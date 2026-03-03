Vũng Tàu: Nhiều người đau bụng, nôn ói phải nhập viện sau khi ăn bánh mì

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên chiều 3.3, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết có 6 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này do đau bụng, nôn ói sau khi ăn bánh mì.

Một người ăn bánh mì sau đó bị đau bụng, nôn ói đang được bác sĩ chăm sóc y tế ẢNH: CTV

"Có nhiều người đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi bệnh, chưa cho nhập viện. Những người này bị đau bụng, nôn ói, đến bệnh viện cấp cứu từ trưa nay", lãnh đạo bệnh viện này cho hay.

Theo thông tin ban đầu, những người đến Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cấp cứu, điều trị, trước đó họ đều ăn bánh mì mua tại một tiệm bánh mì ở đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

Nhà anh T. có 3 người đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu. Anh T., cho biết khoảng 18 giờ 30 ngày 2.3, nhà anh mua 3 ổ bánh mì thập cẩm ở tiệm nói trên cho 3 người trong gia đình ăn. Vài giờ sau ăn, 3 người cùng đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục. Gia đình anh T. đã nhanh chóng đến Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu điều trị và được các bác sĩ cho nhập viện.

Nhận thông tin có nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì, UBND phường Vũng Tàu đã thành lập đoàn kiểm tra đến tiệm bánh mì làm việc, lấy mẫu để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.