Thời sự

Vì sao dự án ngàn tỉ ở Bãi Sau của Vũng Tàu bị cát biển phủ kín?

Nguyễn Long
17/03/2026 15:50 GMT+7

Cát biển bay vào công viên Bãi Sau ở Vũng Tàu dày đặc. Hằng ngày công nhân phải xịt rửa, thu gom cả trăm mét khối cát trong công viên đổ lại xuống biển.

Công viên Bãi Sau thuộc địa bàn phường Tam Thắng và phường Vũng Tàu (TP.HCM) được đưa vào khác thác sử dụng, thu hút người dân và khách du lịch. Đặc biệt, dịp cuối tuần, công viên Bãi Sau thu hút hàng chục ngàn du khách, người dân đến tham quan, chụp ảnh tại tháp Tam Thắng nằm trong công viên.

Cát bay từ biển vào công viên Bãi Sau

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tuy nhiên, những tháng vừa qua, khi mùa gió chướng xuất hiện thì công viên Bãi Sau ngập tràn cát biển.

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, trưa 17.3, nhiều công nhân của Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu dùng cào, cuốc xúc cát bay nằm dọc trong công viên để đổ ra lại biển.

Gom cát bay vào thảm cỏ trong công viên Bãi Sau để đổ lại ra biển

ẢNH: NGUYỄN LONG

Dọc chiều dài hơn 1 km ở công viên Bãi Sau giáp với biển ngập tràn cát. Cát từ bãi biển bay vào công viên che lấp lối đi, các điểm vui chơi công cộng. Nhiều khu vực thảm cỏ trong công viên bị cát biển phủ kín, dày đặc.

Khu vực trượt patin trong công viên Bãi Sau bị cát biển "tấn công"

ẢNH: NGUYỄN LONG

Một lãnh đạo Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu cho biết, từ mùa gió chướng cuối năm 2025 đã xuất hiện cát bay tràn vào công viên Bãi Sau.

"Do cốt nền công viên Bãi Sau thấp, không có bờ kè cao để chắn cát. Vì vậy khi trời nắng, gió mạnh thổi là cát lại tràn vào công viên", vị lãnh đạo này cho hay.

Để hạn chế cát bay vào công viên Bãi Sau, công nhân Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu đã dùng xe cuốc hằng ngày cào cát từ sát bờ kè đưa ra bãi biển và liên tục tưới nước lên bề mặt cát.

Xe cuốc múc cát không để cát tràn vào công viên Bãi Sau

ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngoài ra, công ty này còn giăng 1.000 m lưới lan, loại cao 0,7 m dọc công viên để chắn cát. Tuy nhiên, phương pháp này không ngăn được việc cát bay tràn sâu vào công viên. Hằng ngày, công ty cử 40 công nhân thu gom cát tràn vào công viên.

Công nhân cào cát phủ dày đặc trên thảm cỏ

ẢNH: NGUYỄN LONG

"Mỗi ngày có khoảng 200 mét khối cát biển tràn vào công viên. Công nhân liên tục thu gom, xịt rửa nước nhưng vẫn không ngăn được tình trạng cát bay vào công viên, làm mất mỹ quan của công viên. Ngoài ra, cát phủ trắng các thảm cỏ, lâu ngày cỏ sẽ bị chết", lãnh đạo Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu cho hay.

Công viên Bãi Sau nằm trong dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng. Công viên rộng gần 20 ha, kéo dài suốt 3,2 km dọc bờ biển Bãi Sau.

Trước khi dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân chưa thực hiện, khu vực công viên Bãi Sau có các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Lúc này, bờ kè cũ cao nên dịp mùa gió chướng cát không bay vào sâu bên trong được.

Bở kè thấp nên cát biển tràn vào công viên Bãi Sau

ẢNH: NGUYỄN LONG

Khi dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân thi công, công viên Bãi Sau hoàn thiện có cốt nền thấp, cùng với việc bờ kè xây thấp nên khi gặp mùa gió chướng cát biển tràn vào công viên.

Theo các chuyên gia, nếu không có biện pháp ngăn chặn cát biển tràn vào công viên thì các thảm cỏ, cây xanh sẽ chết vì bị cát phủ kín. Ngoài ra, việc cát bay dày đặc vào công viên cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan công viên.

Hàng rong gây cảnh nhếch nhác ở dự án ngàn tỉ Bãi Sau Vũng Tàu

Được kỳ vọng trở thành điểm nhấn quan trọng trong chiến lược nâng tầm du lịch TP.HCM nhưng công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu đang bị hàng rong 'bao vây', gây ra hình ảnh nhếch nhác.

