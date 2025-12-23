Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Mổ nội soi lấy khối u nặng hơn 6 kg cho nữ bệnh nhân ở Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
23/12/2025 15:22 GMT+7

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ hoàn toàn khối u mạc treo ruột kích thước khổng lồ (nặng hơn 6 kg) cho bệnh nhân nữ lớn tuổi.

Ngày 23.12, tin từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết, ê kíp của bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u "khủng" nặng hơn 6 kg cho nữ bệnh nhân 65 tuổi.

Phẫu thuật nội soi cắt khối u nặng hơn 6 kg cho nữ bệnh nhân 65 tuổi - Ảnh 1.

Ê kíp của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long phẫu thuật nội soi khối u nặng hơn 6 kg

Ảnh: Nam Long

Theo đó, bệnh nhân nữ N.T.P (65 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng dưới, kèm theo bụng to dần lên trong nhiều tháng gần đây. Ban đầu, các triệu chứng xuất hiện âm thầm, không rầm rộ, tuy nhiên theo thời gian, bụng ngày càng căng to khiến bệnh nhân khó chịu khi sinh hoạt, ăn uống kém, nhanh no, mệt mỏi và lo lắng kéo dài.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bụng bệnh nhân căng, có dấu hiệu choán chỗ rõ trong ổ bụng. Kết quả CT scan ổ bụng cho thấy một khối u vùng hạ vị kích thước rất lớn, đường kính khoảng 30 cm, chiếm gần như toàn bộ ổ bụng, đẩy và chèn ép các cơ quan lân cận như ruột non, đại tràng và bàng quang.

Với kích thước khối u lớn, vị trí phức tạp và nguy cơ biến chứng cao, đây được đánh giá là một ca bệnh hiếm gặp và có nhiều thách thức trong điều trị ngoại khoa. Sau khi phân tích kỹ vị trí khối u, kích thước, mức độ chèn ép, nguy cơ tổn thương các cơ quan lân cận, các bác sĩ đã thống nhất lựa chọn phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán và cắt u, thay vì mổ mở.

Phẫu thuật nội soi cắt khối u nặng hơn 6 kg cho nữ bệnh nhân 65 tuổi - Ảnh 2.

Khối u "khủng" nặng hơn 6 kg được bóc tách an toàn bằng phương pháp mổ nội soi

Ảnh: Nam Long

Ca phẫu thuật được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng quát tiến hành trong khoảng 2 giờ. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của ê kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức, các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn khối u một cách an toàn.

Sau 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng và bắt đầu ăn cháo. Mức độ đau sau mổ ít, không có biến chứng nhiễm trùng vết mổ. 

Theo các bác sĩ, so với phẫu thuật mổ mở, phẫu thuật nội soi mang lại nhiều lợi ích rõ rệt như giảm đau sau mổ, hạn chế mất máu, đảm bảo tính thẩm mỹ, rút ngắn thời gian nằm viện và giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

