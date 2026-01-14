Microsoft cho xóa Copilot trên Windows nhưng không dễ dàng

Theo Digital Trends, việc Microsoft tích hợp sâu Copilot vào Windows 11 đã gây ra nhiều tranh cãi về quyền lựa chọn của người dùng. Mới đây, trong bản dựng Windows 11 Insider Preview mới nhất, gã khổng lồ phần mềm đã âm thầm thêm một Group Policy mới có tên 'RemoveMicrosoftCopilotApp', cho phép xóa trợ lý ảo này khỏi hệ thống.

Tuy nhiên, vì tính năng này đi kèm với hàng loạt rào cản kỹ thuật khiến người dùng phổ thông gần như không thể chạm tới.

Microsoft đã cho gỡ bỏ Copilot khỏi Windows 11, nhưng có điểm cần lưu ý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PCMAG

Microsoft làm khó người dùng muốn xóa Copilot

Theo phân tích từ TechRadar, tính năng này không dành cho người dùng Windows bản Home cá nhân. Nó chỉ khả dụng cho các quản trị viên CNTT quản lý các thiết bị chạy Windows 11 phiên bản Enterprise, Pro hoặc Education. Nếu đang dùng máy tính cá nhân tại nhà, bạn vẫn chưa có lối thoát chính thức nào ngoài việc ẩn Copilot.

Điều kiện gây sốc nhất nằm ở quy trình thực hiện. Để lệnh gỡ cài đặt có hiệu lực, Microsoft yêu cầu:

Thiết bị phải cài đặt cả bản Copilot miễn phí lẫn bản Microsoft 365 Copilot (trả phí).

Quan trọng hơn, ứng dụng Copilot không được phép khởi chạy trong vòng 28 ngày liên tiếp trước khi thực hiện lệnh xóa.

Đây thực sự là một thử thách lớn, bởi Copilot được mặc định thiết lập tự khởi động cùng Windows. Nghĩa là người dùng phải chủ động tắt tính năng khởi động cùng hệ thống và tuyệt đối không được bấm vào biểu tượng Copilot trong gần một tháng thì mới đủ điều kiện để xóa nó.

Người dùng thực sự muốn gì?

Thực tế cho thấy nhu cầu gỡ bỏ Copilot là rất lớn. Vào tháng 3.2025, một lỗi hệ thống hy hữu đã vô tình xóa Copilot khỏi máy tính của nhiều người dùng và phản ứng của cộng đồng mạng khi đó lại tích cực một cách kỳ lạ.

Mặc dù Microsoft đã mở ra một cánh cửa để gỡ bỏ Copilot, nhưng với những điều kiện ngặt nghèo như hiện tại, có vẻ như họ vẫn chưa thực sự muốn người dùng rời xa trợ lý AI 'con cưng' của mình. Quản trị viên hệ thống muốn thực hiện điều này sẽ cần truy cập vào Group Policy Editor > User Configuration > Administrative Templates > Windows AI để kích hoạt.