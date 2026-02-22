Những điều mong muốn sau kỳ nghỉ tết

Học sinh không bỏ học, được quan tâm tích cực và có một mùa hè đúng nghĩa

Ở vùng nông thôn nguy cơ học sinh bỏ học sau tết rất đáng lo lắng. Cận dịp tết, cha mẹ các em đi làm ăn xa trở về và vì lý do kinh tế họ có thể cho con nghỉ học, tham gia lao động sớm để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Tâm lý "Tháng giêng là tháng ăn chơi'' vẫn còn hiện hữu với không ít gia đình và tác động tiêu cực đến với các em học sinh. Sức thu hút của những trò vui trong dịp tết rất dễ làm các em quên đi việc học và dần dần tâm lý chán học nảy sinh và sau đó là nghỉ học.

Ở một góc độ khác, trẻ có thể gặp hội chứng Holiday Blue - Cảm giác căng thẳng hay kiệt sức vào ngày lễ hay kỳ nghỉ dài ngày. Mặc dù đây chỉ là những triệu chứng diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tâm thần của trẻ, đặc biệt là sắp trở lại những tháng ngày miệt mài bên sách vở. Đấy là những nguyên nhân mà học sinh sẽ giảm đi hứng thú học tập và có nguy cơ nghỉ học sau tết.

Ngay sau tết, các học sinh cuối cấp bước vào giai đoạn vừa học vừa ôn tập chuẩn bị các kỳ thi quan trọng ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đa số gia đình hiện nay chỉ có từ một đến hai con nên sự quan tâm đến con em mình được chú trọng rất nhiều hơn so với thế hệ trước. Tuy nhiên có nhiều lúc sự quan tâm quá mức của các bậc cha mẹ vô tình ảnh hưởng đến việc giáo dục và hình thành nhân cách của các cháu.

Học sinh đang ở lứa tuổi định hình và phát triển tâm lý nên có những lúc chưa nhận thức được những hành động, lời nói của mình là sai vì vậy rất cần người lớn, đặc biệt là các bậc phụ huynh trò chuyện, tư vấn để vượt qua những trở ngại tâm lý. Gia đình và nhà trường vận dụng các phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực sẽ giúp trẻ có nhiều cơ hội chia sẻ, bày tỏ cảm xúc, được mọi người quan tâm, tôn trọng, lắng nghe ý kiến..., từ đó trẻ ít phạm lỗi hơn.

Học sinh sẽ có một mùa hè đúng nghĩa. Nghỉ hè quanh quẩn ở nhà với những hoạt động lặp đi lặp lại hay đến những lớp học thêm sẽ rất khác xa với việc được khám phá những điều mới mẻ của thế giới chung quanh. Quá trình tương tác với những bài học bên ngoài bục giảng sẽ giúp các em khai thác, nhận thức và thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mình để từ đó có thể nhận rõ hơn tiềm năng của bản thân và đi đến sự chọn lựa thích hợp cho chính mình trong tương lai.

Xã hội hiện đại với những tiến bộ vượt bậc, trẻ con quen dần với công nghệ, trí thông minh nhân tạo nhưng có khi lại dừng bước trước cuộc sống bởi không biết những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ mình. Có một mùa hè đúng nghĩa để trẻ con có thêm thời gian trải nghiệm thực tế, tích lũy thêm kinh nghiệm sống và kiến thức cho bước đường đời sau này.

Dẫu biết cuộc sống với biết bao biến thiên nhưng hy vọng 3 điều mong muốn này sẽ đọng lại để những người thầy làm tốt hơn vai trò và trách nhiệm của mình.

Trường học thân thiện, học sinh tích cực ảnh: Đào Ngọc Thạch

"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui"

Nhân dịp đầu năm 2026, tôi mong muốn ngành giáo dục của chúng ta trong thời gian tới, học sinh đến trường phải thực sự là "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui", ở đó thực sự là "Trường học thân thiện, học sinh tích cực"; mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Khi ra đường, không còn thấy cảnh học sinh "học… đường", "ăn …đường", "ngủ … đường" vì bài vở quá nhiều, bệnh thành tích khiến các em phải mệt mỏi, chịu áp lực kiến thức sách vở.

Mong muốn thế hệ trẻ phải thực sự học đi đôi với hành, phải biết áp dụng lý thuyết vào thực tế của cuộc sống. Dạy học sinh về kỹ năng sống, về cách giao tiếp, ứng xử văn minh nghĩa tình.

Học sinh được nói lên ý kiến của mình, thầy cô luôn lắng nghe và trân trọng ý kiến ấy.

Hãy xây dựng một Việt Nam hiện đại – văn minh – nghĩa tình bắt đầu từ nền giáo dục. Cần có một nền giáo dục đúng nghĩa bắt đầu từ những điều nhỏ bé, gần gũi và thiết thực.