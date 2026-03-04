Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Yêu cầu cơ sở mới ngưng hoạt động vì vụ 'nôn ói sau khi ăn bánh mì'

Nguyễn Long
Nguyễn Long
04/03/2026 10:12 GMT+7

Tiệm bán bánh mì vừa thành lập cơ sở mới để hoạt động thì nhiều người bị đau bụng, nôn ói sau khi ăn bánh mì. UBND phường Vũng Tàu, TP.HCM yêu cầu cơ sở mới này ngừng hoạt động.

Ngày 4.3, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết tính đến 7 giờ cùng ngày đã có tổng cộng 54 người vào bệnh viện cấp cứu do đau bụng, nôn ói sau khi ăn bánh mì ở phường Vũng Tàu.

Bị nôn ói sau khi ăn bánh mì, yêu cầu cơ sở mới ngưng hoạt động - Ảnh 1.

Các bệnh nhân sau khi ăn bánh mì bị đau bụng, nôn ói được lưu giữ để chăm sóc sức khỏe

ẢNH: CTV

Trong đó có nhiều trẻ em, học sinh, người lớn tuổi. Các bệnh nhân đang được lưu giữ tại nhiều khoa để theo dõi sức khỏe.

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu cho biết phường đã thành lập đoàn để lên Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu thăm hỏi các trường hợp nghi ăn bánh mì bị đau bụng, nôn ói đang được chăm sóc tại đây.

"Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã cử đoàn công tác xuống địa phương để làm việc trực tiếp với cơ sở bán bánh mì. Đồng thời lấy các mẫu rau, thịt… để xét nghiệm, tìm nguyên nhân nghi gây ngộ độc cho các bệnh nhân", lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu nói thêm.

Cũng theo lãnh đạo này, sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Vũng Tàu đã yêu cầu chủ cơ sở ngưng bán bánh mì cho khách.

"Cơ sở bán bánh mì hằng ngày vẫn lưu mẫu thực phẩm nên việc lấy mẫu đưa đi xét nghiệm, xác định nguyên nhân cũng dễ dàng. Đây là cơ sở mới, ngoài cơ sở cũ đã hoạt động nhiều năm trước đó. UBND phường đã yêu cầu cơ sở mới dừng hoạt động để phục vụ công tác xác minh nguyên nhân xảy ra vụ việc", lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu cho hay.

Như Thanh Niên thông tin, tối 2.3 có nhiều người ăn bánh mì mua trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, sau đó nhiều người đã đau bụng, nôn ói, phải vào các cơ sở y tế để điều trị.

Ngay sau khi nhận thông tin có nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì, UBND phường Vũng Tàu đã thành lập đoàn kiểm tra đến tiệm bánh mì làm việc.

Tin liên quan

Vũng Tàu: Nhiều người đau bụng, nôn ói phải nhập viện sau khi ăn bánh mì

Vũng Tàu: Nhiều người đau bụng, nôn ói phải nhập viện sau khi ăn bánh mì

Sau khi ăn bánh mì ở phường Vũng Tàu (TP.HCM), nhiều người bị đau bụng, nôn ói phải đến cơ sở y tế để điều trị.

Khám phá thêm chủ đề

bánh mì phường Vũng Tàu dừng hoạt động ĐƯỜNG ĐỒ CHIỂU
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận