Quốc hội bàn giải pháp để Hà Nội hết ô nhiễm, ùn tắc

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nói nhiều năm nay, cả chục triệu người dân tại Hà Nội và ở nơi khác đến phải sống trong bầu không khí chất lượng thấp, rất bất cập. Về nguyên nhân, ông Hòa cho rằng ngoài yếu tố khách quan còn đến từ chủ quan: Hà Nội quá đông dân, nhiều nhà cao tầng, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, cơ quan…

Vì thế, để cải thiện môi trường, trước tiên phải di dân ra vùng lân cận, gồm cả những khu chung cư đã xuống cấp, những khu vực "hẻm, ngõ ngách chỉ có 1 m để đi". Đồng thời, phải di dời nhà máy, xí nghiệp công nghiệp ra khỏi thủ đô. Điều này đã đề cập nhiều, song theo vị đại biểu, "đến nay đếm trên đầu ngón tay số lượng nhà máy, xí nghiệp được di dời".

Cùng mối quan tâm, đại biểu Tạ Đình Thi (đoàn Hà Nội) đề cập quy định vùng phát thải thấp và kiểm soát giao thông xanh, chuyển mạnh sang giao thông công cộng, từng bước hạn chế phương tiện cá nhân. Ông ủng hộ chủ trương này nhưng đề nghị bổ sung chính sách đầu tư hạ tầng thay thế như đường sắt đô thị, xe bus nhanh phải đi trước hoặc đồng thời, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành

100 km đường sắt đô thị theo đúng mục tiêu của Bộ Chính trị đã đề ra. Cạnh đó, cần có chế tài liên vùng bắt buộc các địa phương thượng nguồn và trong vùng gây ô nhiễm phải đóng góp vào Quỹ phát triển Vùng thủ đô, cho phép Hà Nội được giữ lại cơ bản hoặc toàn bộ số phí thu từ bảo vệ môi trường và trích tối thiểu 20% tăng thu ngân sách từ đất để lập Quỹ phát triển xanh của thủ đô…

Cùng cho ý kiến dự thảo luật, đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Đà Nẵng) đánh giá việc Hà Nội được trao tổng cộng 192 thẩm quyền, trong đó 57 thẩm quyền là quy định của cơ quan quản lý cấp trên và 85 thẩm quyền mới, chưa có trong quy định của pháp luật hiện hành là sự đột phá mạnh mẽ.

Tuy nhiên, theo ông Hạ, điều này cũng đòi hỏi có sự kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Ông đề nghị cần đánh giá đầy đủ năng lực thực thi của bộ máy cán bộ, đảm bảo trình độ và tư duy tương xứng; cùng đó là cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; có đánh giá, tổng kết thí điểm để chính sách được triển khai có kiểm soát…

Giải trình ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho hay dự thảo luật đã thiết kế cơ chế giám sát đa tầng; áp dụng tư duy quản trị hiện đại "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ hiệu quả; tăng cường tính minh bạch thông qua cơ chế báo cáo tức thời, giải trình bắt buộc và công khai để nhân dân giám sát. Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu để làm rõ các tiêu chí phân quyền; bổ sung hệ quả, hình thức và thời điểm trách nhiệm giải trình…

Giảm thuế với xăng dầu về 0 Cùng ngày, Quốc hội thông qua nghị quyết giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay về 0 đồng/lít. Các mặt hàng này không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ đầu vào. Đồng thời, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Thời gian áp dụng nghị quyết kể từ 16.4 đến hết 30.6. Chính phủ có thể điều chỉnh rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới. Quốc hội cũng thông qua việc điều chỉnh kỳ họp thứ nhất, bổ sung 4 nội dung vào chương trình đợt 2 (dự kiến diễn ra từ 20 - 23.4), trong đó có dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.



