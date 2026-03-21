Vụ mua bán giấy tay đất công ở TP.HCM: Người mua kiện ra tòa

TP.HCM vào cuộc sau khi Báo Thanh Niên phản ánh

Sau khi Báo Thanh Niên có bài viết TP.HCM: Tại sao đất công mua bán giấy tay thành gara ô tô, quán cà phê? đăng ngày 25.2.2026, phản ánh khu đất hơn 3.500 m2 đất công ở phường 12, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là phường Phước Thắng, TP.HCM) bị mua bán hàng chục năm, chính quyền kiểm tra, xử lý nhưng đến nay hiện trạng không thay đổi.

Ngay sau đó, UBND TP.HCM đã có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Phước Thắng và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát nguồn gốc pháp lý, quá trình quản lý, sử dụng khu đất có diện tích khoảng 3.500 m2 tại địa chỉ số 1658A Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan; đề xuất biện pháp xử lý theo quy định; báo cáo UBND thành phố và đồng thời có văn bản thông tin, phản hồi Báo Thanh Niên.

Theo UBND phường Phước Thắng, khu đất số 1658A Võ Nguyên Giáp có diện tích gần 5.200 m2 thuộc thửa đất số 422 + 588, tờ bản đồ số 108 nằm trong danh mục quỹ đất do Nhà nước quản lý (đất công) đã được HĐND TP.Vũng Tàu cũ xác lập tại Nghị quyết số 2 ngày 7.7.2017.

Sổ mục kê ruộng đất năm 1993 thì khu đất này chủ sở hữu là phường 11 (sau đó là phường 12, TP.Vũng Tàu cũ) ẢNH: BÌNH XUYÊN

Tại Sổ mục kê ruộng đất năm 1993 thì khu đất trên tương ứng với một phần thửa đất số 91, tờ bản đồ số 22 có diện tích là 262.000 m2 loại ruộng đất là "chợ Phước Thắng", ghi tên chủ sử dụng ruộng đất là "phường 11".

Trên khu đất này tồn tại công trình tường bao xung quanh, mặt trước tường bao có kết cấu trụ gạch vách kính. Trong khuôn viên đất có công trình nhà ở, công trình phục vụ sửa chữa ô tô (gara) kết cấu tường gạch, cột sắt, mái tôn (đang hoạt động), công trình nhà lục giác, quầy kinh doanh quán cà phê có tên Quyên Ngô xây dựng trên tổng diện tích đất hơn 3.500 m2.

Trong quá trình xác minh thu thập hồ sơ, người cư trú tại công trình nêu trên là bà Ngô Ngọc Quyên (50 tuổi, ở phường Phước Thắng).

Bà Ngô Ngọc Quyên có cung cấp bản photo các tài liệu bao gồm giấy viết tay chuyển nhượng đất từ bà Nguyễn Thị Tư cho ông Nguyễn Hoàng Phước, giấy viết tay từ bà Nguyễn Thị Tư cho ông Phạm Minh Trọng, giấy viết tay từ ông Nguyễn Hoàng Phước và ông Nguyễn Hoàng Các, giấy viết tay từ ông Phạm Minh Trọng và ông Nguyễn Hoàng Các, giấy viết tay chuyển nhượng giữa ông Nguyễn Hoàng Các và bà Ngô Ngọc Quyên đề ngày 20.11.2002, ghi địa chỉ tại số nhà 1658A đường 30 Tháng 4, phường 12, TP.Vũng Tàu (nay là Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng - PV).

Theo giấy xác nhận về nhà, đất ở ngày 30.7.2012 của UBND phường 12 (dùng làm thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú) thể hiện đất có nguồn gốc đất của Tập đoàn muối Nam Bình. Sau khi tập đoàn giải thể vào năm 1988 thì ông Phước tiếp tục sử dụng, đến năm 2010 thì chuyển nhượng cho ông Các bằng giấy tay.

Yêu cầu nộp số tiền hơn 1,5 tỉ đồng

Ngày 12.3.2024, UBND phường 12 lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Ngô Ngọc Quyên về hành vi chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực đô thị do Nhà nước quản lý, đối với diện tích hơn 3.500 m2 thuộc thửa đất số 588, tờ bản đồ số 108.

Với hành vi vi phạm, bà Quyên bị cơ quan chức năng yêu cầu nộp số tiền thu lợi bất chính hơn 1,5 tỉ đồng ẢNH: BÌNH XUYÊN

Ngày 28.3.2024, UBND phường 12 có báo cáo số 662 và chuyển hồ sơ đến UBND TP.Vũng Tàu xử phạt theo thẩm quyền.

Ngày 7.11.2024, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu ban hành Quyết định số 8855 về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Ngô Ngọc Quyên.

Theo đó buộc bà Ngô Ngọc Quyên nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngày 14.11.2024, UBND phường 12 đã trao Quyết định số 8855 cho bà Ngô Ngọc Quyên. Tuy nhiên, bà Ngô Ngọc Quyên chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, chưa khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và chưa trả lại đất lấn chiếm.

Ngày 29.11.2024, UBND phường 12 có báo cáo số 3375 đề xuất UBND TP.Vũng Tàu ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Ngô Ngọc Quyên.

Ngày 12.12.2024 (thời điểm chưa sáp nhập đơn vị hành chính), Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu ban hành Quyết định số 9530 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Ngô Ngọc Quyên. Đến thời điểm hiện tại, các quyết định nêu trên chưa thực hiện xong.

Đợi kết quả xét xử của tòa án

Theo UBND phường Phước Thắng, ngày 15.9.2025, bà Ngô Ngọc Quyên có nộp hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất. Thời gian hẹn trả kết quả ngày 14.10.2025.

Khu đất mà bà Quyên xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng UBND phường Phước Thắng không giải quyết do đây là đất công ẢNH: NGUYỄN LONG



Chủ tịch UBND phường Phước Thắng đã có Thông báo số 324 ngày 9.10.2025 xác nhận nội dung "không đủ điều kiện đăng ký theo quy định tại khoản 1 điều 132 luật Đất đai năm 2024; không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) theo quy định tại khoản 1 điều 139 luật Đất năm 2024".

Sau đó, bà Ngô Ngọc Quyên đã làm đơn khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai lên TAND khu vực 11, yêu cầu hủy Quyết định số 8855, hủy thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai số 324, buộc Chủ tịch UBND phường Phước Thắng thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhận lại hồ sơ và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Ngô Ngọc Quyên đối với phần đất trên.

Theo UBND phường Phước Thắng, hiện tại chưa có kết quả xét xử sơ thẩm của vụ án trên. Sau khi có kết quả giải quyết của tòa án, UBND phường Phước Thắng sẽ giải quyết các nội dung có liên quan trong quản lý đất đai, xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Đảng ủy phường Phước Thắng ra chỉ đạo

Ngày 21.3, Đảng ủy phường Phước Thắng cho biết Thường trực Đảng ủy phường giao Đảng ủy UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường rà soát, thống kê, lập danh sách đầy đủ các trụ sở công, đất công trên địa bàn; đối chiếu hồ sơ quản lý với tình hình sử dụng thực tế, kiểm tra, xác minh tại từng địa điểm để bảo đảm số liệu chính xác.

Danh sách phải thể hiện rõ vị trí, diện tích, hiện trạng sử dụng, đơn vị được giao quản lý, sử dụng và các nội dung liên quan; đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và trụ sở các khu phố để người dân biết, theo dõi, giám sát.

Kiểm tra, rà soát, xác định cụ thể các khu đất công, trụ sở công; thực hiện cắm bảng thông báo tại thực địa để tăng cường quản lý, phòng ngừa các hành vi vi phạm. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lấn chiếm, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn hoặc thực hiện các giao dịch dưới mọi hình thức đối với đất công, trụ sở công khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Nghiên cứu, xây dựng và ban hành quy định về trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng trụ sở công, đất công trên địa bàn; quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn, các khu phố và cá nhân có liên quan; đồng thời đề ra biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.