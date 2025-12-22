Mẹo giúp tăng tốc SSD thêm 15% trên Windows 11

Theo Tom’s Hardware, cộng đồng người dùng Windows đang xôn xao trước một thủ thuật chỉnh sửa Registry mới, cho phép 'mở khóa' khả năng hỗ trợ SSD NVMe nguyên bản (Native NVMe) trên Windows 11. Đây vốn là tính năng độc quyền của Windows Server 2025, hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội cho ổ cứng nhưng cũng đi kèm những rủi ro không nhỏ.

Hiệu suất SSD tăng vọt nhờ loại bỏ 'nút thắt cổ chai' 14 năm tuổi

Microsoft vừa công bố Windows Server 2025 sẽ hỗ trợ ổ SSD NVMe một cách nguyên bản, đánh dấu bước ngoặt sau 14 năm công nghệ này ra đời. Tuy nhiên, do Windows 11 và Windows 10 có chung kiến trúc cốt lõi, những người dùng am hiểu kỹ thuật đã tìm ra cách kích hoạt tính năng này ngay trên máy tính cá nhân.

Theo báo cáo từ Computer Base, việc kích hoạt tính năng này giúp giảm độ trễ và tăng tốc độ truyền tải dữ liệu, mang lại hiệu suất tổng thể cải thiện từ 10 - 15%.

SSD NVMe có thể tăng hiệu suất nhờ mẹo chỉnh sửa Registry ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S HARDWARE

Sự khác biệt nằm ở giao thức xử lý. Hiện tại, Windows xử lý tất cả thiết bị lưu trữ như chuẩn SCSI cũ, nơi các lệnh NVMe phải qua một lớp 'phiên dịch' sang lệnh SCSI. Giao thức cũ này giới hạn mỗi hàng đợi chỉ xử lý được 32 lệnh. Trong khi đó, hỗ trợ NVMe nguyên bản cho phép hệ thống tạo ra 64.000 hàng đợi, mỗi hàng đợi xử lý 64.000 lệnh cùng lúc. Về lý thuyết, hệ thống có thể xử lý hơn 4 tỉ tác vụ đồng thời, tận dụng tối đa sức mạnh của các ổ SSD Gen 4 và Gen 5 hiện nay.

Những người dùng đã thử nghiệm cho biết máy tính hoạt động mượt mà hơn, giảm tải cho CPU và hạn chế tình trạng treo máy khi chạy các tác vụ nặng (như render video hay sao chép file lớn).

Tuy nhiên, 'bữa trưa miễn phí' nào cũng có giá của nó. Việc ép buộc Windows chuyển sang cơ chế Native NVMe khi hệ sinh thái phần mềm chưa sẵn sàng đã gây ra nhiều lỗi tương thích như:

Một số công cụ quản lý ổ cứng không còn nhận ra ổ NVMe, hoặc tệ hơn là nhận diện nó thành... hai ổ đĩa khác nhau.

Việc chỉnh sửa Registry làm thay đổi ID của ổ đĩa, khiến các phần mềm sao lưu (backup) tự động bị vô hiệu hóa hoặc hoạt động sai lệch.

Một số người dùng báo cáo không thấy sự khác biệt, trong khi số khác gặp phải sự mất ổn định hệ thống.

Lời khuyên cho người dùng

Việc Microsoft chưa kích hoạt mặc định tính năng này trên Windows 11 cho thấy nó vẫn cần thời gian để chuẩn hóa và đảm bảo tính tương thích.

Nếu bạn là một người đam mê phần cứng và muốn đẩy thiết bị đến giới hạn, bạn có thể thử nghiệm thủ thuật này. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo bắt buộc phải sao lưu toàn bộ dữ liệu hoặc thử nghiệm trên môi trường máy ảo trước khi can thiệp vào Registry thật. Với người dùng phổ thông, việc chờ đợi một bản cập nhật chính thức từ Microsoft sẽ là lựa chọn an toàn hơn.