Giới trẻ

Xúc động khoảnh khắc những 'em bé Bính Ngọ' chào đời đúng giao thừa

An Vy
An Vy
17/02/2026 09:57 GMT+7

Tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), đêm giao thừa có khoảng 30 sản phụ chờ sinh. Khi thời khắc chuyển giao năm mới, 4 em bé đầu tiên của năm Bính Ngọ lần lượt cất tiếng khóc chào đời.

Trong phòng sinh, anh Võ Văn Sơn (34 tuổi), quê Quảng Ngãi, nắm chặt tay vợ là chị Trần Thị Kim Yến (31 tuổi), cùng hồi hộp chờ đón em bé thứ 3 của gia đình. Khi con chào đời đúng 0 giờ 00 ngày 17.2, anh Sơn cúi hôn lên trán vợ, không giấu được xúc động. "Đây là niềm vui rất lớn của gia đình chúng tôi vì con chào đời ngay đúng thời khắc thiêng liêng của giao thừa", anh nói.

Xúc động khoảnh khắc những 'em bé Bính Ngọ' chào đời đúng thời khắc giao thừa - Ảnh 1.
Xúc động khoảnh khắc những 'em bé Bính Ngọ' chào đời đúng thời khắc giao thừa - Ảnh 2.
Xúc động khoảnh khắc những 'em bé Bính Ngọ' chào đời đúng thời khắc giao thừa - Ảnh 3.
Xúc động khoảnh khắc những 'em bé Bính Ngọ' chào đời đúng thời khắc giao thừa - Ảnh 4.

Chị Yến rơm rớm nước mắt, nhìn con trong khoảnh khắc mở đầu năm mới

ẢNH: AN VY

Ở phòng kế bên, chị Đặng Kim Chi (29 tuổi), ngụ xã Đông Thạnh (TP.HCM), cũng vỡ òa khi chào đón con gái đầu lòng. Bé Thiên Kim, được mẹ gọi với cái tên thân mật là Gạo, có đôi môi chúm chím khiến nhiều y bác sĩ trầm trồ. Chị Chi cho biết dự sinh vào ngày 2.3 nhưng bất ngờ chuyển dạ sớm. "Mình đau bụng từ hơn 13 giờ chiều nên vào sanh luôn. Các y bác sĩ rất tận tình", chị Chi chia sẻ.

Xúc động khoảnh khắc những 'em bé Bính Ngọ' chào đời đúng thời khắc giao thừa - Ảnh 5.
Xúc động khoảnh khắc những 'em bé Bính Ngọ' chào đời đúng thời khắc giao thừa - Ảnh 6.
Xúc động khoảnh khắc những 'em bé Bính Ngọ' chào đời đúng thời khắc giao thừa - Ảnh 7.

Bé Gạo có đôi môi chúm chím, khiến các y bác sĩ phải xuýt xoa

ẢNH: AN VY

Gần đó, chị Huỳnh Yến Nhi (23 tuổi), ngụ TP.HCM, hạnh phúc đón con trai Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn. Chị Nhi chờ sinh đã 4 ngày, bé chào đời sớm hơn dự kiến khoảng 3 tuần, vào lúc 0 giờ 01 phút. 

Xúc động khoảnh khắc những 'em bé Bính Ngọ' chào đời đúng thời khắc giao thừa - Ảnh 8.
Xúc động khoảnh khắc những 'em bé Bính Ngọ' chào đời đúng thời khắc giao thừa - Ảnh 9.
Xúc động khoảnh khắc những 'em bé Bính Ngọ' chào đời đúng thời khắc giao thừa - Ảnh 10.

Khi mẹ tròn con vuông, chồng chị lập tức gọi video cho gia đình để khoe đứa con nặng 2,9 kg

ẢNH: AN VY

Bên cạnh 3 ca sinh thường, bệnh viện ghi nhận một ca sinh mổ đúng đêm giao thừa. Sản phụ là chị Lê Thị Tú Uyên (31 tuổi), nữ hộ sinh đang công tác tại chính Khoa Sanh của Bệnh viện Từ Dũ. Ca mổ do bác sĩ CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp thực hiện.

"Đây là bé thứ 2 của mình. Dù đã chứng kiến nhiều ca sinh, nhưng trực tiếp đón em bé của mình ngay giao thừa vẫn khiến mình hạnh phúc và xúc động", chị Uyên nói. 

Chị Uyên dự định đặt tên con là Lê Minh Khánh Vân, với mong muốn con luôn vui vẻ, nhẹ nhàng như mây trời.

Xúc động khoảnh khắc những 'em bé Bính Ngọ' chào đời đúng thời khắc giao thừa - Ảnh 11.
Xúc động khoảnh khắc những 'em bé Bính Ngọ' chào đời đúng thời khắc giao thừa - Ảnh 12.
Xúc động khoảnh khắc những 'em bé Bính Ngọ' chào đời đúng thời khắc giao thừa - Ảnh 13.

Chị Uyên hạnh phúc bên con gái Khánh Vân

ẢNH: AN VY

Anh Lê Minh Phát, chồng chị Uyên, cho biết con đầu của anh chị đã 9 tuổi. "Mỗi bé đều có nét riêng, nhưng bé Khánh Vân thiêng liêng hơn vì sinh đúng giao thừa. Mình chỉ mong con bình an, khỏe mạnh", anh nói.

Theo bác sĩ CKII Trần Ngọc Hải, khoảnh khắc đón những em bé đầu năm luôn mang ý nghĩa đặc biệt với đội ngũ y bác sĩ. "Đón được một em bé chào đời khỏe mạnh trong lòng mình là một hạnh phúc", bác sĩ Hải chia sẻ.

Xúc động khoảnh khắc những 'em bé Bính Ngọ' chào đời đúng thời khắc giao thừa - Ảnh 15.

Bệnh viện trao quà cho các trẻ sinh đầu năm Bính Ngọ

ẢNH: AN VY

Theo bác sĩ Hải, phía sau niềm vui của các gia đình là hình ảnh hàng trăm nhân viên y tế vẫn bền bỉ làm nhiệm vụ. Các kíp trực phối hợp nhịp nhàng, theo dõi sát tình trạng sản phụ, xử trí kịp thời những tình huống phát sinh, để mục tiêu cao nhất luôn trọn vẹn, mẹ tròn con vuông. Với họ, thời khắc chuyển giao năm mới không chỉ đánh dấu một khoảnh khắc thiêng liêng của tết, mà còn mở ra hành trình sống của những em bé đầu tiên, mang theo hy vọng và bình an cho một năm mới.

