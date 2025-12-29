Windows 11 sắp nhận bản cập nhật giúp giảm 'ngốn' RAM

Theo WCCF Tech, trong nỗ lực tối ưu hóa hệ điều hành, Microsoft vừa công bố những cải tiến quan trọng trên trình quản lý tệp (File Explorer), hứa hẹn giải quyết bài toán tiêu tốn bộ nhớ RAM và tăng tốc độ tìm kiếm cho hàng triệu người dùng Windows 11.

Cắt giảm quy trình thừa để tiết kiệm tài nguyên cho Windows 11

Trong bối cảnh các ứng dụng hiện đại ngày càng nặng nề, việc hệ điều hành tiêu tốn quá nhiều RAM luôn là nỗi ám ảnh, đặc biệt với các thiết bị cấu hình tầm trung. Nhận thức được điều này, trong bản dựng thử nghiệm Windows 11 Insider (bản dựng xem trước 26220.7523) vừa ra mắt, Microsoft đã âm thầm tích hợp một giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa hiệu suất.

Tình trạng trì trệ của Windows 11 sắp kết thúc nhờ bản cập nhật mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TWEAKDOWN

Cụ thể, 'gã khổng lồ phần mềm' đã loại bỏ hoàn toàn quy trình 'lập chỉ mục tệp trùng lặp' (Duplicate File Indexing). Trước đây, File Explorer thường lãng phí tài nguyên để quét và lập chỉ mục các đường dẫn giống hệt nhau, khiến hệ thống hoạt động ì ạch không cần thiết.

Theo ghi chú phát hành từ Microsoft: "Chúng tôi đã cải thiện hiệu suất tìm kiếm của File Explorer bằng cách loại bỏ các hoạt động lập chỉ mục trùng lặp. Điều này sẽ mang lại kết quả tìm kiếm nhanh hơn và giảm đáng kể mức sử dụng tài nguyên hệ thống".

Thay đổi này đồng nghĩa với việc khi người dùng thực hiện thao tác tìm kiếm file, hệ thống sẽ bỏ qua các bản sao và chỉ truy xuất dữ liệu từ một chỉ mục hợp nhất. Kết quả là tốc độ phản hồi của File Explorer sẽ được cải thiện rõ rệt, đặc biệt hữu ích khi người dùng phải tìm kiếm dữ liệu giữa hàng loạt thư mục và ổ đĩa khác nhau.

Hiện tại, tính năng này đang được triển khai dần dưới dạng 'bật thử nghiệm' (toggle-on) cho cộng đồng người dùng Insider tại kênh Dev và Beta. Đây là bước đi thận trọng của Microsoft để đảm bảo tính ổn định trước khi tung ra rộng rãi.

Dự kiến, sau khi hoàn tất giai đoạn kiểm tra, tính năng tối ưu hóa này sẽ được kích hoạt mặc định trong các bản cập nhật chính thức (Stable) của Windows 11 trong thời gian tới. Đây là thông tin mà cộng đồng người dùng Windows chờ đợi từ lâu.