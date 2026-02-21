Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Nghỉ tết dài, không nên học 'căng như dây đàn', cũng không buông hoàn toàn

Thúy Hằng
Thúy Hằng
21/02/2026 06:05 GMT+7

Năm nay kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM có thể tổ chức sớm - dự kiến cuối tháng 5.2026, thi tốt nghiệp THPT cũng sớm hơn mọi năm- kế hoạch vào ngày 11, 12.6. Trong bối cảnh nhiều nơi cho học sinh nghỉ tết dài, có thể tới 16 ngày, các thủ khoa khuyên cần có chiến lược ôn tập hợp lý.

"Tôi cũng từng lo lắng, thấp thỏm suốt kỳ nghỉ tết vì nỗi sợ mình bị tụt lại"

Đó là chia sẻ của Nguyễn Ngọc Bảo Anh, thủ khoa khối D07 năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk với số điểm 28,5; trong đó môn toán đạt 9,5 điểm; môn hóa đạt 9,75 điểm. Bảo Anh là cựu học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk, hiện đang là sinh viên năm 1 ngành kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Ngoại thương.

Nghỉ tết dài, không nên học 'căng như dây đàn', cũng không buông hoàn toàn - Ảnh 1.

Thủ khoa Bảo Anh (giữa) trong một lần chia sẻ việc học tập cùng học sinh THPT

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Thủ khoa Bảo Anh cho biết năm 2026 này, dự kiến các kỳ thi đều diễn ra sớm hơn, nên việc cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi trong dịp tết là điều rất quan trọng. Tết nên là cơ hội một năm có một lần để mỗi sĩ tử thả lỏng tâm trí, xoa dịu tinh thần, "được chữa lành" thông qua những giá trị truyền thống.

Dù vậy, thủ khoa này vẫn khẳng định các học sinh không nên tránh xa hoàn toàn việc học để thoải mái tinh thần, mà ngược lại, nếu biết phân chia hợp lý, ta có thể tận dụng khoảng thời gian này để hoàn thành những mục tiêu đang phấn đấu.

"Tôi cũng từng là học sinh lớp 9, lớp 12, từng đứng trước những kỳ thi lớn như học sinh giỏi cấp tỉnh, thành sau Tết Nguyên đán' kỳ thi chuyển cấp, từng lo lắng, thấp thỏm suốt kỳ nghỉ tết, lúc nào cũng sợ mình bị "tụt lại". Tôi sợ bỏ lỡ, sợ khi mình đang vui chơi thì bạn bè vẫn đang chăm chỉ "cày" đề. Nhưng khi nhìn lại, tôi mới nhận ra mình đã quá khắt khe với bản thân. Thật ra, việc cho phép mình được nghỉ ngơi, tận hưởng thời gian bên gia đình giúp tâm trí chúng ta thoải mái hơn, tự tin hơn và lấy lại động lực học tập mạnh mẽ hơn sau tết", thủ khoa Bảo Anh, cũng là người đạt điểm thi đánh giá năng lực là 1.032/1.200 năm 2025, chia sẻ.

Nghỉ tết dài, không nên học 'căng như dây đàn', cũng không buông hoàn toàn - Ảnh 2.

Các sĩ tử bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo kinh nghiệm của Bảo Anh, vài ngày đầu kỳ nghỉ tết, nên hệ thống lại những phần kiến thức dễ quên, giải nhẹ nhàng một vài câu hỏi để giữ nhịp. Sau đó, học sinh nên gác sách vở lại, cho phép bản thân thực sự nghỉ ngơi, giúp đỡ gia đình, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng không khí tết. Trong khoảng 1 tuần này, chính trong khi tâm trí được thư giãn, đầu óc thoải mái, cùng với hệ thống kiến thức đã ôn trước đó, các học sinh được đi vào quỹ đạo học tập một cách tự nhiên và trôi chảy, tránh nỗi lo bị quên bài, bỡ ngỡ trước kiến thức cũ.

Tết không nên là những ngày 'học cháy máy'

Nguyễn Thị Mỹ Hiền, thủ khoa khối C00 của Trường ĐH Luật TP.HCM năm 2024 với 27,5 điểm; trong đó điểm ngữ văn là 9, đang là sinh viên năm 2 ngành luật, hiểu rất rõ cảm giác áp lực khi kỳ thi đến sớm. Sau khi nghỉ Tết Nguyên đán, thí sinh gần như không còn nhiều thời gian để ôn tập.

"Song tôi tin rằng, điều quyết định kết quả không phải là bạn học bao nhiêu giờ trong kỳ nghỉ, mà là bạn học với tâm thế như thế nào, vì bản chất của kỳ thi tốt nghiệp THPT là kiến thức của toàn bộ quá trình học tập của bản thân. Tết không nên trở thành những ngày học "căng như dây đàn" nhưng cũng không nên buông thả hoàn toàn. Cách tốt nhất là nên học chọn lọc và có kế hoạch", thủ khoa Mỹ Hiền nói.

Nghỉ tết dài, không nên học 'căng như dây đàn', cũng không buông hoàn toàn - Ảnh 3.

Thủ khoa Nguyễn Thị Mỹ Hiền

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

"Mỗi ngày các bạn nên dành khoảng 1- 3 tiếng để ôn lại kiến thức trọng tâm, hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy, làm một vài đề hoặc câu hỏi để giữ cảm giác làm bài. Quan trọng hơn cả là giữ nếp sinh hoạt ổn định, ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ, tránh đảo lộn nhịp sinh học để đảm bảo sức khỏe. Sau Tết Nguyên đán, điều giúp bạn bắt nhịp nhanh không phải là học "cháy máy" trước đó, mà là tinh thần tỉnh táo, ổn định và sự tự tin", thủ khoa Mỹ Hiền cho hay thêm.

Nghỉ tết dài, mong mỗi người trẻ biết quý những ngày được ở trọn vẹn bên gia đình

Các thủ khoa cho rằng những người trẻ, khi còn có cơ hội được có những ngày nghỉ tết dài, không vướng bận những kế hoạch học tập bậc cao hơn, những chuyến công tác khi đã trưởng thành, hãy biết trân quý những khoảng thời gian được ở trọn vẹn bên gia đình, ông bà, cha mẹ.

Nghỉ tết dài, không nên học 'căng như dây đàn', cũng không buông hoàn toàn - Ảnh 4.

Tết - hãy trân quý những ngày được ở trọn vẹn bên người thân, gia đình

ẢNH: THÚY HẰNG

"Trong nhịp sống hối hả, có người có thể sợ tết, thấy tết bận bịu quá, nhiều công việc quá. Tuy nhiên, giá trị của Tết Nguyên đán vẫn còn đó. Tết là khoảng dừng hiếm hoi trong năm. Đó là lúc mỗi người được trở về với gia đình, với mâm cơm sum họp. Tôi nhận ra không ai có thể đi xa nếu không có một nơi để quay về. Tết chính là lời nhắc nhở về cội nguồn, về tình thân, sự biết ơn. Nó giúp ta nhìn lại một năm đã qua, nhận ra mình đã lớn hơn thế nào, đã cố gắng ra sao và còn điều gì cần hoàn thiện", thủ khoa Mỹ Hiền bộc bạch.

Trong khi đó, thủ khoa Bảo Anh, chia sẻ, trong hành trình lớn lên, có lúc bạn cũng quên mất rằng vài ngày thảnh thơi cũng là một phần quan trọng của hành trình trưởng thành. Tết Nguyên đán cho mọi người cơ hội được chữa lành, không phải bằng cách tránh né trách nhiệm trong công việc, học tập, mà là để được lắng nghe bản thân từ bên trong và chuẩn bị cho năm mới với nhiều hoài bão, ước mơ.

"Tôi mong rằng các bạn học sinh, sinh viên, đặc biệt là những bạn đang trong giai đoạn ôn thi, đừng cảm thấy tội lỗi khi cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Học tốt không phải là học thật nhiều, mà là biết lắng nghe bản thân và giữ được sự cân bằng giữa học tập và cuộc sống", nữ sinh viên năm nhất Trường ĐH Ngoại thương, nhắn gửi.

