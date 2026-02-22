Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Những cách 'lì xì tri thức' đầu năm Bính Ngọ cho học sinh

Hậu Nguyên
Hậu Nguyên
22/02/2026 17:15 GMT+7

Nhiều giáo viên có thói quen lì xì bằng tiền cho lớp mình chủ nhiệm ngay sau tết, khi học sinh trở lại trường. Nhưng có một thứ lì xì bền lâu và ý nghĩa hơn, đó là lì xì... tri thức. Nếu biết trao và nhận đúng cách, 'lì xì tri thức' có thể trở thành món quà quý giá nhất của những ngày đầu năm.

Lì xì tri thức bao gồm nhiều cách. Một là tặng sách. Giáo viên trao tặng một cuốn sách hay cho tập thể lớp. Không cần là sách đắt tiền, chỉ cần phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu học tập. Một cuốn sách kỹ năng, sách ôn tập... cho học sinh cuối cấp lớp 9, 12; một tập truyện hay cho lớp nhỏ (tiểu học, THCS). Ngoài giáo viên, nếu có thêm phụ huynh tặng sách, hoặc bạn bè trao đổi sách với nhau, đó là cách biến lời chúc "học giỏi" thành hành động cụ thể.

Những cách 'lì xì tri thức' đầu năm Bính Ngọ cho học sinh - Ảnh 1.

Học sinh THPT hứng thú với những bao lì xì dịp tết. Có nhiều hình thức lì xì cho học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ tết

Ảnh: Hậu Nguyên

"Lì xì tri thức" cũng có thể là một lời khuyên chân thành, những câu danh ngôn. Có thể những lời chúc phù hợp với năm con ngựa Bính Ngọ. Hoặc như chia sẻ về cách quản lý thời gian, cách đặt mục tiêu tháng, hay phương pháp học hiệu quả... Những lời khuyên, kinh nghiệm ấy nếu được trao vào dịp tết sẽ có giá trị hơn nhiều lời động viên chung chung hàng ngày. Giáo viên có thể ghi lời khuyên ấy ra từng mảnh giấy riêng để học sinh rút thăm, nhằm tạo hứng thú và gây sự chú ý.

Khó hơn là tặng cơ hội được thử sức trong suốt thời gian học tập. Giáo viên có thể giao cho học sinh một dự án nhỏ, một nhiệm vụ mới, một vai trò trong lớp. Khi được tin tưởng, các em sẽ thấy mình có trách nhiệm hơn với việc học. Lì xì không chỉ là nhận, mà còn là trao niềm tin để học sinh trưởng thành. 

Ngoài ra, giáo viên cho học sinh tự nói lên suy nghĩ bản thân đầu năm mới. Đây là cách học sinh tự lì xì cho mình. Thầy cô nên cho học sinh kể lại trải nghiệm của mình từ cái tết vừa qua, từ đó nói những dự định cho thời gian sắp tới từ đầu năm mới. Có thể cho mỗi học sinh ghi một điều mình cam kết thực hiện. Những tờ giấy nhỏ ấy, nếu được thực hiện nghiêm túc, sẽ trở thành nền tảng cho cả học kỳ.

Bên cạnh đó, giáo viên có thể kể một câu chuyện hay, bình luận một vấn đề thời sự, hoặc đọc một bài báo có ý nghĩa giáo dục... Đây cũng là cách "lì xì tri thức" đơn giản, dễ dàng thực hiện nhưng cần có sự chuẩn bị chu đáo về đề tài.

Lì xì bằng tiền học sinh sẽ tiêu hết nhưng "lì xì tri thức" được trao đi sẽ còn ở lại, sinh sôi, phát lãi theo năm tháng. "Lì xì tri thức" dù là cách thầm lặng, không phô trương nhưng bền bỉ, có giá trị lâu dài. Nếu được thực hiện bài bản, đó là món quà vô giá, khó phai mờ theo thời gian trong ký ức tuổi học trò.


Tin liên quan

Những điều mong muốn sau kỳ nghỉ tết

Những điều mong muốn sau kỳ nghỉ tết

Đầu năm mới Bính Ngọ, khi học sinh chuẩn bị trở lại trường học sau kỳ nghỉ tết dài ngày, các giáo viên gửi gắm những mong ước đến học trò cũng như ngành giáo dục.

Năm Bính Ngọ, nói chuyện ngựa và việc học của học sinh

Khám phá thêm chủ đề

Lì xì học sinh trở lại trường sau tết tặng sách tết bính ngọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận