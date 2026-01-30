Microsoft bất ngờ thắng lớn dù Windows 11 bị chê nhiều

Ra mắt vào tháng 10.2021, Windows 11 chỉ nhận được đánh giá 6,5/10 từ giới chuyên môn. Dù có nhiều cải tiến về năng suất và tính thẩm mỹ, Windows 11 đã bị chỉ trích vì một số chức năng bị lược bỏ, cài đặt hạn chế và trải nghiệm người dùng không tốt.

Windows 11 đã chạm mốc 1 tỉ người dùng nhanh hơn 4 tháng so với Windows 10 ẢNH: Chụp màn hình NEOWIN

Kể từ khi ra mắt, Windows 11 đã có những bước phát triển đáng kể, với 26H1 là phiên bản cập nhật mới nhất sắp được Microsoft phát hành. Quá trình áp dụng hệ điều hành này vẫn gặp khó khăn do sự phổ biến của Windows 10 cũng như hạn chế về yêu cầu phần cứng.

Mặc dù vậy, trong báo cáo thu nhập quý 4/2025 mới nhất từ CEO Satya Nadella, Windows 11 đã đạt mốc 1 tỉ người dùng, cùng doanh thu quý mạnh mẽ khi đạt 81 tỉ USD.

Windows 11 âm thầm vượt Windows 10 về độ phổ cập

Windows 10 ra mắt vào tháng 7.2015 với mục tiêu đạt 1 tỉ người dùng trong vòng 2 - 3 năm. Nhưng chỉ sau một năm, Microsoft đã thừa nhận không thể đạt được mục tiêu trong thời gian dự kiến, chủ yếu do sự sụp đổ của mảng kinh doanh điện thoại Windows. Cuối cùng, Windows 10 chỉ có thể đạt cột mốc 1 tỉ người dùng vào tháng 3.2020, tức là mất 4 năm 8 tháng, chậm gần 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Ngược lại, tuy không đặt ra mục tiêu tham vọng nào, Windows 11 đã đạt được số lượng người dùng tương đương trong vòng 4 năm 4 tháng, nhanh hơn Windows 10 khoảng 4 tháng. Ngay cả khi sự khác biệt này không lớn, dữ liệu cho thấy bất chấp những chỉ trích về chất lượng và độ hoàn thiện của Windows 11, người dùng vẫn sẵn sàng chấp nhận và sử dụng hệ điều hành này.

Một số ý kiến cho rằng thành công nói trên có thể do Windows 10 đã mất hỗ trợ chính thức, nhưng hệ điều hành này vẫn nhận được các bản cập nhật bảo mật mở rộng (ESU). Dù sao, đây vẫn là một thành tích ấn tượng và sẽ thú vị để xem liệu Windows 11 vượt qua Windows 10 về số lượng người dùng trong bao lâu.