Có một nơi luôn thu hút các thế hệ học trò ghé thăm mỗi dịp tết về

Thầy Trần Thanh Vũ (áo sọc ngang) chụp kỷ niệm cùng học trò cũ vào "mùng 3 tết thầy", trong đó có nhiều bạn nay đã yên bề gia thất ẢNH: NVCC

Câu nói: "Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy" từ lâu đã in sâu trong tâm khảm của nhiều người Việt như một lời dặn dò về lòng biết ơn, trong đó "mùng ba tết thầy" được xem là dịp để chúng ta hướng về những người dốc công dạy dỗ mình nên người. Vào ngày này, các thế hệ học trò thường ghé nhà những "người thầy" không chỉ trên trường lớp mà còn cả trong cuộc đời để gửi những lời chúc tết chân thành.

Dịp để thầy trò sum vầy ngày tết

Thầy Trần Thanh Vũ, từng là giáo viên ở Trường THPT Phú Hòa (H.Củ Chi, TP.HCM) và hiện đã chuyển sang vai trò nghiên cứu khoa học, kể rằng từ mùng 1 tết đến hôm nay (20.2) thầy chưa bao giờ ngơi việc tiếp học trò đến chúc tết. Đa số đều là những bạn từng học lớp thầy dạy tại Trường THPT Phú Hòa, trong đó có những người trò cũ cách đây hơn 10 năm, và hoạt động này dự kiến kéo dài đến khoảng mùng 6 tết.

Chia sẻ với Thanh Niên sau khi tiếp tốp học trò cuối, thầy Vũ kể hồi còn dạy học phổ thông, mỗi đợt tết thầy tiếp khoảng 300 học trò. Nam giáo viên trẻ khi ấy phải lo toan từ việc mua sắm bánh kẹo, nước nôi và thức ăn "như trữ cho mùa lụt" tới nấu nướng, ăn uống linh đình. "Sau một đợt tết, tôi thường sụt đi vài ký lô, nhưng khi ấy ham lắm", thầy Vũ kể.

Sau khi dừng công tác sư phạm phổ thông, số lượng học trò ghé thăm thầy Vũ giảm dần vì nhiều lý do. Tuy vậy, tinh thần ngày "mùng 3 tết thầy" chẳng vì thế mà suy giảm trong lòng thầy và trò. "Nhiều bạn coi đây là dịp họp lớp, là cơ hội hiếm để được gặp nhiều bạn bè cũ nên sẽ tranh thủ ghé để gặp bạn và thầy", thầy Vũ chia sẻ.

Tết không chỉ là lúc để thầy trò ôn lại chuyện cũ, mà còn là dịp để bạn bè chung lớp có cơ hội sum vầy sau ngày tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Một vấn đề nan giải trong những buổi họp mặt là xuất phát từ văn hóa Á Đông, nhiều người đề cao tính cộng đồng và cho rằng phải biết về cuộc sống của nhau, như chuyện công việc, tình duyên. Tuy nhiên khi cuộc sống hiện đại dần Tây hóa, cá nhân hóa, những câu hỏi trên lại dễ khiến người đối diện phiền lòng, theo thầy Vũ. Do đó, thầy phải tìm cách hỏi sao cho vừa thể hiện sự quan tâm thật lòng, lại vừa không khiến học trò khó xử.

"Đôi khi những cuộc trò chuyện ngày tết là cách người ta quan tâm nhau, hay xây dựng lại sợi dây kết nối lâu ngày đã bị buông lỏng", thầy Vũ nhận định.

Đó cũng là lý do thầy Vũ tin rằng "mùng 3 tết thầy" nói riêng, những ngày tết nói chung là dịp để sum vầy, nơi giáo viên được gặp lại trò cũ để nghe các em kể về cuộc sống của mình từ khi rời khỏi mái trường xưa. Đây là điểm khác biệt so với ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 vốn tập trung vào tinh thần biết ơn thầy cô. Khu nhà nhỏ phủ đầy các chậu bông kiểng rực rỡ của thầy bởi thế không bao giờ ngớt tiếng cười và sự chân tình trong những ngày đầu năm.

"Giữ chuỗi" 6 năm chúc tết cô chủ nhiệm

Đó là "truyền thống" của lớp 12A1, niên khóa 2017-2020 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM). Hoạt động này đã bắt đầu từ lúc lớp tốt nghiệp THPT và vẫn được duy trì tới nay, khi tất cả đều đã tốt nghiệp ĐH và đi làm được vài năm, theo chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, nhân viên tại một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở ở TP.HCM. "Thời gian sẽ không cố định vào mùng 3 mà phụ thuộc vào lịch du xuân của cô", Tiên kể.

"Có bạn dù ở nước ngoài nhưng năm nào cũng gọi video với cô trong ngày tết", Tiên nói thêm.

Một số thành viên lớp 12A1 của Thủy Tiên (hàng giữa, thứ 2 từ phải qua) đến thăm chúc tết cô giáo chủ nhiệm (hàng giữa, thứ 3 từ phải qua) nhân dịp Tết Nguyên đán ẢNH: NVCC

Theo Tiên, "mùng 3 tết thầy" trong tâm thức của giới trẻ hiện nay không phải là một phong tục truyền thống với nhiều lễ nghi mà đơn thuần là "cái cớ" để những người bạn từng chung lớp tụ tập, ghé thăm giáo viên để biếu quà, chúc tết và sau đó là cập nhật về cuộc sống của nhau. "Không chỉ 'giữ chuỗi' ngày tết, chúng tôi còn lên cô vào dịp 20.11 và sinh nhật của cô. Cô cũng luôn hiện diện, cổ vũ trong những sự kiện đặc biệt của chúng tôi", Tiên bộc bạch.

Tiên chia sẻ thêm, chủ đề trò chuyện của cô và các bạn với cô chủ nhiệm trong những ngày tết lại rất "lông gà vỏ tỏi", như ai đang "mập mờ" (qua lại tình cảm song chưa xác định rõ danh phận - PV) với ai, hoặc cặp nào đã chia tay nhau... chứ không về những vấn đề "lớn lao" như công danh, sự nghiệp... "Thế nhưng cô chủ nhiệm, dù ở tuổi hơn 50, vẫn luôn chịu khó lắng nghe và đưa ra bình luận, gợi ý cho chúng tôi", Tiên kể.

Vì sao chỉ có duy nhất cô chủ nhiệm là cả lớp ghé thăm chúc tết vào dịp này, chúng tôi thắc mắc. Tiên trả lời, đó là bởi nữ giáo viên luôn quan tâm và đồng hành với lớp dù chỉ trong một năm học ngắn ngủi.

"Không giáo viên nào trưa nắng chang chang vẫn cởi dép ngồi coi lớp tập văn nghệ và đãi nước cho chúng tôi; không giáo viên nào nhà có công việc song vẫn tự bắt xe, tự thuê khách sạn để chơi với lớp chỉ một ngày ở Đà Lạt; không giáo viên nào bình tĩnh hướng dẫn chúng tôi vượt qua bao biến cố ở năm lớp 12... Không giáo viên nào khác ngoài cô", Tiên kể vanh vách những kỷ niệm "nhỏ nhặt" góp phần làm nên tình thương lớn của cô trò.

"Cô không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng tôi cách làm người tử tế", Tiên nói, kể rằng ngoài lớp cô cũng còn có lớp anh chị khóa trên năm nào cũng đến thăm cô chủ nhiệm "sớm hơn một bước".