Windows 11 sắp nâng cấp BitLocker giúp SSD nhanh gấp đôi

Phong Đỗ
24/12/2025 14:06 GMT+7

Thử nghiệm trên BitLocker mới của Microsoft cho thấy tốc độ đọc ghi tăng 100%, tiết kiệm 70% CPU.

Theo Neowin, kể từ bản cập nhật Windows 11 24H2, Microsoft đã mạnh tay biến BitLocker thành tính năng mặc định để bảo vệ dữ liệu người dùng. Tuy nhiên, điều này vô tình tạo ra một nút thắt cổ chai, đó là các ổ SSD NVMe đời mới có tốc độ quá nhanh, khiến CPU phải làm việc cật lực để mã hóa và giải mã dữ liệu theo thời gian thực. Hệ quả là máy tính bị chậm đi đáng kể, tiêu tốn tài nguyên hệ thống một cách không cần thiết.

Microsoft 'thay máu' cho BitLocker, nâng cao hiệu năng Windows 11

Để giải quyết vấn đề này, Microsoft chính thức giới thiệu công nghệ BitLocker tăng tốc phần cứng (Hardware-accelerated BitLocker). Thay vì dồn mọi gánh nặng lên vai CPU như trước, cơ chế mới sẽ hoạt động dựa trên hai mũi nhọn:

  • Giảm tải mã hóa: Chuyển các tác vụ xử lý dữ liệu nặng sang một bộ công cụ chuyên dụng trên chip (SoC).
  • Khóa bảo vệ phần cứng: Tăng cường an ninh, giúp các khóa mã hóa an toàn hơn trước các lỗ hổng bộ nhớ.
Windows 11 sắp nâng cấp BitLocker thế hệ mới giúp SSD nhanh gấp đôi - Ảnh 1.

Windows 11 nâng cấp công nghệ BitLocker giúp hiệu năng tăng vọt

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong các bài kiểm tra thực tế bằng công cụ CrystalDiskMark do chính Microsoft công bố, sự khác biệt là 'một trời một vực'.

  • Tốc độ đọc tuần tự: Tăng từ 1.632 MB/giây (phần mềm cũ) lên 3.746 MB/giây (công nghệ mới) - tức là nhanh hơn gấp đôi.
  • Tốc độ ghi: Cũng ghi nhận mức tăng vượt trội tương tự.
  • Tài nguyên hệ thống: Công nghệ mới giúp tiết kiệm tới 70% chu kỳ CPU. Điều này đồng nghĩa với việc máy tính sẽ chạy mượt mà như thể bạn chưa từng bật BitLocker, đồng thời thời lượng pin laptop cũng được cải thiện đáng kể.

Lộ trình cập nhật

Hiện tại, tính năng này sẽ được triển khai trước tiên trên các dòng máy sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 (dòng vPro) chạy Windows 11 24H2. Microsoft cam kết sẽ sớm mở rộng hỗ trợ cho các phần cứng tương thích khác trong thời gian tới, đưa trải nghiệm tốc độ cao này phổ cập đến mọi người dùng.

Mẹo giúp tăng tốc SSD thêm 15% trên Windows 11

Từ 32 lên 4 tỉ tác vụ, con số điên rồ đằng sau bản cập nhật cho SSD NVMe mới của Windows.

Microsoft cập nhật Windows 11 BitLocker tăng tốc SSD Intel
Bình luận (0)

