Có nên mua phần mềm diệt virus cho Windows 11?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
26/01/2026 07:14 GMT+7

Windows 11 đã có sẵn Microsoft Defender, vậy có thực sự cần mua phần mềm diệt virus?

Trong quá khứ, các công cụ bảo mật đi kèm Windows thường bị xem là 'có cho vui', nhưng hiện nay, các chuyên gia bảo mật hàng đầu đã có cái nhìn hoàn toàn khác. Các thử nghiệm chuyên nghiệp mới nhất cho thấy Microsoft Defender trên Windows 11 đạt tỷ lệ ngăn chặn mã độc thời gian thực lên tới gần 100%, một con số đủ để 'so găng' sòng phẳng với bất kỳ phần mềm diệt virus danh tiếng nào hiện có trên thị trường.

Có nên bỏ tiền để mua phần mềm diệt virus cho Windows 11? - Ảnh 1.

Phần mềm Microsoft Defender có tỷ lệ ngăn chặn mã độc cao

ẢNH: MICROSOFT

Lựa chọn tối ưu cho người dùng Windows 11 phổ thông

Đối với đa số người dùng máy tính cá nhân, Windows Security (gồm Defender và SmartScreen) được đánh giá là đã đủ sử dụng. Việc tích hợp sâu vào hệ điều hành giúp công cụ này vận hành mượt mà, không gây nặng máy và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Các chuyên gia cho rằng, chìa khóa để giữ an toàn không chỉ nằm ở phần mềm mà còn ở thói quen người dùng. Chỉ cần bạn tuân thủ các nguyên tắc vàng như không sử dụng phần mềm bẻ khóa (crack), không cấp quyền cho ứng dụng lạ và luôn để chế độ tự động cập nhật hệ thống, thì Microsoft Defender chính là tấm khiên vững chắc nhất.

Khi nào bạn cần đến 'vũ khí' hạng nặng?

Tuy nhiên, bức tranh bảo mật sẽ thay đổi hoàn toàn nếu bạn là đối tượng của các cuộc tấn công ransomware (mã hóa tống tiền) hoặc phishing (lừa đảo) tinh vi. Các chuyên gia cảnh báo rằng mặc dù Defender diệt virus rất tốt, nhưng nó vẫn bộc lộ điểm yếu trước các loại tội phạm công nghệ cao nhắm trực tiếp vào dữ liệu doanh nghiệp hoặc các nhân sự cấp cao.

Trong những trường hợp này, các giải pháp chuyên dụng từ bên thứ ba như Bitdefender Total Security hay Norton 360 vẫn là lựa chọn hàng đầu nhờ các tính năng bổ trợ như VPN, quản lý mật khẩu và kiểm soát phụ huynh nâng cao. Đối với môi trường doanh nghiệp, những giải pháp như AhnLab V3 hay Avast Business Security được ưu tiên nhờ khả năng quản lý tập trung và hiệu suất bảo vệ đa lớp.

Lời khuyên từ chuyên gia

Nếu bạn chỉ sử dụng máy tính để giải trí, lướt web và làm việc văn phòng cơ bản, hãy tin dùng Microsoft Defender để tiết kiệm chi phí. Nhưng nếu bạn đang nắm giữ những bí mật kinh doanh, dữ liệu khách hàng hoặc làm việc trong môi trường nhạy cảm, đừng ngần ngại đầu tư vào một phần mềm bảo mật chuyên sâu để có sự bảo vệ toàn diện nhất.

Cách 'hack' Windows 11 giúp máy mượt hơn để đối phó với bão giá RAM

Cách 'hack' Windows 11 giúp máy mượt hơn để đối phó với bão giá RAM

RAM tăng giá phi mã? Đây là cách cài đặt Windows 11 giúp máy tính chạy mà mượt hơn mà không tốn thêm tiền.

Microsoft Windows Security Windows 11 Microsoft Defender Diệt virus Bảo mật
