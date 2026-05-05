Bắt giữ 3 người chạy xe máy truy đuổi, đánh nạn nhân nhân trên đường phố

Nguyễn Long - Ngọc Lê
05/05/2026 10:45 GMT+7

Nhóm của Phan Văn Nhựt điều khiển xe máy đuổi theo nạn nhân rồi áp sát, dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu. Nhóm này còn đạp xe máy nạn nhân ngã xuống đường khi phương tiện đang lưu thông.

Ngày 5.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 3 nghi can truy đuổi đánh người khi đang điều khiển phương tiện giao thông trên đường Lê Lợi, phường Tam Thắng để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt giữ 3 người chạy xe máy truy đuổi, đánh nạn nhân trên đường phố- Ảnh 1.

3 người bị tạm giữ sau khi truy đuổi, đánh nạn nhân trên đường phố

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

3 người bị tạm giữ là Phan Văn Nhựt (20 tuổi, ở phường Tam Thắng, TP.Vũng Tàu cũ), Nguyễn Quốc Chỉnh (22 tuổi, ở phường Vũng Tàu) và Lê Phú Thành (19 tuổi, ở phường Vũng Tàu).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy bị nhóm người đi xe máy từ phía sau áp sát, dùng nón bảo hiểm tấn công.

Qua xác minh, Công an phường Tam Thắng xác định hiện trường xảy ra vụ việc là trên đường Lê Lợi. Theo đó, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 1.5, phát hiện anh V.N.T (20 tuổi, ở phường Tam Thắng) rời khỏi nơi làm việc, Nhựt rủ Chỉnh và Thành đánh anh T.

Khi anh T. điều khiển xe máy trên đường Lê Lợi (phường Tam Thắng), Chỉnh điều khiển xe máy áp sát để Nhựt dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân.

Chỉnh đạp vào xe máy của anh T. khiến nạn nhân ngã xuống đường. Chưa dừng lại, nhóm này tiếp tục quay lại truy đuổi và tấn công anh T. khi nạn nhân đang chạy xe máy.

Sau khi đánh nạn nhân 2 lần, nhóm của Nhựt rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera hành trình của phương tiện lưu thông phía sau ghi lại. Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa Nhựt và an T. nên Nhựt đã rủ Chỉnh và Thành truy đuổi, đánh nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, các nghi can đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an làm rõ nhóm người truy đuổi, đánh nhau giữa giao lộ ở TP.HCM

Chỉ sau khoảng 3 giờ truy xét, Công an phường Tân Khánh (TP.HCM) đã nhanh chóng làm rõ vụ nhóm người truy đuổi, lạng lách và đánh nhau giữa giao lộ Tô Vĩnh Diện và ĐT747B.

truy đuổi PHƯỜNG TAM THẮNG mạng xã hội Gây rối trật tự công cộng Đánh Người
