hết.