Ổ SSD có thực sự đáng tin cậy hơn ổ cứng?

Thiết kế này giúp SSD có tốc độ truy cập nhanh hơn và độ tin cậy cao hơn so với HDD. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian khởi động hệ điều hành và tải ứng dụng, trò chơi được rút ngắn, đồng thời tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là trên các thiết bị di động như máy tính xách tay và máy chơi game.

SSD có độ bền cao hơn HDD, ít nhất trong thời gian ngắn ẢNH: BUSINESS INSIDER

Tuy nhiên, sự tin cậy của SSD không phải lúc nào cũng được đảm bảo. Đây chính là lý do khiến nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây Backblaze thực hiện một nghiên cứu để so sánh tỷ lệ hỏng hóc giữa SSD và HDD.

Kết quả cho thấy, trong năm thứ ba, tỷ lệ hỏng hóc hằng năm (AFR) của HDD là 1,38% trong khi của SSD là 0,79%. Sau 4 năm, tỷ lệ này lần lượt là 1,83% và 1,05%. Đến năm thứ 5, tỷ lệ của HDD là 3,55%, trong khi ổ SSD chưa được xác định. Tỷ lệ này tiếp tục tăng lên với HDD sau những năm tiếp theo. Chuyên gia Andy Klein từ Backblaze nhận định "SSD có độ tin cậy cao hơn, ít nhất là trong thời gian ngắn, nhưng tỷ lệ hỏng hóc của SSD có thể tăng lên theo thời gian".

Người dùng cần cảnh giác ổ SSD có thể hỏng bất ngờ

Backblaze sử dụng cả SSD và HDD trong các máy chủ của mình, với hơn 2.500 ổ SSD từ nhiều thương hiệu khác nhau. Klein cho biết, các ổ SSD thường đáng tin cậy hơn khi được sử dụng làm ổ đĩa khởi động trong môi trường máy chủ. Tuy nhiên, một số người dùng cá nhân lại báo cáo tỷ lệ hỏng hóc cao hơn với SSD, cho rằng HDD truyền thống có độ bền cao hơn.

Sự khác biệt trong độ tin cậy giữa SSD và HDD có thể do nhiều yếu tố, bao gồm nhiệt độ, lỗi phần mềm, cách sử dụng, công nghệ kết nối và các vấn đề khác. Cách đây không lâu, một bản cập nhật của Windows 11 đã gây ra sự cố cho một số ổ SSD, điều đó cho thấy rằng ngay cả SSD cũng không hoàn hảo.

Mặc dù SSD có tuổi thọ cao hơn HDD, nhưng ổ NVMe và SSD M2 vẫn được đánh giá cao hơn về độ tin cậy. Tóm lại, tất cả ổ đĩa đều có thể gặp sự cố, vì vậy việc sao lưu dữ liệu và nhận biết các dấu hiệu hỏng hóc là quan trọng để bảo vệ thông tin cá nhân.