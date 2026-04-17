Công ty giải trí xây dựng hàng loạt ki ốt, quán ăn trái phép ở Bãi Sau

Ngày 17.4, theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, tại khu đất trống ở Bãi Sau số 177 Thùy Vân, phường Tam Thắng (TP.HCM), có hàng loạt ki ốt xây dựng buôn bán quần áo, quà lưu niệm, quán ăn. Nằm giữa bãi đất là khu hoạt động trò chơi cảm giác mạnh và trò chơi dành cho thiếu nhi.

Toàn cảnh khu vui chơi không phép ở Bãi Sau ẢNH: NGUYỄN LONG

Xây dựng trái phép, hoạt động không phép

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thắng, các ki ốt, khu vui chơi trên do Công ty CP đầu tư giải trí Thỏ Trắng (viết tắt Công ty Thỏ Trắng) làm chủ đầu tư. Tất cả các ki ốt, quán ăn đều xây dựng trái phép. Đặc biệt, khu vui chơi cảm giác mạnh, trò chơi trẻ em hoạt động không phép.

Cụ thể, vào năm 2016, Công ty Thỏ Trắng đưa vào họat động khu vui chơi Thỏ Trắng tại quảng trường thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) ở Bãi Sau, nằm trên đường Thùy Vân, nay là khu vực tháp Tam Thắng (phường Tam Thắng, TP.HCM).

Khu vui chơi chưa có giấy phép hoạt động ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngày 27.3.2025, công ty có văn bản gửi UBND thành phố Vũng Tàu xin thay đổi địa điểm kinh doanh. Sau đó, UBND thành phố Vũng Tàu có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giải quyết kiến nghị của Công ty Thỏ Trắng, đề xuất UBND tỉnh xem xét chấp thuận cho công ty di dời, lắp đặt các thiết bị trò chơi.

Đến ngày 20.5.2025, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản thống nhất di dời khu vui chơi giải trí hiện hữu của công ty đến vị trí mới. Đồng thời, chấp thuận quy mô các hạng mục công trình khu vui chơi giải trí dự kiến di dời sang khu đất mới như kiến nghị của UBND thành phố Vũng Tàu và Sở Xây dựng.

Ngày 22.5.2025, UBND thành phố Vũng Tàu có văn bản hướng dẫn Công ty Thỏ Trắng lập hồ sơ thiết kế các hạng mục công trình nhằm xác định cụ thể quy mô công trình; thực hiện thủ tục, thành phần hồ sơ về đầu tư xây dựng, trong đó có hạng mục cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định đã được hướng dẫn.

Dù chưa được cấp giấy phép hoạt động, nhưng tháng 6.2025, Công ty Thỏ Trắng di dời địa điểm và lắp dựng các trò chơi giải trí tại số 177 Thùy Vân (phường Tam Thắng) và đưa vào kinh doanh từ tháng 7.2025 cho đến nay.

Yêu cầu ngưng hoạt động trò chơi, tháo dỡ công trình vi phạm

Theo UBND phường Tam Thắng, ngoài đưa vào hoạt động các trò chơi khi chưa có giấy phép, công ty trên đã tự ý xây dựng thêm 15 ki ốt bán đồ lưu niệm và 1 quán ăn để cho khách hàng thuê kinh doanh, với diện tích khoảng 300 m². Các ki ốt, quán ăn đều xây dựng trái phép.

Các ki ốt, quán ăn xây dựng trái phép ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiều 16.4, ông Hà Hữu Dũng, Phó chủ tịch UBND phường Tam Thắng chủ trì buổi làm việc với các đơn vị chức năng xem xét hồ sơ pháp lý của việc kinh doanh các trò chơi cảm giác mạnh; hồ sơ xây dựng tại khu vui chơi công viên Thỏ Trắng Vũng Tàu do Công ty Thỏ Trắng làm chủ đầu tư.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Thỏ Trắng cho biết công ty đã kiểm định các trò chơi tại khu vui chơi giải trí đủ điều kiện hoạt động. Công ty chỉ lắp dựng các trò chơi đáp ứng nhu cầu của người dân. Do quá trình sáp nhập nên chưa bổ sung được các hồ sơ có liên quan.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết Công ty Thỏ Trắng đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chấp thuận chủ trương di dời địa điểm kinh doanh. Đề nghị công ty lập hồ sơ thiết kế của các hạng mục công trình, thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

Các ki ốt bày bán quần áo tại khu vui chơi Thỏ Trắng ẢNH: NGUYỄN LONG

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Thắng đề nghị ngưng hoạt động của khu vui chơi do chưa đủ điều kiện hoạt động; yêu cầu công ty hoàn tất các thủ tục có liên quan để được hoạt động theo quy định pháp luật. Việc công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đề nghị chấm dứt ngay hoạt động.

Ông Hà Hữu Dũng, Phó chủ tịch UBND phường Tam Thắng yêu cầu Công ty Thỏ Trắng đình chỉ hoạt động kinh doanh các trò chơi tại khu vui chơi công viên giải trí Thỏ Trắng ở Bãi Sau từ ngày 16.4 cho đến khi đáp ứng đủ các điều kiện để được hoạt động; tự giác tháo dỡ các ki ốt và quán ăn xây dựng không đúng quy định.