Công nghệ Tin tức công nghệ

Trì hoãn bản cập nhật sau bao lâu là ổn với smartphone?

Kiến Văn
Kiến Văn
18/12/2025 20:27 GMT+7

Trong thời đại công nghệ hiện đại, việc cập nhật hệ điều hành và ứng dụng trên smartphone là một vấn đề được nhiều người quan tâm.

Nhiều người dùng smartphone thường trì hoãn việc cập nhật cho đến khi bị buộc phải làm điều đó khi cho rằng, nếu thiết bị vẫn hoạt động tốt, họ không thấy lý do gì để thay đổi. Tuy nhiên, việc này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là về mặt bảo mật.

Trì hoãn bản cập nhật sau bao lâu là ổn với smartphone? - Ảnh 1.

Để đảm bảo việc cập nhật tránh quá tải, người dùng nên đợi ít nhất đến cuối ngày phát hành đầu tiên

ẢNH: K. VĂN

Theo các chuyên gia công nghệ, việc cập nhật hệ điều hành ngay khi có phiên bản mới không phải lúc nào cũng cần thiết đối với người dùng thông thường. Một số lý do chính để chờ đợi bao gồm nguy cơ gặp phải lỗi trong bản cập nhật và tình trạng quá tải máy chủ khi có quá nhiều người cùng tải xuống. Do đó, người dùng nên đợi ít nhất đến cuối ngày phát hành bản cập nhật để đảm bảo các lỗi nghiêm trọng đã được khắc phục và lưu lượng truy cập giảm bớt.

Không nên trì hoãn cập nhật quá lâu

Về thời gian chờ đợi, người dùng nên cân nhắc cập nhật ngay sau khi khoảng thời gian an toàn trôi qua. Tuy nhiên, việc trì hoãn quá lâu có thể khiến thiết bị gặp rủi ro về bảo mật, vì các bản cập nhật thường bao gồm các bản vá lỗi quan trọng. Đặc biệt, trong những trường hợp nhạy cảm, việc cập nhật kịp thời có thể giúp bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa như phần mềm gián điệp.

Đối với các ứng dụng, người dùng cũng nên áp dụng triết lý tương tự. Việc chờ đợi một vài ngày sau khi phát hành bản cập nhật để kiểm tra ý kiến từ cộng đồng có thể giúp tránh những rắc rối không đáng có. Mặc dù mối đe dọa từ các ứng dụng không an toàn là khá thấp, nhưng các lỗi liên quan đến hiệu suất và giao diện vẫn có thể xảy ra.

Cuối cùng, việc bật chế độ cập nhật tự động có thể là một lựa chọn tốt, nhưng người dùng cũng nên kiểm tra thủ công để đảm bảo rằng họ không bỏ lỡ bất kỳ bản cập nhật quan trọng nào. Việc duy trì sự kiểm soát trong quá trình cập nhật sẽ giúp người dùng an tâm hơn về hiệu suất và bảo mật của thiết bị.

