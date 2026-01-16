Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo bằng phương pháp nội soi tại Vũng Tàu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
16/01/2026 16:51 GMT+7

Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu lần đầu thực hiện phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo bằng phương pháp nội soi dưới sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Ngày 16.1, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết lần đầu tiên bệnh viện thực hiện phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo bằng phương pháp nội soi cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật được thực hiện với sự hỗ trợ chuyên môn của Khoa Ngoại Tiêu hóa và Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bệnh nhân là bà B.T.Đ (69 tuổi, ở phường Tam Thắng).

Lần đầu phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo bằng phương pháp nội soi tại Vũng Tàu - Ảnh 1.

Cá bác sĩ đang phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân

ẢNH: BVCC

Trước đó khoảng 3 tháng, bà Đ. được phẫu thuật cấp cứu do vỡ đại tràng, buộc phải đặt hậu môn nhân tạo để đảm bảo tính mạng và ổn định tình trạng sức khỏe.

Sau thời gian điều trị và theo dõi, sức khỏe của bà Đ. ổn định, các chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng đảm bảo nên được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu chỉ định phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo.

Được sự hỗ trợ chuyên môn của Khoa Ngoại Tiêu hóa và Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu đã tiến hành phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo bằng phương pháp nội soi cho bệnh nhân.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cho biết ca mổ diễn ra thuận lợi, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các sinh hiệu ổn định.

Phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo bằng phương pháp nội soi giúp hạn chế tối đa xâm lấn, giảm tổn thương mô lành, từ đó giảm đau sau mổ, giảm nguy cơ nhiễm trùng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Đặc biệt, với những bệnh nhân lớn tuổi hoặc từng trải qua phẫu thuật ổ bụng trước đó, nội soi mang lại nhiều lợi ích rõ rệt so với mổ mở truyền thống.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu, việc triển khai thành công kỹ thuật đóng hậu môn nhân tạo bằng nội soi không chỉ mở ra cơ hội điều trị tối ưu cho người bệnh, mà còn khẳng định tính hiệu quả của công tác hợp tác, hỗ trợ chuyên môn giữa các cơ sở y tế, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ hoàn toàn khối u mạc treo ruột kích thước khổng lồ (nặng hơn 6 kg) cho bệnh nhân nữ lớn tuổi.

Xem thêm bình luận