Những cách 'lì xì tri thức' đầu năm Bính Ngọ cho học sinh

Lì xì tri thức bao gồm nhiều cách. Một là tặng sách. Giáo viên trao tặng một cuốn sách hay cho tập thể lớp. Không cần là sách đắt tiền, chỉ cần phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu học tập. Một cuốn sách kỹ năng, sách ôn tập... cho học sinh cuối cấp lớp 9, 12; một tập truyện hay cho lớp nhỏ (tiểu học, THCS). Ngoài giáo viên, nếu có thêm phụ huynh tặng sách, hoặc bạn bè trao đổi sách với nhau, đó là cách biến lời chúc "học giỏi" thành hành động cụ thể.

Học sinh THPT hứng thú với những bao lì xì dịp tết. Có nhiều hình thức lì xì cho học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ tết Ảnh: Hậu Nguyên

"Lì xì tri thức" cũng có thể là một lời khuyên chân thành, những câu danh ngôn. Có thể những lời chúc phù hợp với năm con ngựa Bính Ngọ. Hoặc như chia sẻ về cách quản lý thời gian, cách đặt mục tiêu tháng, hay phương pháp học hiệu quả... Những lời khuyên, kinh nghiệm ấy nếu được trao vào dịp tết sẽ có giá trị hơn nhiều lời động viên chung chung hàng ngày. Giáo viên có thể ghi lời khuyên ấy ra từng mảnh giấy riêng để học sinh rút thăm, nhằm tạo hứng thú và gây sự chú ý.

Khó hơn là tặng cơ hội được thử sức trong suốt thời gian học tập. Giáo viên có thể giao cho học sinh một dự án nhỏ, một nhiệm vụ mới, một vai trò trong lớp. Khi được tin tưởng, các em sẽ thấy mình có trách nhiệm hơn với việc học. Lì xì không chỉ là nhận, mà còn là trao niềm tin để học sinh trưởng thành.

Ngoài ra, giáo viên cho học sinh tự nói lên suy nghĩ bản thân đầu năm mới. Đây là cách học sinh tự lì xì cho mình. Thầy cô nên cho học sinh kể lại trải nghiệm của mình từ cái tết vừa qua, từ đó nói những dự định cho thời gian sắp tới từ đầu năm mới. Có thể cho mỗi học sinh ghi một điều mình cam kết thực hiện. Những tờ giấy nhỏ ấy, nếu được thực hiện nghiêm túc, sẽ trở thành nền tảng cho cả học kỳ.

Bên cạnh đó, giáo viên có thể kể một câu chuyện hay, bình luận một vấn đề thời sự, hoặc đọc một bài báo có ý nghĩa giáo dục... Đây cũng là cách "lì xì tri thức" đơn giản, dễ dàng thực hiện nhưng cần có sự chuẩn bị chu đáo về đề tài.

Lì xì bằng tiền học sinh sẽ tiêu hết nhưng "lì xì tri thức" được trao đi sẽ còn ở lại, sinh sôi, phát lãi theo năm tháng. "Lì xì tri thức" dù là cách thầm lặng, không phô trương nhưng bền bỉ, có giá trị lâu dài. Nếu được thực hiện bài bản, đó là món quà vô giá, khó phai mờ theo thời gian trong ký ức tuổi học trò.



