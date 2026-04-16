TP.HCM: Khu đất công 5,3 ha bị chiếm, phân lô bán giấy tay, xây nhà trái phép

Mua bán giấy tay đất công

Ngày 16.4, lực lượng chức năng phường Phước Thắng (TP.HCM) đã tổ chức tháo dỡ các nhà tôn xây dựng trái phép trên khu đất công rộng hơn 5,3 ha. Đây là khu đất thuộc dự án biệt thự Mỹ Nam do Công ty CP xây dựng thương mại Mỹ Nam làm chủ đầu tư.

Theo ghi nhận tại hiện trường của PV Thanh Niên, lực lượng chức năng phường Phước Thắng đã thông báo cho các hộ dân trước khi tháo dỡ các nhà tôn xây dựng tạm bợ trên khu đất này.

Khi lực lượng tổ chức tháo dỡ các căn nhà, hộ dân không phản ứng. Nhiều hộ dân chỉ xin có thời gian để thuê phòng trọ ở, sau đó sẽ tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng.

Một người phụ nữ nói với lực lượng chức năng phường Phước Thắng rằng căn nhà tôn của gia đình bà đã xây dựng trên khu đất 5 năm. "Đất này tôi mua của một người đàn ông tên T. bằng giấy tay. Họ nói là đất khai phá nên bán cho tôi dựng nhà tôn để ở. Tôi nuôi hàu ở rạch Cửa Lấp nên mua đất dựng nhà tôn ở để trông chừng hàu nuôi", người phụ nữ nói.

Cán bộ phường Phước Thắng đề nghị người phụ nữ này liên hệ với Công an phường Phước Thắng để tố cáo việc bị người đàn ông lừa bán đất công tại đây.

Khu phố đã nhiều lần báo cáo đất công bị chiếm

Theo Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Phước Thắng, trên khu đất công rộng hơn 5,3 ha có 10 căn nhà tôn. Người dân bao chiếm xây dựng nhà trái phép từ nhiều năm trước.

Ông Trần Văn Khang, Trưởng khu phố 5, phường Phước Thắng cho biết khu đất này bị dân chiếm và xây dựng nhà tôn từ nhiều năm trước, khi còn là phường 12, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

"Tôi đã nhiều lần báo lãnh đạo UBND phường 12 trước đây để xử lý nhưng vụ việc không được triển khai quyết liệt, xử lý triệt để", ông Khang nói thêm.

Ngày 9.4, Công ty CP xây dựng thương mại Mỹ Nam đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, UBND phường Phước Thắng đề nghị xử lý các hộ dân chiếm đất công, xây nhà ở trên khu đất hơn 5,3 ha nêu trên.

Theo Công ty CP xây dựng thương mại Mỹ Nam, thời gian qua, công ty đang thực hiện triển khai dự án. Ngay tại khu vực phía đông dự án là đất bãi bồi hơn 5,3 ha do nhà nước quản lý có một số người không rõ lai lịch đã bao chiếm, phân lô bán cho các hộ dân.

Việc chiếm đất, phân lô xây dựng nhà của một số đối tượng nêu trên án ngữ khoảng 800 m mặt tiền biển, đã bít lối đi xuống biển của cư dân trong khu vực, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Nếu tình trạng nêu trên không được xử lý triệt để, nhà nước mất quyền kiểm soát khu đất này và sẽ tạo tiền lệ không tốt cho cả hệ thống trong quản lý đất công của địa phương.

Công ty này cũng đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM có ý kiến chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng kiểm tra, giám sát, sớm có biện pháp xử lý các nhà tạm đã và đang xây dựng trên phần đất công.