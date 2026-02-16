Cà Mau: 3 ca nhập viện nghi ngộ độc, một quán ốc bị tạm dừng hoạt động

Ngày 16.2, bác sĩ Hồ Văn Vẹn, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Năm Căn (tỉnh Cà Mau), xác nhận bệnh viện đang theo dõi, điều trị 3 bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn con sam tại một quán ốc trên địa bàn.

Các bệnh nhân gồm: T.T.T (15 tuổi), L.T.T.N (21 tuổi) và N.H.M (18 tuổi, cùng ở ấp 5, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau) nhập viện khoảng 21 giờ ngày 14.2 trong tình trạng mệt, nôn và tê lưỡi. Bệnh viện chẩn đoán nhiễm độc cá khác và sò ốc, theo dõi ngộ độc sam.

Món sam nướng được phục vụ tại quán ăn - loại hải sản dễ bị nhầm lẫn với so biển, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nếu không nhận diện đúng ẢNH: CTV

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 20 giờ cùng ngày, 3 người ăn tối tại quán ốc ở ấp 7, xã Năm Căn với thực đơn gồm ốc hương sốt trứng muối, ốc mỡ xào bơ bắp, sam nướng và hàu nướng mỡ hành. Chỉ khoảng 15 phút sau bữa ăn, T.T.T xuất hiện triệu chứng mệt, buồn nôn, tê lưỡi; khoảng 10 phút sau, 2 người còn lại có biểu hiện tương tự và được đưa đi cấp cứu. Đến 11 giờ 30 ngày 15.2, cả 3 bệnh nhân đều tỉnh táo và tiếp xúc tốt.

Ngoài ra, trong tối 14.2, khoảng 21 giờ 45, bệnh viện tiếp nhận ông N.H.T (46 tuổi, ở ấp Cải Lá, xã Tân Ân) với biểu hiện mệt, tê môi, đau bụng vùng thượng vị và nôn. Trường hợp này ban đầu được chẩn đoán nhiễm độc cá khác và sò ốc, theo dõi ngộ độc sam.

Quá trình xác minh cho thấy, buổi sáng cùng ngày, tại nhà ông H.H.T có tổ chức nhậu (khoảng 10 người) với các món thịt heo nướng, rau sống và mắm tôm. Sau đó, khoảng 10 giờ, ông tiếp tục ăn sam tự bắt tại vuông cùng hai người khác. Đến khoảng 16 giờ, ông xuất hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mệt và tụt huyết áp, được đưa đi cấp cứu. Những người cùng tham gia ăn uống không có biểu hiện bất thường. Đến 11 giờ 30 ngày 15.2, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Dự kiến ngày nay (16.2) các bệnh nhân sẽ được xuất viên.

Sau khi xác minh, Chi cục An toàn thực phẩm Cà Mau nhận định vụ việc thứ nhất là nghi ngộ độc con so với 3 người liên quan; vụ việc thứ hai được xác định do rối loạn tiêu hóa. Cơ quan chức năng đã yêu cầu quán ốc liên quan tạm ngưng hoạt động, giao Phòng Văn hóa – Xã hội cùng Trạm y tế xã Năm Căn giám sát.



Cơ quan chức năng đồng thời lấy mẫu thức ăn sam nướng còn lại của 3 bệnh nhân để gửi Viện Y tế công cộng TP.HCM kiểm nghiệm khi cần thiết. Ngành y tế địa phương cũng phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng sam khi chưa phân biệt được sam và so, đồng thời cảnh báo nguy cơ ngộ độc từ các độc tố tự nhiên như cá nóc, cóc và so.