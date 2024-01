Ăn nhầm so biển, mẹ vợ và con rể nhập viện cấp cứu

Chiều 23.1, tin từ Bệnh viện đa khoa Cái Nước, H.Cái Nước (Cà Mau) cho biết đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn so biển.

Hai bệnh nhân là anh C.T.H (31 tuổi) và mẹ vợ là bà N.T.N (46 tuổi, đều ngụ ấp Gò Công, xã Việt Khái, H.Phú Tân, Cà Mau).

Hiện sức khỏe của bệnh nhân H. đã ổn định CTV

Theo thông tin từ gia đình, trước đó, anh C.T.H, bắt được 3 con so biển nhưng cứ tưởng là sam biển (so biển có hình dáng rất giống sam biển - PV) nên mang về nhà nướng ăn cùng người thân. Bữa ăn có 4 người nhưng có 1 người không ăn. Không lâu sau bữa ăn, anh H. và bà N.T.N đều xuất hiện triệu chứng tê tay, chân, khó thở… Cả hai được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa Cái Nước cấp cứu. Người còn lại có triệu chứng nhẹ nên được cơ sở y tế cho về.



"Lúc nhập viện, bệnh nhân H. tri giác lơ mơ, suy hô hấp nên được cho thở máy. Còn bệnh nhân N.T.N có biểu hiện tê tay, chân. Hiện tại sức khỏe 2 bệnh nhân đã ổn định", một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Cái Nước thông tin.

So biển chứa chất cực độc

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), so biển có chứa chất tetrodotoxin cực độc, khi ăn phải có thể dẫn đến ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân các vụ ngộ độc so biển hầu hết đều do không phân biệt được so biển và sam biển bởi hình dạng của 2 loài này rất giống nhau.

Sau khi ăn phải so biển, chất tetrodotoxin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa trong khoảng 10 - 15 phút, đạt nồng độ cao nhất trong máu sau 20 phút và chỉ vài giờ sau các triệu chứng ngộ độc sẽ xuất hiện. Có trường hợp ngộ độc nặng đến mức tử vong, nguyên nhân chủ yếu là do liệt cơ hô hấp và hạ huyết áp.