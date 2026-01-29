Tính năng mới của Chrome khiến máy tính Windows chậm chạp hơn

Theo Neowin, trong khi Microsoft đang nỗ lực tối ưu từng giây khởi động cho Windows, thì 'người hàng xóm' Google dường như đang đi ngược lại. Một phát hiện mới đây từ bản dựng Chrome Canary cho thấy Google đang thử nghiệm một tính năng có khả năng chiếm dụng tài nguyên máy tính ngay khi người dùng vừa nhấn nút nguồn.

Khi trình duyệt Chrome muốn tranh quyền ưu tiên

Theo các chuyên gia công nghệ từ diễn đàn Neowin, Google đang âm thầm phát triển tùy chọn có tên 'Launch Chrome when my computer starts' (Khởi chạy Chrome khi máy tính khởi động). Điều đáng nói không nằm ở việc nó tự khởi động, mà là ở cách nó vận hành.

Thay vì chạy ngầm một cách lặng lẽ như nhiều ứng dụng khác, tính năng này được thiết lập như một tiến trình có độ ưu tiên cao nhất (foreground process). Trong thế giới của hệ điều hành, loại tiến trình này luôn được ưu tiên tài nguyên (CPU, RAM) cao nhất. Điều này đồng nghĩa với việc ngay khi bạn vừa vào màn hình Desktop, Windows sẽ phải 'gồng mình' để tải toàn bộ trình duyệt Chrome trước khi thực hiện các tác vụ khác.

Tùy chọn mới của Chrome có thể khiến máy tính Windows chậm chạp hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Tuy nhiên, trong phiên bản thử nghiệm hiện tại, nút gạt này vẫn đang được để ở chế độ vô hiệu hóa. Tuy nhiên, nếu người dùng vô tình bật lên, đây sẽ là một cơn ác mộng đối với các dòng máy tính đời cũ, máy văn phòng sử dụng CPU 4 luồng hoặc những thiết bị vẫn đang chạy ổ cứng HDD truyền thống.

Việc một trình duyệt 'ngốn' RAM nổi tiếng như Chrome đòi quyền ưu tiên ngay lúc khởi động sẽ khiến thời gian chờ đợi để máy tính sẵn sàng làm việc kéo dài hơn đáng kể, thậm chí gây ra tình trạng giật lag hoặc treo máy tạm thời.

Dù Google chưa chính thức áp dụng tính năng này trên bản ổn định (Stable), nhưng đây là tín hiệu nhắc nhở người dùng cần kiểm soát chặt chẽ danh sách ứng dụng khởi động cùng hệ thống. Microsoft cũng đã cung cấp các hướng dẫn giúp người dùng loại bỏ các tiến trình không cần thiết để 'cứu' tốc độ cho Windows 10 và 11.