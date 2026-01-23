Windows 11 dính lỗi nghiêm trọng khiến hàng loạt ứng dụng tê liệt

Theo Neowin, chưa kịp 'hoàn hồn' sau các lỗi về Outlook và Remote Desktop, người dùng Windows 11 lại đang đối mặt với một 'cơn đau đầu' mới khi các ứng dụng cơ bản nhất như Notepad hay Snipping Tool bỗng nhiên không thể khởi động.

Cơn ác mộng mang tên 'Patch Tuesday' của Windows 11

Bản cập nhật Patch Tuesday gần đây của Microsoft dường như đang gây rối hơn là cung cấp bảo mật. Sau hàng loạt báo cáo về việc ứng dụng bị treo khi tương tác với dịch vụ đám mây, hay lỗi tính năng ngủ đông (Hibernate), cộng đồng người dùng Windows 11 tiếp tục dậy sóng vì một lỗi mới nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất làm việc hằng ngày.

Windows 11 tiếp tục gây ra sự cố mới sau bản cập nhật Patch Tuesday tháng 1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WINDOWS CENTRAL

Theo ghi nhận từ Windows Central và các diễn đàn Reddit, hàng loạt người dùng đang 'kêu trời' vì không thể mở được các ứng dụng thiết yếu. Danh sách 'nạn nhân' gồm có Notepad, Snipping Tool, Alienware Command Center và thậm chí cả các ứng dụng quản lý phần cứng game như Xbox và Armoury Crate trên ROG Ally.

Khi cố gắng mở ứng dụng, người dùng bị chặn lại bởi mã lỗi 0x803F8001. Hệ thống thông báo rằng ứng dụng không khả dụng cho tài khoản và yêu cầu người dùng kiểm tra lại trạng thái đăng nhập.

Các chuyên gia nhận định đây là lỗi liên quan đến xác thực giấy phép (license validation) trên Microsoft Store. Về lý thuyết, việc reset bộ nhớ đệm của Store hoặc cài đặt lại ứng dụng sẽ giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, thực tế không như vậy. Trong các thử nghiệm của Windows Central, các biện pháp sửa lỗi thông thường như xóa bộ nhớ cache hay cài lại ứng dụng đều vô hiệu.

Hiện tại, tia hy vọng duy nhất nằm ở bản cập nhật bổ sung KB5074109. Một số người dùng báo cáo rằng việc cài đặt bản vá này đã giúp ứng dụng hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đây chưa phải là giải pháp được xác nhận hiệu quả 100% cho tất cả mọi người.

Hiện tại, Microsoft được cho là đã nắm bắt được vấn đề, nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân gốc rễ đến từ một bản cập nhật Windows bị lỗi hay do sự cố từ phía máy chủ của hãng.

Trong lúc chờ đợi một bản vá chính thức, người dùng được khuyến cáo tạm thời không nên vội vàng cập nhật nếu hệ thống đang hoạt động ổn định, hoặc thử vận may với bản cập nhật KB5074109 nếu đã dính lỗi.