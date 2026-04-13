Ông Tây mở nhà hàng Việt 'view triệu đô' ở TP.HCM, 95% khách là người nước ngoài

Buổi chiều tối cuối tuần, chúng tôi tìm tới nhà hàng Việt Nam của anh Timothée Rousselin người Pháp (tên thường gọi là Tim) và vợ, chị Eley Nhung Rousselin. Nhà hàng mới mở đầu tháng 4.2026 ở một chung cư trên đường Ngô Đức Kế (phường Sài Gòn), gây ấn tượng với thực khách bởi "view triệu đô" nhìn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Nằm ở chung cư 40E Ngô Đức Kế, nhà hàng LuLi's Kitchen của anh Tim và vợ được nhiều khách Tây ủng hộ ẢNH: L.K

95% là khách nước ngoài

Tiếp nối thành công của nhà hàng LuLi's Kitchen nằm trên đường Pasteur (phường Sài Gòn) được anh Tim và mẹ vợ là bà Lê Thị Ngọc Trinh (54 tuổi) mở hồi tháng 11.2024 được nhiều thực khách yêu thích, người đàn ông Pháp và vợ quyết định mở thêm LuLi's Skyview Bar, với mục tiêu có thể giới thiệu các món ăn truyền thống Việt Nam đến với nhiều người hơn.

Anh Tim bật mí LuLi's trong tên gọi nhà hàng thực tế được đặt theo tên 2 con của vợ chồng anh Tim là Louis và Lilas, thể hiện tình yêu, tâm huyết của hai vợ chồng Việt - Pháp dành cho nhà hàng tâm huyết của mình.

Dù mới mở không lâu, nhưng nhà hàng này đều đặn khách tìm đến. Trong ánh hoàng hôn buông xuống ở TP.HCM, nhiều người vừa thưởng thức các món ăn Việt Nam, uống cocktail, quan sát khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp người dân, du khách.

Có view nhìn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà hàng được khách yêu thích vì không gian lãng mạn về đêm ẢNH: CAO AN BIÊN

Điều khiến chúng tôi bất ngờ chính là việc khách ghé nhà hàng hầu hết là người nước ngoài, chủ yếu là người Pháp. Bên cạnh đó, nhiều khách Bỉ, Hàn Quốc, Việt Nam… ghé thưởng thức.

Chị Eley Nhung cho biết 95% khách ghé ăn ở quán là người nước ngoài, đa phần là khách Tây. "Mình cũng khá bất ngờ khi quán nhận được sự yêu quý, ủng hộ của nhiều người nước ngoài đến vậy. Nhiều người bạn của anh Tim tới nhà hàng ủng hộ, sau đó giới thiệu cho nhiều người khác.

Qua mạng xã hội, thông tin về nhà hàng của vợ chồng mình cũng được chia sẻ trong các hội nhóm về cộng đồng người Pháp ở TP.HCM nên mọi người ghé ăn thử, thấy hợp khẩu vị cũng như khám phá được nhiều món Việt Nam ở đây nên thường ghé", chị chủ chia sẻ thêm.

Thực đơn nhà hàng có khoảng 40 món ăn, hầu hết là các món Việt Nam như bánh xèo, bánh khọt, chả giò, bì cuốn, cà ri… Nhiều món ăn được kết hợp với bánh tráng Tây Ninh, vốn là món đặc sản nổi tiếng ở quê hương chị Eley Nhung. Bên cạnh đó, nhà hàng còn có 10 loại cocktail để khách lựa chọn.

Nhiều món ăn Việt Nam truyền thống được phục vụ tại nhà hàng khiến khách nước ngoài hào hứng thưởng thức ẢNH: L.K

Bếp trưởng của nhà hàng này không ai khác chính là bà Ngọc Trinh, mẹ vợ của anh Tim. Với kinh nghiệm của một người nội trợ tại gia suốt hàng chục năm, bà Trinh tâm sự rằng những món ăn ở nhà hàng được bà chế biến sẽ mang hương vị của cơm gia đình Việt Nam, nấu cho thực khách như nấu cho người nhà của mình.

Khách Tây ghé lại nhiều lần, vì sao?

Anh Frank Heinemann, một hướng dẫn viên du lịch hiện đang sống ở TP.HCM sau khi trải nghiệm các món chay tại nhà hàng như nem cuốn nấm, cà ri chay, đậu hũ đã dành nhiều lời khen có cánh. Theo anh, đây là điểm đến kết hợp giữa "ẩm thực tuyệt vời, không gian thư giãn và view ngoạn mục".

Thực khách ghé ăn không chỉ đánh giá cao dành cho hương vị món ăn và đồ uống, mà còn dành cho sự tiếp đón nồng hậu của vợ chồng anh Tim dành cho từng thực khách. Ông Gary Kaiser và vợ đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi thưởng thức cocktail trên ban công tầng cao. Tuy nhiên, điều giữ chân cả hai người lại chính là các món ăn thuần chay mang hương vị truyền thống Việt Nam, khiến họ nán lại lâu hơn dự định.

95% thực khách của nhà hàng là người nước ngoài ẢNH: L.K

Không chỉ gây ấn tượng với du khách, nhà hàng còn là điểm đến quen thuộc của những người nước ngoài sinh sống lâu năm tại TP.HCM. Bà Amy (58 tuổi) đến từ Pháp, đã sống tại thành phố gần 10 năm, cho biết bà biết đến quán từ những ngày đầu mở cửa.

Người phụ nữ đặc biệt yêu thích bánh xèo vì "dễ ăn, không quá cay" và mang lại cảm giác mới lạ so với ẩm thực Pháp. Tuy nhiên, theo bà, điều khiến bà quay lại không chỉ nằm ở món ăn, mà còn bởi "không gian dễ chịu, khung cảnh đẹp, và tôi cũng thích con người ở đây nữa. Anh Tim và vợ rất thân thiện, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái” như bà Amy chia sẻ.

Một thực khách người Pháp khác là bà Sylvie (71 tuổi) đã quay lại quán 3 lần. Bà cho biết mình đặc biệt thích các món cuốn với bánh tráng, thịt heo và rau vì mang lại cảm giác mới lạ so với cách ăn uống quen thuộc ở Pháp.

Thực đơn nhà hàng với nhiều loại cocktail độc đáo ẢNH: L.K

Ngồi tại khu vực ban công, vị khách chia sẻ rằng có thể vừa dùng bữa vừa quan sát thành phố từ trên cao. Đặc biệt vào cuối tuần, khi khu vực không có nhiều xe cộ, không gian trở nên thoáng đãng, dễ chịu hơn. Với bà, chính sự kết hợp giữa ẩm thực đa dạng và không gian đặc trưng của TP.HCM là lý do khiến mỗi lần quay lại đều trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Cùng nhau khám phá ẩm thực Việt

Những ngày đầu ở Việt Nam, Tim đã hào hứng khám phá các món ăn Việt ở TP.HCM và nhận ra rằng đây thực sự là thiên đường ẩm thực với sự đa dạng, phong phú.

Anh chị vẫn còn nhớ như in ngày quen nhau, quán ăn đầu tiên mà anh Tim dẫn chị đến chính là một quán cháo ếch nổi tiếng ở phường Tân Định. Chính hành trình cùng nhau khám phá ẩm thực thành phố cũng là điều gắn kết mối quan hệ của cả hai.

"Tôi đặc biệt thích món bún chả giò, bánh xèo, bún chả Hà Nội. Giờ đây, khi mở nhà hàng Việt Nam, cả gia đình hầu như ngày nào cũng ăn ở nhà hàng, bởi các món ở đây cũng là món ăn mà bà ngoại nấu, ấm áp tình cảm gia đình", anh Tim chia sẻ.

Gia đình của anh Tim và chị Nhung ẢNH: L.K

Năm 2019, anh Tim quyết định bỏ lại cuộc sống đã quá quen thuộc ở Pháp, tìm kiếm cho mình một cuộc sống mới, những cơ hội mới tại TP.HCM. Anh nói đó là một trong những bước ngoặt lớn nhất đời mình. Hành trang đặc biệt nhất anh mang theo, là những ấn tượng, cảm mến về Việt Nam, thông qua lời kể của cha mẹ, khi họ từng đến đây du lịch, rằng, Việt Nam tươi đẹp với những con người hiếu khách, tốt bụng và những món ăn ngon. Tháng 6.2020, anh Tim quen với chị Eley Nhung thông qua mạng xã hội. Chưa đầy 6 tháng yêu nhau, cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng, đám cưới đặc biệt đã diễn ra ở quê chị Eley Nhung ở Tây Ninh vào tháng 11.2020. Cùng vợ toàn tâm toàn ý phát triển nhà hàng tâm huyết, Tim nói rằng anh dành một tình cảm đặc biệt cho ẩm thực Việt Nam. Ẩm thực chính là một trong những sợi dây gắn kết anh với Việt Nam.



