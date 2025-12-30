Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft tung 'chiêu' ngăn người dùng Windows chuyển sang Google Chrome

Phong Đỗ
Phong Đỗ
30/12/2025 14:22 GMT+7

Microsoft thay đổi chiến thuật: Giới thiệu khả năng vượt trội để 'chặn đường' người dùng Edge chuyển sang Google Chrome.

Khi nhắc đến lướt web, Google Chrome gần như là cái tên mặc định trong đầu hàng tỉ người dùng kể từ năm 2008. Điều này khiến Microsoft - cha đẻ của Windows và trình duyệt Edge - luôn ở trong tư thế của kẻ bám đuổi. Mới đây, gã khổng lồ phần mềm đã quyết định nâng cấp 'hàng phòng thủ' của mình trên Windows 11 bằng một chiến thuật tâm lý mới.

Microsoft tung 'chiêu độc' để ngăn người dùng cài Chrome

Trước đây, khi người dùng tìm kiếm và tải xuống Chrome bằng trình duyệt Edge, họ thường nhận được các thông báo mang tính chất 'năn nỉ' ở lại. Tuy nhiên, chiến lược mới của Microsoft tập trung vào việc 'đánh tâm lý' người dùng.

Microsoft tung 'chiêu' ngăn người dùng Windows chuyển sang Google Chrome - Ảnh 1.

Microsoft trình diễn sức mạnh của Edge khi người dùng muốn tải Chrome

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, một loạt cửa sổ bật lên (pop-up) sẽ xuất hiện, trực tiếp so sánh và làm nổi bật những ưu điểm mà Edge tự tin vượt trội hơn Chrome, gồm:

  • Bảo mật nâng cao: Nhấn mạnh vào khả năng duyệt web riêng tư, giám sát rò rỉ mật khẩu và chống lại các mối đe dọa trực tuyến tốt hơn.
  • Tối ưu hiệu suất: Edge được quảng cáo là nhẹ gánh hơn cho máy tính, giúp tiết kiệm pin và đồng bộ tab mượt mà.
  • Tiện ích hỗ trợ: Các công cụ tích hợp sẵn như AI, so sánh giá khi mua sắm online.

Microsoft hy vọng bằng cách chỉ ra những lợi ích thiết thực này, người dùng sẽ suy nghĩ lại trước khi bấm nút cài đặt Chrome.

Vậy Edge thực sự có gì để cạnh tranh với Chrome?

Microsoft Edge hiện nay không còn là trình duyệt Internet Explorer chậm chạp của ngày xưa. Các chuyên gia công nghệ đánh giá Edge thực sự có những điểm mạnh đáng gờm như:

  • Edge thường 'ngốn' ít RAM và CPU hơn Chrome, giúp máy tính chạy mượt hơn.
  • Chế độ Split-Screen (chia đôi màn hình) hay Collections (bộ sưu tập ghi chú gửi thẳng sang Word/Excel) là những thứ Chrome chưa làm được.
  • Có khả năng dùng chung kho tiện ích mở rộng (Extension) của Chrome nhưng lại đồng bộ sâu với Windows.

Thế giới trình duyệt vẫn còn phong phú

Dù cuộc chiến giữa Microsoft và Google rất khốc liệt, người dùng vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng khác nếu quan tâm đến quyền riêng tư như Brave (nổi tiếng với khả năng chặn quảng cáo mặc định, tốc độ tải trang nhanh và bảo mật cao), hay Orion (Kagi) - một lựa chọn trả phí mới nổi (hiện có trên macOS/iOS, sắp có trên Windows/Linux) dành cho những người cực kỳ khắt khe về bảo mật và hiệu năng.

Nhìn chung, dù Microsoft có nỗ lực đến đâu bằng các cửa sổ pop-up hay chiến dịch quảng bá, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn nằm ở thói quen và nhu cầu thực tế của người dùng. Nhưng rõ ràng, Edge đang ngày càng chứng tỏ mình là một đối thủ xứng tầm chứ không chỉ là 'trình duyệt dùng để tải Chrome'.

Khám phá thêm chủ đề

Google Microsoft Chrome EDGE trình duyệt Windows
