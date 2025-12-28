Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

5 'trứng phục sinh' thú vị đang ẩn mình trên iOS

Phong Đỗ
Phong Đỗ
28/12/2025 07:51 GMT+7

Chỉ cần thuộc lòng 5 tính năng ẩn trên iOS dưới đây sẽ giúp bạn thành 'phù thủy iPhone'.

Theo Tom’s Guide, Apple vốn nổi tiếng với việc giấu các tính năng thú vị (Easter eggs - trứng phục sinh) sâu bên trong hệ điều hành mà không hề công bố. Từ những tiện ích giúp thay đổi thói quen sử dụng hằng ngày cho đến những trò đùa vui vẻ, dưới đây là 5 điều trên iOS mà có thể bạn đã bỏ lỡ suốt thời gian qua.

Hãy cùng tìm hiểu 5 'trứng phục sinh' thú vị đang ẩn mình trên iOS.

5 'trứng phục sinh' thú vị trên iOS nhất định phải thử - Ảnh 1.

iOS đang ẩn giấu những bí mật thú vị chờ bạn khám phá

ẢNH: APPLE INSIDER

1. Hóa thân thành phù thủy Harry Potter với Siri

Fan cứng của thế giới phù thủy J.K. Rowling chắc chắn sẽ thích điều này. Thay vì phải vuốt trung tâm điều khiển (Control Center) để bật đèn pin, bạn chỉ cần gọi Siri và đọc câu thần chú kinh điển:

  • Lumos: Đèn pin sẽ bật sáng ngay lập tức.
  • Nox: Đèn pin sẽ tắt.

Chưa hết, bạn có thể dùng câu chú triệu hồi 'Accio' + [Tên ứng dụng] để mở nhanh bất kỳ ứng dụng nào. Ví dụ: 'Accio Facebook' hay 'Accio Safari'. Tính năng này hoạt động ngay cả khi màn hình khóa, tiện lợi khi cần tìm đồ đạc trong bóng tối hoặc muốn thao tác nhanh mà không cần chạm tay quá nhiều.

2. Tự động 'dọn dẹp' tin nhắn OTP rác trên iOS

Tính năng xác thực hai yếu tố (2FA) giúp bảo vệ tài khoản nhưng lại biến hộp tin nhắn thành một mớ hỗn độn chứa đầy mã OTP đã qua sử dụng. Trên các phiên bản iOS mới, bạn có thể yêu cầu máy tự động dọn dẹp chúng.

Hãy truy cập Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Tự động điền & Mật khẩu (AutoFill & Passwords). Tại mục Mã xác minh (Verification Codes), hãy bật tùy chọn 'Xóa sau khi sử dụng' (Delete After Use). Từ nay, mọi mã OTP (cả trong tin nhắn lẫn Apple Mail) sẽ tự động biến mất vài giây sau khi bạn đăng nhập xong.

3. Tắt 'chấm đỏ' thông báo đầy ám ảnh

Nếu bạn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo và ghét nhìn thấy hàng tá chấm đỏ (badges) báo email hay tin nhắn chưa đọc chi chít trên icon ứng dụng, hãy tắt chúng đi để tìm lại sự bình yên.

Vào Cài đặt (Settings) > Thông báo (Notifications), chọn ứng dụng cần xử lý và gạt tắt mục Biểu tượng (Badges). Bạn vẫn nhận được thông báo như thường, nhưng màn hình chính sẽ trở nên sạch sẽ, gọn gàng và bớt gây áp lực hơn.

4. Tuyết rơi trong ứng dụng Apple Store

Hãy mở ứng dụng Apple Store (ứng dụng để mua thiết bị phần cứng, không phải App Store tải game), gõ vào thanh tìm kiếm từ khóa 'let it snow'. Ngay lập tức, hiệu ứng tuyết rơi sẽ phủ kín màn hình điện thoại của bạn. 

5. Chi tiết bất ngờ ở cổng sạc USB-C

Đây là minh chứng cho sự tỉ mỉ đến mức ám ảnh của Apple. Nếu soi thật kỹ vào bên trong cổng sạc USB-C của các dòng iPhone mới, bạn sẽ thấy phần lưỡi gà kết nối (connector) được phối màu trùng khớp hoàn toàn với màu vỏ máy bên ngoài.

iPhone màu hồng sẽ có nội thất cổng sạc màu hồng, màu xanh đi với màu xanh. Một chi tiết cực nhỏ mà 90% người dùng không bao giờ nhìn thấy, nhưng Apple vẫn làm để đảm bảo sự đồng bộ tuyệt đối từ trong ra ngoài.

Tin liên quan

Tính năng 'ẩn' trên iOS giúp âm thanh AirPods hay hơn

Tính năng 'ẩn' trên iOS giúp âm thanh AirPods hay hơn

Sở hữu AirPods Pro 3 đắt đỏ nhưng nhiều người dùng đang bỏ qua tính năng hữu ích này.

Khám phá thêm chủ đề

IOS trứng Phục sinh Iphone tính năng ẩn khám phá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận