Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Windows 11 dính lỗi nghiêm trọng khiến hàng loạt ứng dụng tê liệt

Phong Đỗ
Phong Đỗ
23/01/2026 10:56 GMT+7

Windows 11 lại khiến người dùng đau đầu với lỗi hệ thống mới, cập nhật xong... hư luôn máy.

Theo Neowin, chưa kịp 'hoàn hồn' sau các lỗi về Outlook và Remote Desktop, người dùng Windows 11 lại đang đối mặt với một 'cơn đau đầu' mới khi các ứng dụng cơ bản nhất như Notepad hay Snipping Tool bỗng nhiên không thể khởi động.

Cơn ác mộng mang tên 'Patch Tuesday' của Windows 11

Bản cập nhật Patch Tuesday gần đây của Microsoft dường như đang gây rối hơn là cung cấp bảo mật. Sau hàng loạt báo cáo về việc ứng dụng bị treo khi tương tác với dịch vụ đám mây, hay lỗi tính năng ngủ đông (Hibernate), cộng đồng người dùng Windows 11 tiếp tục dậy sóng vì một lỗi mới nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất làm việc hằng ngày.

Windows 11 dính lỗi nghiêm trọng khiến hàng loạt ứng dụng tê liệt - Ảnh 1.

Windows 11 tiếp tục gây ra sự cố mới sau bản cập nhật Patch Tuesday tháng 1

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WINDOWS CENTRAL

Theo ghi nhận từ Windows Central và các diễn đàn Reddit, hàng loạt người dùng đang 'kêu trời' vì không thể mở được các ứng dụng thiết yếu. Danh sách 'nạn nhân' gồm có Notepad, Snipping Tool, Alienware Command Center và thậm chí cả các ứng dụng quản lý phần cứng game như Xbox và Armoury Crate trên ROG Ally.

Khi cố gắng mở ứng dụng, người dùng bị chặn lại bởi mã lỗi 0x803F8001. Hệ thống thông báo rằng ứng dụng không khả dụng cho tài khoản và yêu cầu người dùng kiểm tra lại trạng thái đăng nhập.

Các chuyên gia nhận định đây là lỗi liên quan đến xác thực giấy phép (license validation) trên Microsoft Store. Về lý thuyết, việc reset bộ nhớ đệm của Store hoặc cài đặt lại ứng dụng sẽ giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, thực tế không như vậy. Trong các thử nghiệm của Windows Central, các biện pháp sửa lỗi thông thường như xóa bộ nhớ cache hay cài lại ứng dụng đều vô hiệu.

Hiện tại, tia hy vọng duy nhất nằm ở bản cập nhật bổ sung KB5074109. Một số người dùng báo cáo rằng việc cài đặt bản vá này đã giúp ứng dụng hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đây chưa phải là giải pháp được xác nhận hiệu quả 100% cho tất cả mọi người.

Hiện tại, Microsoft được cho là đã nắm bắt được vấn đề, nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân gốc rễ đến từ một bản cập nhật Windows bị lỗi hay do sự cố từ phía máy chủ của hãng.

Trong lúc chờ đợi một bản vá chính thức, người dùng được khuyến cáo tạm thời không nên vội vàng cập nhật nếu hệ thống đang hoạt động ổn định, hoặc thử vận may với bản cập nhật KB5074109 nếu đã dính lỗi.

Tin liên quan

Microsoft phát hành bản cập nhật khẩn cấp cho Windows 11

Microsoft phát hành bản cập nhật khẩn cấp cho Windows 11

Microsoft vừa phát hành một bản vá khẩn cấp cho Windows 11 nhằm khắc phục sự cố nghiêm trọng xuất hiện sau bản cập nhật bảo mật tháng 1.2026.

Khám phá thêm chủ đề

Windows 11 sự cố ứng dụng cập nhật Patch Tuesday Microsoft
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận