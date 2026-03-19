Bãi Sau Vũng Tàu: Dự án ngàn tỉ bị cát vùi, cách nào chặn cát bay?

Ngày 18.3, Sở Xây dựng TP.HCM, UBND phường Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng đã khảo sát thực tế tình trạng cát bay phủ kín công viên Bãi Sau ở Vũng Tàu mà Báo Thanh Niên đã phản ánh.

Công nhân xúc cát phủ trên bề mặt cỏ trong công viên ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng, đơn vị được tạm giao quản lý vận hành công viên Bãi Sau cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 11 âm lịch đến khoảng tháng 4 năm sau, khu vực Bãi Sau chịu ảnh hưởng rõ rệt của gió chướng (gió mùa đông bắc) từ Biển Đông thổi vào, gây ra một số tác động đặc trưng đến địa hình bãi cát, cảnh quan và hoạt động khai thác công viên.

Hiện tượng cát bay do gió chướng diễn ra tương đối mạnh. Gió mang theo cát từ bãi biển vượt qua tuyến đường Thùy Vân, xâm nhập khu vực công viên và lan sang các khu dân cư, khách sạn, khu du lịch phía trong, gây ảnh hưởng đến hoạt động của công viên và sinh hoạt của người dân.

Gió chướng mang theo hơi nước biển có độ mặn cao gây hiện tượng cháy lá, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây xanh. Thực tế cho thấy chỉ một số loài cây có khả năng chịu mặn và chịu gió tốt có thể thích nghi, như: dừa, cọ, nho biển, bàng vuông, phong ba, bão táp và các loài cây phủ mặt như rau muống biển.

Vì vậy, để đảm bảo sinh trưởng ổn định, vẫn cần thực hiện các biện pháp chăm sóc như rửa mặn định kỳ, tưới nước cho tán và thân cây.

Kè công viên xây thấp nên việc ngăn chặn cát bay không cao bằng kè cao độ +5 m ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ông Linh, công viên Bãi Sau được thiết kế với cao độ khoảng +3,5 m dọc theo tuyến đường dạo ven biển, nhằm đảm bảo thích ứng với dao động thủy triều, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận bãi cát một cách thân thiện.

So với các tuyến kè trước đây có cao độ trên +5 m (gây chia cắt không gian và hạn chế tiếp cận biển), giải pháp này được đánh giá phù hợp hơn về mặt cảnh quan và trải nghiệm người sử dụng.

Tuy nhiên với cao độ +3,5 m thì khả năng ngăn chặn cát bay sẽ không cao bằng các tuyến kè có cao độ +5 m.

Trước mắt xử lý hậu quả

Ông Lê Ngọc Linh, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết cát bay vào làm phủ lấp các hạng mục của công viên Bãi Sau đã được nhận diện trước Tết Âm lịch Bính Ngọ 2026. Khi gió có vận tốc từ 5 - 6 m/s thì sẽ xuất hiện cát bay. Hiện tượng này gọi là vận chuyển cát do gió.

Xử lý hậu quả việc cát bay vào công viên là thu gom, hốt cát ẢNH: NGUYỄN LONG

Việc cát bay vào công viên là do thiết kế công trình chưa thích nghi với đặc điểm tự nhiên địa phương, bờ kè thấp, chưa tính đủ yếu tố gió chướng, gió mùa Đông Bắc và thiếu mô hình dự báo vận chuyển cát.

Theo ông Linh, trước mắt là xử lý hậu quả. Đó là thu gom để hốt cát, tưới nước trên bề mặt cát.

Trong tháng 4.2026, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ chỉ đạo Trung tâm quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật triển khai cấp bách giải pháp tạo đụn cát mềm, đắp dải cát thấp song song bờ biển cho cát dừng tại đó.

Trồng cây phi lao chắn gió, đây là tường chắn sinh học. Ngoài ra, kết hợp một số giải pháp bổ sung cho từng đoạn bãi biển như lưới chắn cát đặt cách bờ 10 - 30 m, điều chỉnh cao độ nền, tạo slope để cát không tích tụ...

Công viên Bãi Sau nằm trên địa bàn phường Tam Thắng và phường Vũng Tàu (TP.HCM) được đưa vào khác thác sử dụng, thu hút người dân và khách du lịch đến mỗi ngày.

Đặc biệt, dịp cuối tuần, công viên Bãi Sau thu hút hàng chục ngàn du khách, người dân đến tham quan, chụp ảnh tại tháp Tam Thắng nằm trong công viên.

Tuy nhiên, những tháng vừa qua, khi mùa gió chướng xuất hiện thì công viên Bãi Sau ngập tràn cát biển. Mỗi ngày, có khoảng 200 khối cát bay vào công viên che lấp lối đi, các điểm vui chơi công cộng. Nhiều khu vực thảm cỏ trong công viên bị cát biển phủ kín, dày đặc.

Công viên Bãi Sau nằm trong dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng. Công viên rộng gần 20 ha, kéo dài suốt 3,2 km dọc bờ biển Bãi Sau.