Theo Tom’s Guide, Apple vốn nổi tiếng với việc giấu các tính năng thú vị (Easter eggs - trứng phục sinh) sâu bên trong hệ điều hành mà không hề công bố. Từ những tiện ích giúp thay đổi thói quen sử dụng hằng ngày cho đến những trò đùa vui vẻ, dưới đây là 5 điều trên iOS mà có thể bạn đã bỏ lỡ suốt thời gian qua.

Hãy cùng tìm hiểu 5 'trứng phục sinh' thú vị đang ẩn mình trên iOS.

iOS đang ẩn giấu những bí mật thú vị chờ bạn khám phá ẢNH: APPLE INSIDER

1. Hóa thân thành phù thủy Harry Potter với Siri

Fan cứng của thế giới phù thủy J.K. Rowling chắc chắn sẽ thích điều này. Thay vì phải vuốt trung tâm điều khiển (Control Center) để bật đèn pin, bạn chỉ cần gọi Siri và đọc câu thần chú kinh điển:

Lumos : Đèn pin sẽ bật sáng ngay lập tức.

: Đèn pin sẽ bật sáng ngay lập tức. Nox: Đèn pin sẽ tắt.

Chưa hết, bạn có thể dùng câu chú triệu hồi 'Accio' + [Tên ứng dụng] để mở nhanh bất kỳ ứng dụng nào. Ví dụ: 'Accio Facebook' hay 'Accio Safari'. Tính năng này hoạt động ngay cả khi màn hình khóa, tiện lợi khi cần tìm đồ đạc trong bóng tối hoặc muốn thao tác nhanh mà không cần chạm tay quá nhiều.

2. Tự động 'dọn dẹp' tin nhắn OTP rác trên iOS

Tính năng xác thực hai yếu tố (2FA) giúp bảo vệ tài khoản nhưng lại biến hộp tin nhắn thành một mớ hỗn độn chứa đầy mã OTP đã qua sử dụng. Trên các phiên bản iOS mới, bạn có thể yêu cầu máy tự động dọn dẹp chúng.

Hãy truy cập Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Tự động điền & Mật khẩu (AutoFill & Passwords). Tại mục Mã xác minh (Verification Codes), hãy bật tùy chọn 'Xóa sau khi sử dụng' (Delete After Use). Từ nay, mọi mã OTP (cả trong tin nhắn lẫn Apple Mail) sẽ tự động biến mất vài giây sau khi bạn đăng nhập xong.

3. Tắt 'chấm đỏ' thông báo đầy ám ảnh

Nếu bạn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo và ghét nhìn thấy hàng tá chấm đỏ (badges) báo email hay tin nhắn chưa đọc chi chít trên icon ứng dụng, hãy tắt chúng đi để tìm lại sự bình yên.

Vào Cài đặt (Settings) > Thông báo (Notifications), chọn ứng dụng cần xử lý và gạt tắt mục Biểu tượng (Badges). Bạn vẫn nhận được thông báo như thường, nhưng màn hình chính sẽ trở nên sạch sẽ, gọn gàng và bớt gây áp lực hơn.

4. Tuyết rơi trong ứng dụng Apple Store

Hãy mở ứng dụng Apple Store (ứng dụng để mua thiết bị phần cứng, không phải App Store tải game), gõ vào thanh tìm kiếm từ khóa 'let it snow'. Ngay lập tức, hiệu ứng tuyết rơi sẽ phủ kín màn hình điện thoại của bạn.

5. Chi tiết bất ngờ ở cổng sạc USB-C

Đây là minh chứng cho sự tỉ mỉ đến mức ám ảnh của Apple. Nếu soi thật kỹ vào bên trong cổng sạc USB-C của các dòng iPhone mới, bạn sẽ thấy phần lưỡi gà kết nối (connector) được phối màu trùng khớp hoàn toàn với màu vỏ máy bên ngoài.

iPhone màu hồng sẽ có nội thất cổng sạc màu hồng, màu xanh đi với màu xanh. Một chi tiết cực nhỏ mà 90% người dùng không bao giờ nhìn thấy, nhưng Apple vẫn làm để đảm bảo sự đồng bộ tuyệt đối từ trong ra ngoài.