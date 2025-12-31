Theo Digital Trends, nếu là một người hâm mộ lâu năm của Microsoft, chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ đến tham vọng đưa Windows lên thiết bị di động với Windows Mobile. Mới đây, giấc mơ đó lại một lần nữa được khơi dậy khi Gustave Monce - một nhà phát triển nổi tiếng - đã thành công trong việc cài đặt Andromeda OS lên chiếc Surface Duo thế hệ đầu tiên.

Andromeda OS: Tầm nhìn dang dở về một bản Windows Mobile hiện đại

Vào khoảng năm 2018, Microsoft đã phát triển Andromeda OS dựa trên nền tảng Windows 10, được tùy biến chuyên sâu cho các thiết bị màn hình gập và màn hình kép. Giao diện của nó mang đậm phong cách Windows Phone với các ô Live Tiles sống động, menu Start trải rộng trên hai màn hình, tạo nên một trải nghiệm làm việc đa nhiệm độc đáo.

Huyền thoại Windows Mobile vừa được 'tái sinh' với Andromeda OS ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Tuy nhiên, lo ngại về việc thiếu hụt kho ứng dụng so với iOS và Android đã khiến Microsoft đưa ra quyết định khó khăn là hủy bỏ Andromeda OS và chuyển sang dùng Android cho Surface Duo. Kể từ đó, Andromeda OS trở thành một 'huyền thoại' chỉ được biết đến qua lời kể.

Dựa trên một bản dựng (build) chưa hoàn thiện bị rò rỉ trên mạng, Gustave Monce đã bỏ công sức để chuyển đổi hệ điều hành này sang phần cứng của Surface Duo 1.

Giờ đây, người dùng có thể tải về file FFU và nạp vào thiết bị để trải nghiệm cảm giác sử dụng một chiếc điện thoại Windows màn hình kép thực thụ. Tuy nhiên, đây là một quy trình chỉ dành cho dân chuyên nghiệp với những lưu ý quan trọng:

Thiết bị hỗ trợ : Chỉ hoạt động trên Surface Duo 1 (Surface Duo 2 không tương thích do thiếu driver).

: Chỉ hoạt động trên Surface Duo 1 (Surface Duo 2 không tương thích do thiếu driver). Cảnh báo rủi ro : Quá trình cài đặt sẽ xóa sạch toàn bộ dữ liệu Android.

: Quá trình cài đặt sẽ xóa sạch toàn bộ dữ liệu Android. Trải nghiệm: Để khởi động vào Windows, thiết bị cần được kết nối với máy tính (PC). Hệ điều hành hoạt động chưa ổn định, còn nhiều lỗi và thiếu tính năng.

Dù không thể thay thế Android để sử dụng hằng ngày, dự án này mang lại giá trị lịch sử to lớn. Nó cho chúng ta thấy tầm nhìn của Microsoft về tương lai di động trước khi họ chấp nhận thua cuộc trong cuộc chiến hệ điều hành.

Andromeda OS trên Surface Duo là minh chứng cho thấy thiết bị này lẽ ra đã có thể khác biệt và độc đáo đến nhường nào nếu Microsoft kiên trì với con đường riêng của mình.