Windows 11 24H2, 25H2 chậm bất thường sau bản cập nhật bảo mật

Theo Gizmochina, bản cập nhật tích lũy KB5072033 đã được phát hành cho các phiên bản 24H2 và 25H2 của Windows 11, nhưng sau khi cài đặt, nhiều người nhận thấy máy tính của họ hoạt động chậm hơn trước.

Microsoft thừa nhận thay đổi gây ảnh hưởng hiệu suất Windows 11 ẢNH: GIZMOCHINA

Vấn đề dường như liên quan đến một thay đổi âm thầm trong AppX Deployment Service (AppXSVC), dịch vụ chịu trách nhiệm cài đặt và cập nhật các ứng dụng từ Microsoft Store như Calculator, Photos và các công cụ tích hợp khác. Trước bản cập nhật, AppXSVC được thiết lập ở chế độ "Manual", chỉ khởi động khi cần thiết. Tuy nhiên, bản cập nhật tháng 12 đã chuyển dịch vụ này sang chế độ "Automatic", khiến nó khởi động cùng hệ thống và duy trì hoạt động liên tục, dẫn đến mức sử dụng CPU, bộ nhớ và ổ đĩa tăng cao.

Quản trị viên CNTT 'đau đầu' vì bản cập nhật Windows 11

Mặc dù các vấn đề hiệu suất liên quan đến AppXSVC không phải là mới, nhưng nhiều người cho biết bản cập nhật tháng 12 đã làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt trên các hệ thống cấu hình thấp.

Điều này gây khó khăn cho các nhóm IT, khi hành vi khởi động-dừng của AppXSVC kích hoạt các công cụ giám sát như Zabbix dẫn đến hàng loạt cảnh báo lỗi. Chuyên gia IT Thomas J. cho rằng các cảnh báo này nhanh chóng trở nên quá tải, buộc quản trị viên phải tắt chúng thủ công.

Microsoft thừa nhận sự thay đổi này trong một tài liệu hỗ trợ, cho biết việc chuyển sang chế độ khởi động tự động nhằm cải thiện độ tin cậy "trong một số trường hợp riêng lẻ". Tuy nhiên, công ty cũng cảnh báo rằng việc tắt dịch vụ này có thể ảnh hưởng đến quá trình cập nhật ứng dụng trên Microsoft Store.

Hiện tại, người dùng đang phải đối mặt với sự lựa chọn giữa việc cải thiện độ ổn định và ảnh hưởng đến hiệu suất thực tế. Một số người đang thử nghiệm thay đổi dịch vụ hoặc registry để khôi phục lại chức năng cũ, mặc dù Microsoft khuyến cáo điều này có thể đi kèm với những rủi ro không mong muốn.