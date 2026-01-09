Windows 11 26H1 bất ngờ ra mắt vào mùa xuân này

Theo Neowin, các nguồn tin gần đây xác nhận Windows 11 phiên bản 26H1 sẽ sớm được phát hành, đánh dấu lần đầu tiên hệ điều hành này nhận được một bản cập nhật mang mã 'H1' (nửa đầu năm). Dù hiện tại phiên bản này đã xuất hiện trong kênh Canary của chương trình Insider, nhưng Microsoft cho biết nó sẽ không mang đến các tính năng mới về mặt giao diện cho người dùng phổ thông ngay lập tức.

Windows 11 lần đầu tiên có bản cập nhật H1

Lý do cho sự thay đổi bất thường về cập nhật nằm ở phần cứng. Microsoft xác nhận Windows 11 26H1 được thiết kế riêng để hỗ trợ các nền tảng phần cứng thế hệ mới, cụ thể là dòng chip Snapdragon X2 vừa ra mắt hoặc các bộ vi xử lý ARM đồn đoán từ NVIDIA.

Tại sự kiện CES 2026 (Mỹ), hàng loạt nhà sản xuất đã trình làng các mẫu laptop sử dụng chip Snapdragon X2. Trong đó, đại diện ASUS xác nhận các thiết bị mới này sẽ được xuất xưởng cùng với Windows 11 26H1 ngay trong quý 1/2026.

Windows 11 sắp có bản cập nhật 26H1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S HARDWARE

Nếu đang sử dụng các máy tính Windows 11 hiện tại, bạn sẽ không nhận được bản cập nhật 26H1 này. Đây là kịch bản tương tự năm 2024, khi phiên bản 24H2 ban đầu chỉ được phát hành giới hạn cho các dòng Copilot+ PC trước khi phổ cập rộng rãi.

Tuy nhiên, người dùng không cần quá lo lắng về việc bị bỏ lại phía sau. Microsoft đã làm rõ rằng về mặt tính năng, phiên bản 25H2 và 26H1 là giống hệt nhau. Mục tiêu duy nhất của 26H1 là cung cấp các cập nhật nền tảng cần thiết và những thay đổi sâu trong hệ thống để tối ưu hóa cho các kiến trúc chip mới.

Dự kiến, tất cả tính năng và cải tiến của 26H1 sẽ được gộp vào bản cập nhật đại chúng Windows 11 26H2, phát hành vào nửa cuối năm 2026 cho toàn bộ người dùng. Đáng chú ý, khác với các phiên bản trước đó thường dùng chung nền tảng, 26H1 và 26H2 được cho là sẽ dựa trên một bản phát hành hoàn toàn mới, hứa hẹn đợt nâng cấp hệ thống toàn diện vào cuối năm nay.