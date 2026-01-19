Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft phát hành bản cập nhật khẩn cấp cho Windows 11

Kiến Văn
Kiến Văn
19/01/2026 10:16 GMT+7

Microsoft vừa phát hành một bản vá khẩn cấp cho Windows 11 nhằm khắc phục sự cố nghiêm trọng xuất hiện sau bản cập nhật bảo mật tháng 1.2026.

Theo Engadget, bản cập nhật đầu tiên của năm 2026 đã khiến nhiều thiết bị Windows 11 không thể tắt máy đúng cách, khiến một số máy tự khởi động lại khi người dùng chọn tắt nguồn hoặc đưa hệ thống vào chế độ ngủ đông. Bản cập nhật "ngoài luồng" mới được tung ra để xử lý lỗi này, đồng thời khôi phục khả năng đăng nhập từ xa cho người dùng Windows 10 và Windows 11.

Người dùng máy tính Windows 11 nên cập nhật bản vá "ngoài luồng" mới nhất từ Microsoft

Microsoft cho biết lỗi không thể tắt máy hoặc chuyển sang chế độ ngủ đông chủ yếu xuất hiện trên các thiết bị sử dụng Secure Launch - tính năng bảo mật giúp bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công ở cấp độ firmware trong quá trình khởi động. Khi Secure Launch gặp trục trặc, quá trình tắt máy không diễn ra như mong đợi.

Nói về sự cố đăng nhập từ xa, Microsoft cho biết điều này được xác định bắt nguồn từ lỗi xử lý thông tin xác thực, khiến người dùng không thể truy cập vào thiết bị Windows 10 và Windows 11 qua các công cụ điều khiển từ xa quen thuộc.

Nhiều sự cố với Windows 11 ảnh hưởng tâm lý người dùng Windows 10

Dù đã phát hành bản vá khẩn cấp, một số vấn đề phát sinh từ bản cập nhật bảo mật tháng 1.2026 vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Theo WindowsLatest, người dùng vẫn phản ánh hiện tượng màn hình trắng và lỗi hoạt động với Outlook Classic. Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Microsoft cũng từng phải tung ra một bản vá ngoài kế hoạch để xử lý lỗi liên quan đến Windows Recovery Environment.

Với việc Windows 11 liên tục gặp sự cố sau các bản cập nhật lớn, Microsoft vẫn cho phép người dùng kéo dài thời gian sử dụng Windows 10 thông qua Gói cập nhật bảo mật mở rộng (Extended Security Updates) nhằm hướng đến những ai chưa sẵn sàng nâng cấp lên hệ điều hành mới.

Windows 11 Windows 10 Microsoft bản cập nhật khắc phục sự cố hệ điều hành
