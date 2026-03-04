Yêu cầu cơ sở mới ngưng hoạt động vì vụ 'nôn ói sau khi ăn bánh mì'

Ngày 4.3, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết tính đến 7 giờ cùng ngày đã có tổng cộng 54 người vào bệnh viện cấp cứu do đau bụng, nôn ói sau khi ăn bánh mì ở phường Vũng Tàu.

Các bệnh nhân sau khi ăn bánh mì bị đau bụng, nôn ói được lưu giữ để chăm sóc sức khỏe ẢNH: CTV

Trong đó có nhiều trẻ em, học sinh, người lớn tuổi. Các bệnh nhân đang được lưu giữ tại nhiều khoa để theo dõi sức khỏe.

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu cho biết phường đã thành lập đoàn để lên Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu thăm hỏi các trường hợp nghi ăn bánh mì bị đau bụng, nôn ói đang được chăm sóc tại đây.

"Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã cử đoàn công tác xuống địa phương để làm việc trực tiếp với cơ sở bán bánh mì. Đồng thời lấy các mẫu rau, thịt… để xét nghiệm, tìm nguyên nhân nghi gây ngộ độc cho các bệnh nhân", lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu nói thêm.

Cũng theo lãnh đạo này, sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Vũng Tàu đã yêu cầu chủ cơ sở ngưng bán bánh mì cho khách.

"Cơ sở bán bánh mì hằng ngày vẫn lưu mẫu thực phẩm nên việc lấy mẫu đưa đi xét nghiệm, xác định nguyên nhân cũng dễ dàng. Đây là cơ sở mới, ngoài cơ sở cũ đã hoạt động nhiều năm trước đó. UBND phường đã yêu cầu cơ sở mới dừng hoạt động để phục vụ công tác xác minh nguyên nhân xảy ra vụ việc", lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu cho hay.

Như Thanh Niên thông tin, tối 2.3 có nhiều người ăn bánh mì mua trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, sau đó nhiều người đã đau bụng, nôn ói, phải vào các cơ sở y tế để điều trị.

Ngay sau khi nhận thông tin có nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì, UBND phường Vũng Tàu đã thành lập đoàn kiểm tra đến tiệm bánh mì làm việc.