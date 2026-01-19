Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lý do khiến Windows ngày nay tẻ nhạt hơn xưa

Phong Đỗ
Phong Đỗ
19/01/2026 15:29 GMT+7

Tại sao Microsoft quyết định 'khai tử' những trò đùa bí mật thú vị từng gây chú ý trên Windows?

Theo Neowin, cách nay vài thập kỷ, việc tìm thấy các Easter Eggs (trứng phục sinh) như một trò chơi lái máy bay trong Excel 97, game bắn súng trong Word 95 hay một màn hình danh sách đội ngũ phát triển ẩn giấu kèm theo những câu đùa của trợ lý kẹp giấy Clippy là niềm vui bất tận của giới 'mộ điệu'. Tuy nhiên, nếu cố gắng tìm kiếm những điều tương tự trên Windows 11 hay Office 365 hiện nay, bạn chắc chắn sẽ thất vọng. Sự biến mất này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của những thay đổi mang tính chiến lược và bắt buộc.

Lý do nghiêm trọng khiến Windows ngày nay tẻ nhạt hơn xưa - Ảnh 1.

Những sản phẩm mới của Microsoft đã không còn 'trứng phục sinh' như xưa

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GUIDING TECH

Microsoft không còn giấu 'trứng phục sinh' trên Windows và Office

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào năm 2002, khi người đứng đầu Bill Gates phát động sáng kiến Trustworthy Computing. Đối mặt với làn sóng chỉ trích về các lỗ hổng an ninh, Microsoft buộc phải chuyển mình. Triết lý bảo mật ngay từ bước thiết kế yêu cầu mọi dòng mã phải được ghi chép (document) rõ ràng, minh bạch để dễ dàng kiểm toán.

Về bản chất, Easter Eggs là những đoạn mã 'chui', không được ghi trong tài liệu chính thức. Do đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối và loại bỏ rủi ro bị tin tặc lợi dụng, chúng buộc phải bị 'khai tử'.

Lý do thứ hai, và có lẽ là quan trọng nhất, liên quan đến tính pháp lý và thương mại. Microsoft hiện là đối tác cung cấp phần mềm cho hàng loạt cơ quan chính phủ, quân đội và các tập đoàn lớn trên toàn cầu. Những khách hàng lớn này yêu cầu sự minh bạch tuyệt đối và không chấp nhận bất kỳ tính năng ẩn nào.

Hãy tưởng tượng một cơ quan an ninh quốc gia sử dụng phần mềm có chứa một tính năng ẩn mà họ không hề hay biết. Điều này sẽ ngay lập tức dấy lên nghi ngờ về các 'cửa hậu' (backdoor) hoặc lỗ hổng bảo mật tiềm tàng. Microsoft không thể mạo hiểm các hợp đồng tỉ USD và uy tín của mình chỉ vì một chút vui vẻ ngẫu hứng của lập trình viên.

Cuối cùng, với quy mô nhân sự khổng lồ lên tới 225.000 người, quy trình làm việc tại Microsoft đã khác xưa rất nhiều. Các hệ thống kiểm thử tự động, quy trình CI/CD (tích hợp và triển khai liên tục) và các chứng chỉ chất lượng ISO nghiêm ngặt khiến việc lén lút đưa một đoạn mã không rõ nguồn gốc vào sản phẩm thương mại trở nên gần như bất khả thi.

Dù sự biến mất của Easter Eggs để lại nhiều tiếc nuối cho những người dùng thích khám phá, nhưng đó là cái giá cần thiết phải trả để đổi lấy một hệ sinh thái phần mềm an toàn, ổn định và chuyên nghiệp hơn cho hàng tỉ người dùng trên toàn thế giới.

Tin liên quan

Microsoft phát hành bản cập nhật khẩn cấp cho Windows 11

Microsoft phát hành bản cập nhật khẩn cấp cho Windows 11

Microsoft vừa phát hành một bản vá khẩn cấp cho Windows 11 nhằm khắc phục sự cố nghiêm trọng xuất hiện sau bản cập nhật bảo mật tháng 1.2026.

Khám phá thêm chủ đề

Microsoft Windows Easter eggs trứng Phục sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận